США не дали Ласицкене визу для участия в этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.

Как сообщила РБК менеджер прыгуньи в в высоту, США не дали легкоатлетке визу.

«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всех, кто пытался нам помочь», - заявила Ольга Назарова.

Отметим, что соревнования в Юджине также пропустит серебряный призер ОИ-2020 по прыжкам с шестом, россиянка Анжелика Сидорова. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, а затем в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября.

Этап Бриллиантовой лиги в США состоится 21 августа. Ранее американское посольство объявило о сокращении объема оказываемых России консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз.