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26 августа 22:46
автор: Александр Поволоцкий

Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Пьедестал соревнований заняли медалистки Олимпиады в Токио.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Олимпийская чемпионка взяла с первой попытки высоту в 1,98 метра. Второе место заняла представительница Украины Ярослава Магучих. Она с третьей попытке преодолела планку, установленную на той же высоте. Бронзовым призером соревнований стала Никола Макдермотт. Австралийка завершила выступление с результатом 1,95 метра.

Добавим, что Ласицкене пыталась взять высоту 2,01 метра, но выполнила все три попытки с ошибками.

Отметим, что призеры этапа в Лозанне стояли на пьедестале на Олимпиаде в Токио. В Японии Ласицкене стала первой, Макдермотт - второй, Магучих завоевала бронзу.

источник: «Советский спорт»
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