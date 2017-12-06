Президент и главный исполнительный директор MMC Рус Наоя Накамура подвел итоги 2017 года и раскрыл некоторые планы на будущее: новые модели, серьезный рост активности и глобальная интеграция в альянс Renault-Nissan. Что же ждет Mitsubishi Motors в следующем году?

– Накамура-сан, на дворе уже декабрь, самое время подвести первые итоги 2017 года. Как изменились рынок и положение компании на нем, с тех пор как вы стали президентом MMC Рус?

– Год 2017-й стал годом восстановления не только рынка, но и позиций нашего бренда на нем. Изначально мы поставили себе цель в 20 000 проданных машин и уже выполнили ее, хотя в 2016 году нам удалось реализовать всего 16 000 автомобилей. Общий рост рынка составил +11% (статистика на ноябрь 2017-го), тогда как показатели Mitsubishi выросли на 33%. На мой взгляд, это – успех.

– Ключевой элемент которого? Продолжите фразу!

– Запуск дизельной модификации Pajero Sport, несомненно! Как только мы привезли в Россию автомобиль с двигателем на тяжелом топливе, интерес к модели вырос на 45% по отношению к прошлому году! Но если быть до конца откровенным, то факторов роста несколько. Помимо дизельного Pajero Sport, который с конца года будет производиться в Калуге, мы вернули в Россию кроссовер ASX и наш легендарный Mitsubishi Pajero, а также усилили работу с корпоративными клиентами и улучшили условия по сервису. Активный был год, но это только начало!

– Что вы уже запланировали на 2018 год?

– Во-первых, в первом полугодии 2018 года у нас будет большая премьера – новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Заказ уже размещен на заводе, но когда автомобили прибудут в Россию, в каком месяце, не могу пока сказать.

– Как дилеры, которые уже видели машину, оценили новый продукт?

– Я приятно удивлен оценкой, которую почти единогласно поставили автомобилю наши коллеги. Очень лестная. Дилеры высоко оценивают новый кроссовер и уже сейчас возлагают на него большие надежды. У нас была встреча накануне, так львиная доля вопросов была именно о нем – о Eclipse Cross.

– Винсент Кобе обещал нам 11 новых моделей, из которых 6 – обновления уже знакомых нам автомобилей. «Затмение» и Xpander уже представили. Кто следующий на роль ньюсмейкера?

– Пусть это останется в секрете. Скоро расскажем. Проговорюсь только, что работы уже вовсю идут, а новости не заставят себя ждать.

– В Токио вы показали концепт e-evolution. Когда мы увидим автомобиль, в основу которого лягут идеи прототипа?

– Не так быстро, как хотелось бы. С момента премьеры концепта прошло всего два месяца, а журналисты уже ждут готовый автомобиль! Сейчас мы собираем отклики и мнения, потом продолжим работу над концептом.

– То есть это не прототип нового Outlander, как все уже подумали, а мы уже написали?

– Может, да, а может – и нет. Концепт будет развиваться и может стать базой для нового Outlander или, например, для следующего поколения Eclipse Cross. Или вообще стать новой моделью, одной из тех, что предрек Mitsubishi Кобе-сан! Ничего еще не решено, e-evolution только в начале пути.

– Концепты – дела духовные, а нас интересуют в основном земные. Вернемся в реальность. Когда ждать нового поколения Outlander?

– Поверьте, нас этот вопрос волнует куда больше, чем вас. Ведь Outlander – ключевая и объемообразующая модель Mitsubishi в России! И мы, конечно, знаем, что уже нужна новая генерация. Работы над ней ведутся, но в ближайшие несколько лет мы принципиально новый автомобиль не увидим. В следующем году обновим в очередной раз текущее поколение, добавим ему того, что требуют наши покупатели, и наберемся терпения, чтобы дождаться нового поколения.

– Предлагаю применить традиционную в Россию меру измерения времени – пятилетку!

– Отличный вариант. Подтверждаю: уже в эту пятилетку Mitsubishi представит новое поколение Outlander.

– А с какого дня начнем отсчет?

– Прям с сегодняшнего!

– Не хотите раскрывать карты по Outlander – поговорим про завод. Почему конвейер Pajero Sport простоял «в пакете» два года? Что мешало запустить его раньше?

– Легкий вопрос. Производство прошлого поколения завершили по плану, а сборку нового не начали, потому что в России было экономическое цунами. Естественно, мы хотели запустить новинку сразу же, но это, честно говоря, было экономически нецелесо-

образно. Надо было подождать, это было необходимо и нам, и модели, и покупателю. Время пришло, и, как было объявлено в сентябре на пресс-конференции с Масука-сан, до конца года производство стартует. И вот уже 15 декабря будет торжественная церемония по запуску производства!

– Два года – долгий срок! Неужели нельзя было раньше запустить локальное производство?

– Мы никогда не сдавались и боролись за Pajero Sport изо всех сил. Причем исключительно локального производства. Варианты, что мы не запустим вновь калужский конвейер, даже не рассматривались. Но пришлось постараться, чтобы восстановить модельный ряд и начать в Калуге производство Pajero Sport и вернуть ASX и Pajero.

– Совместное предприятие с PSA – последнее «прости» былой дружбы?

– У нас общий завод в Калуге, мы тесно сотрудничаем. И в рамках предприятия будем наше сотрудничество продолжать. Но вас-то интересует другое! Будут ли у нас совместные модели, как раньше? Не сейчас, это точно! Фокус сегодня на разработку и создание совместных моделей в рамках альянса Renault – Nissan – Mitsubishi, частью которого мы недавно стали.

– Время неудобных вопросов. Зачем же тогда Mitsubishi «поделилось» моделью с FIAT?

– Хороший вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Шучу. Здесь все предельно просто: во-первых, сотрудничество с FIAT началось задолго до нашего вступления в альянс. Во-вторых, здесь главное правило автомобильной промышленности: чем сильнее загружен конвейер – тем дешевле машина, с него сходящая. В рамках проекта с FIAT нам удалось добиться снижения стоимости модели. Так что ответ: просто бизнес.

Наоя Накамура уверен: - 2018 год станет особым для Mitsubishi. Бренд не только способен вернуть себе докризисные позиции, но и занять ранее недоступные вершины.

– Принимается. Вот вам еще один: стоит ли ждать увеличения сроков гарантии до 5 лет и 150 000 км, как вы уже сделали для Pajero Sport, у других моделей бренда?

– Будь на то исключительно моя воля – сделал бы это еще вчера. Причем не на 150 000, а на 200 000 км. Мы не сомневаемся в надежности своих автомобилей и говорим об этом нашим покупателям путем увеличения сроков гарантии. Сейчас это принято называть «месседж», да? Так вот: мы шлем нашим клиентам «месседж».

– Гарантию, к слову, продлили только на кузов?

– А вот и нет. Гарантия без ограничений и распространяется на все узлы и агрегаты. Звездочки и сноски – это не наш метод. Это честная заводская гарантия.

– Сильно сказано. Может, и кредит под 0% – тоже честный?

– Опять не попал. Регламент у нашего кредита очень простой: 50% стоимости – первый взнос, срок – 3 года, ставка – 0%. Выгодные программы – это забота о клиенте не на словах, а на деле. Можно долго говорить высокопарными словами и заклеить города рекламой с кричащими заголовками, а можно просто начать делать во благо для своих. Я – за второй вариант.

– Цену на Pajero Sport снизили на 200 тысяч рублей? Генри Форд каждый год цену снижал. Не хотите проследовать им проторенным путем?

– Нет, у нас свой путь, ничем не хуже. Была возможность снизить цену на большую сумму – мы сразу и снизили. Зачем растягивать удовольствие, играя с чувствами своего клиента? Я ж говорю, мы – честные ребята.

– Аналогичную щедрость по отношению к другим моделям проявить не желаете?

– Как только появится такая возможность – немедленно это сделаем. Мы – клиентоориентированный бренд, поэтому должны делать все возможное, чтобы наш покупатель чувствовал себя комфортно. К слову, благодаря пересмотру регламента на регулярное техническое обслуживание и цен на запчасти и расходные материалы, стоимость регулярного обслуживания снизилась на 30%, а значит, и общая стоимость владения автомобилем Mitsubishi. Это – результат.

– А как насчет локализации новых моделей? Судя по Pajero Sport, именно локализация дает шанс на действительно большой дисконт!

– Мы уже просчитываем возможность запуска производства новых моделей в России. Одна, две, три новые машины! Чем больше, тем лучше. Дело за рынком: как только он создаст потребность – мы немедленно отреагируем. Локализация – важнейшая мера по увеличению доли рынка, т.к. местное производство делает наши автомобили доступнее и привлекательнее для наших клиентов. Какую машину начать собирать? Журналисты, знаю, мечтают, чтобы мы начали производить в России Pajero. Я же думаю, что имеет смысл прислушаться к запросу клиентов и поговорить о еще одном кроссовере.

– А вам не кажется, что эпоха кроссоверов уже проходит? Кстати, а что будет дальше?

– После седанов пришли хетчбэки, чтобы после смениться кроссоверами. Сегодня именно они на пике популярности. И, я думаю, этот тренд еще долго продлится. А еще есть очевидный потенциал в сегменте MPV, здесь мы представлены нашими Xpander и Delica. Тоже неплохой вариант развития событий.

– На ваш взгляд, есть ли у какой-нибудь модели шанс спихнуть Outlander с российской вершины Mitsubishi?

– С точки зрения бизнеса, предполагаю, что это будет компактный кроссовер. Например, Eclipse Cross. В следующем году у него будет для этого шанс.

– А еще в следующем году в России будет чемпионат мира по футболу. Планируете посетить?

– Конечно! Очень хотел поболеть за сборные Японии и России. А потом узнал, что Япония начинает путь по турнирной сетке в Саранске. Это очень далеко. Так что надену шарф сборной России и пойду поддерживать команду Черчесова. Я так давно живу здесь, что уже начинаю понимать Россию. Ну, мне хочется так думать.

- Знаете что такое «селедка под шубой»?

- Да, но я – фанат оливье.