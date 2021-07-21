Триатлонистка Лири экстренно госпитализирована после падения с велосипеда

Известная триатлонистка из Австралии Алекса Лири была экстренно госпитализирована после падения с велосипеда. Об этом сообщает RT, ссылаясь на news.com.au.

По информации источника, 19-летняя спортсменка вылетела на обочину, после того как случайно зацепила велосипед напарника по тренировке.

В результате падения у Лири диагностированы переломы лопатки, ребер и запястья, а также сотрясение мозга и коллапс лёгкого. Спортсменка был введена в искусственную кому, врачи говорят об опасности образования тромбов в мозгу девушки.

Напомним, что Алекса в 2019 и 2020 годах выигрывала юниорские чемпионаты Австралии и представляла свою страну в финале ITU World Triathlon Series в 2019-м, где заняла второе место в классе U-19.