Иванюк победил в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии

Российский легкоатлет Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпион страны стал единственным спортсменом, который преодолел планку на высоте 2,30 метра. Второе место занял представитель США Шелби Макивен (2,27 м), тройку призеров замкнул украинец Андрей Проценко (2,27 м).
Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Иванюк занял лишь девятое место.
Финал Бриллиантовой лиги состоится 8-9 сентября в швейцарском Цюрихе.
источник: «Советский спорт»