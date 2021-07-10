Ласицкене победила на первом турнире после травмы

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене победила на Кубке Москвы.

Спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метров. Это ее лучший результат в сезоне и 17-й результат сезона в мире.

Второе место заняла Александра Ярышкина (1,84), третье - Татьяна Ермаченкова (1,84), уступившая по числу попыток.

Напомним, Мария из-за травмы не выступала с 23 мая. Она включена в список десяти российских участников Олимпийских игр.

Отметим, что в соревнованиях прыгунов с шестом у мужчин победу с результатом 5,85 метров одержал Тимур Моргунов. Второе место занял Дмитрий Мицкий (5,30), тройку призеров замкнул Виктор Пинтусов (4,80).