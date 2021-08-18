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18 августа 22:27
автор: Александр Поволоцкий

Тимановская намерена сменить белорусское спортивное гражданство на польское

Спортсменка уже приняла участие в Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что хочет выступать на международных соревнованиях за сборную Польши.

«Мы сейчас будем пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства - это карантин, который обычно длится три года, но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация вокруг меня, что это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши», - приводит ТАСС слова спортсменки со ссылкой на РБК.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Токио Тимановская в соцсетях выразила недовольство, что тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров. После этого НОК решил отправить Тимановскую домой. В аэропорту спортсменка попросила помощи у полицейских и обратилась в МОК за защитой.

Добавим, что сейчас легкоатлетка находится в Польше.

источник: ТАСС
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