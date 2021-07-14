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14 июля 18:30
автор: Александр Поволоцкий

Прыгун с шестом Моргунов получил нейтральный статус

Спортсмен не попал в состав Олимпийской сборной России на Игры в Токио.

Российский легкоатлет Тимур Моргунов может выступать на международных соревнованиях.

Как сообщает ТАСС, прыгун с шестом получил нейтральный статус. Серебряного призера чемпионата Европы не было в списке, который был опубликован 26 июня. Тогда антидопинговая панель World Athletics отклонила заявку спортсмена. Таким образом, Моргунов не попал в число десяти российских легкоатлетов, которые попали на предстоящую Олимпиаду в Токио.

Помимо Тимура нейтральный статус также получили еще 19 российских легкоатлетов. Ранее в СМИ Моргунов заявлял, что может сменить спортивное гражданство.

Олимпийские игры в Япониии стартуют 23 июля.

источник: ТАСС
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