На марафоне «Эльтон Ультра» бег позволяет выползти из состояния черепахи и полететь птицей

На пресс- конференции, которая завершилась накануне основных стартов марафона пустынных степей «Elton Ultra», основным спикером выступил советник президента Российского футбольного союза, экс-капитан сборной России по футболу, чемпион Англии в составе «Челси», победитель байкальского марафона - Алексей Смертин Футболист также поучаствовал в марафоне на преодоление дистанции в 90 километров.

– Я вышел на дистанцию 90 километров, главная цель которой - преодоление самого себя. Раньше бегал 40 километров, долго привыкал, теперь каждый день бегаю такие дистанции.

– Это не первые Ваши старты марафонских забегов, как Вам дается бег в полупустыне?

– Сам я из Барнаула. Алтайский край граничит с Казахстаном. Кроме того, играл (в футбол) в Калмыкии, в Элисте, так что суховеи, бури мне знакомы. А жара мне нравится!

Instagram Алексея Смертина

– На ваш взгляд, для чего люди едут сюда? Зачем бегут 201 километр или работают волонтерами?

– Бег – это вопрос характера: например, когда я бежал 40 километров, у меня исчезло понятие «стены», и сейчас нет этого переломного состояние перед забегом 90 километров. Участвуя в марафоне, я бегу так, как могу. И даже когда не остается терпения, все равно бегу. В этом году мне исполняется сорок лет. Отец привел меня в 6 лет в секцию: за эти годы я понял, что игра увлекает настолько, что можно не заметить, как проходит 90 минут, особенно, когда твоя команда выигрывает. В беге такого не происходит: делаешь каждый шаг сам, ответственность делишь только с самим собой.