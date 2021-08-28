Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Олимпийская чемпионка показала результат 1,98 метра. На такой же высоте планка покорилась австралийке Николе Макдермотт, но она затратила на это меньше попыток. Третье место заняла украинка Ирина Геращенко. Она показала результат 1,95 метра.

Добавим, что Ласицкене и Макдермотт пытались взять высоту 2,01 м, но допустили ошибки в трех попытках.