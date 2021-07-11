Привалова считает, что Ласицкене будет в оптимальной форме на Олимпиаде

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене, вернувшаяся на соревнования после полуторамесячного перерыва, сможет набрать оптимальную форму к Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказала и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Я считаю, что Маша показала вчера хороший результат, все-таки этот старт проходил у нее без каких-то больших соревновательных эмоций. После 1,95 метров она сразу пошла на два метра, а преодолеть эту высоту без дополнительной эмоциональной подпитки было тяжеловато. Поэтому я считаю, что она здорово выступила вчера, молодец. Когда почти через месяц ей придется выступать на Олимпиаде, то, уверена, она будет в оптимальной форме и покажет в Токио все, на что способна», - сказала глава ВФЛА.

Олимпийский турнир в женских прыжках в высоту будет проходить два дня. 5 августа состоятся квалификационные соревнования, 7 августа - финал.