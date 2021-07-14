Ласицкене одержала победу на турнире в Финляндии

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место на международном турнире в финском городе Йоэнсуу.
Прыгунья в высоту победила с результатом 2,00 м. Ласицкене не покорилась планка на высоте 2,04 метра. Второе место заняла гречанка Татьяна Гусин (1,88), тройку призеров замкнула американка Иника Макферсон (1,85).
Добавим, что двукратная чемпионка мира приняла участие в первом международном турнире после травмы.
Напомним, что Ласицкене включена в список российских легкоатлетов, которые выступят на предстоящей Олимпиаде в Токио.
источник: «Советский спорт»