Мать Шубенкова рассказала, что ему предстоит операция на травмированном ахилле

Наталья Шубенкова, мать российского легкоатлета Сергея Шубенкова, специализировавшего на беге на 110 метров с барьерами, рассказала, что ее сыну предстоит операция.

«После возвращения из Токио в Москву Сергей сразу улетел в Австрию в один из современных восстановительных центров, где после обследования необходимо было выбрать, где ему лучше побыстрей оперироваться и пришить оторвавшийся кусочек ахилла - в Швейцарии или Германии. Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись все не так», - приводит слова Натальи Шубенковой ТАСС.

Напомним, что Шубенков побеждал на чемпионате мира-2015, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне он занял 12-е место. Игры-2016 в Рио-де-Жанейро он пропустил из-за санкций к российским легкоатлетам.