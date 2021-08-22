На Elton Ultra определены победители двух дистанций: гонки на 90 км и кибергонки

Основной старт ультрамарафона на 201 км был дан для 49 участников, которые под шум толпы и сирены машин отправились в суточный бег вокруг озера Эльтон.

Два полных круга по берегу озера, некоторые участники заявили пробежать менее чем за 20 часов. Трасса проходит по земляной дороге и в ночное время сложно разглядеть ямы и колею, есть первые сошедшие с дистанции ровно на половине пути. Некоторых участников оповестили о дисквалификации, причины пока не разглашаются до полного разбора ситуаций. Одна из участниц получила травму в первые часы бега и вынуждена была покинуть свой зачет на машине медицинской помощи.



Лидеры ультрамарафона Elton Salt Ultra на 201 км в данный момент: Артем Систеров из команды Techno Run, вторым идет Стороженко Артем, оба лидера уже преодолели отметку в 144 км. С минимальным отрывом в 10–11 минут бегут Ковалев Александр из команды «Скобарь» и волжанин Денис Юматов.



Около двух часов ночи организаторы, волонтеры встречали на финише победителей гонки Moon Light Race на 90 км. По предварительным результатам победителем стал Сабиров Григорий, второй Садиков Александр и третий Сатаров Владислав.



Впервые длинная ночная дистанция покорилась и Алексею Смертину – советнику президента Российского Футбольного Союза, экс-капитану сборной России по футболу. Сразу же после финиша Алексей поделился своими впечатлениями — Позади 90 км. И для меня это серьезное испытание. Я увеличил горизонт своих возможностей на 48 км. До этого я не бегал дальше 42 км и сразу существенно прибавил до 90 км. Я преодолел дистанцию длиннее в два раза. Я счастлив и доволен! Тяжело было сначала, по ощущениям, как будто я нашел портал. Абстрагировался от своего тела и смотрел на него со стороны и сразу стало легче. Это удивительное ощущение, — радостно отметил спортсмен.



Второй этап эстафетной гонки Hot Road уже стартовал рано утром, название дистанции полностью отражает действительность раскалённой трассы с сухим ветром в полупустыни. На такое испытание решились 65 человек. Сейчас пройдены первые 5 км из заявленных 60 км. Каждый этап эстафеты делится на индивидуальный зачет и командный. Всего 172 километра на команду из трех человек, которые участники делят между собой на 90 км, 61 км и 21 км. Впереди еще полуденный жаркий старт Gagarin Race, где заявлено большое количество девушек.



Финишный коридор открыт в течение суток, где участников встречают их близкие и дети, а также волонтеры с флагами и шумными барабанами! Награждение победителей и торжественная церемония запланированы на 22:00 в это воскресенье, 22 августа.