Прыгун с шестом Моргунов получил нейтральный статус

Российский легкоатлет Тимур Моргунов может выступать на международных соревнованиях.

Как сообщает ТАСС, прыгун с шестом получил нейтральный статус. Серебряного призера чемпионата Европы не было в списке, который был опубликован 26 июня. Тогда антидопинговая панель World Athletics отклонила заявку спортсмена. Таким образом, Моргунов не попал в число десяти российских легкоатлетов, которые попали на предстоящую Олимпиаду в Токио.

Помимо Тимура нейтральный статус также получили еще 19 российских легкоатлетов. Ранее в СМИ Моргунов заявлял, что может сменить спортивное гражданство.

Олимпийские игры в Япониии стартуют 23 июля.