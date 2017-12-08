И как автор этих строк окунулась в атмосферу праздника, пережив три дня безумного драйва, испытаний и неутолимого желания победы, которые испытал каждый участник.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«Автомобиль года в России» – крупнейший исследовательский проект, который изучает автомобильные предпочтения россиян, а шести счастливчикам с разных концов нашей необъятной страны уже четвертый год подряд дает возможность стать частью квеста «Авто года». И получить в подарок новый автомобиль. Разве кто-то из вас отказался бы от такого шанса? Не думаю.

31 октября мы приземлились в Краснодаре, сели в автобус и услышали заветное «Квест начинается сейчас». Каждый раз, когда что-то шло не по плану: была ли это поломка автобуса на пути в автосалон или жуткие местные пробки, из-за которых мы отставали от графика, все сопровождалось комментарием: «Это квест!». А что? По-моему, железный аргумент. Кстати, мужчины, возьмите себе на заметку в споре с женщиной – он реально работает.

Но все вышеперечисленное нисколько не портило боевого духа и настроя. В салоне «Субару» нас встретили как полагается: вспышками фотокамер, громкой музыкой, вкусным завтраком. И презентовали теплую одежду от партнера конкурса компании Total – чтобы мы могли чувствовать себя комфортно в нашем путешествии. В квесте приняли участие 6 автомобилей «Субару» с тремя членами экипажа в каждом авто (один человек «из народа» и два представителя СМИ), а состав команд определил старый добрый жребий.

И вот заветный час Х. Мы за рулем новеньких «Субару XV», раздается бурчащий звук моторов… На старт, внимание, поехали!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА SUBARU XV

Как типичная девушка, я склонна выбирать автомобиль по двум основным «исключительно женским» характеристикам. Первая – «нравится внешне». Вторая – «ощущение комфорта во время вождения». В случае с «Субару XV» звезды сошлись – совпали оба фактора.

Экстерьер автомобиля вполне себе привлекателен, особенно в сочно-оранжевом цвете. Плюс дизайнеры «для настроения» пустили оранжевую строчку по салону, что добавило пикантности и интерьеру.

Лично для меня модели «Субару» внутри всегда были немного топорны и скромны, но на XV этот консервативный подход не отразился. Он выглядит, как любят говорить, «стильно, модно, молодежно». Что, впрочем, не мешает ему стать и полноценным семейным авто – места в салоне и багажнике предостаточно.

Организаторы угадали с выбором места проведения квеста – ландшафты Краснодарского края (серпантины, горы, бездорожье) позволили «Субару XV» проявить все свои самые сильные стороны. И легкость в управлении, и отличное сцепление с дорогой на резких поворотах (крены отсутствуют как класс). Помощь при перестроении, датчики на зеркалах для контроля слепых зон, система «старт-стоп», позволяющая экономить топливо, как и слежение за пересечением сплошных линий – все отдает заботой о людях и их кошельках. За два дня, находясь за рулем постоянно, независимо от погодных условий и дорожного покрытия, я чувствовала себя очень уверенно, безопасно и комфортно. Разве нужно что-то еще?

В итоге мой вердикт таков: я хочу себе «Субару XV»! Конечно, оранжевый.

ТАМАДА ХОРОШИЙ И КОНКУРСЫ ИНТЕРЕСНЫЕ

О том, какие испытания нам уготовили на квесте, все могли только догадываться. Но некоторые из них дали понять – в случае очередного кризиса в стране мы без работы не останемся. Конкурсы от партнеров были настолько разнообразны и непредсказуемы, что сила, смекалка, усидчивость, креатив и отличные водительские навыки здесь нам очень пригодились!

Так, компания Husqvarna при помощи своего оборудования научила нас мыть и сушить машины, пилить бревна с точностью до миллиметра, попадать бутылкой с водой в ящик при помощи воздуходува… Не знаю, правда, где последний навык может пригодиться, но было весело! И, что немаловажно, все эти явно мужские занятия мы, девушки, выполняли с легкостью и ничуть не хуже.

…Наступает ночь, просыпается мафия. Нам раздали карту, где были отмечены крестиками места расположения маленьких канистр Total. Задача проста – чья команда найдет больше канистр, та и победит. Чтобы вы понимали – мы находились в лесу рядом с речкой, в полнейшей темноте, и только свет автомобильных фар немного освещал наш путь (плюс, конечно, фонарик в телефоне). На все про все – 15 минут. Давнишняя любовь к поисково-розыскным конкурсам сыграла свою роль – я стала первым участником, кто нашел две канистры! И 10 сантиметров глины, которые я принесла к финишу на своих ботинках, лишь подтвердили, как сильно я старалась.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

Итогом путешествия стал праздничный ужин и оглашение победителя квеста «Авто года 2017». Конечно 6 участников, которые яро боролись до последнего за главный приз – «Субару XV», переживали куда сильнее журналистов. До последнего в душе у каждого теплилась надежда: автомобиль достанется ему. Но победитель мог быть только один, и им стал Роман Шелехов из Москвы. Остальных участников наградили памятными подарками от партнеров и теплой, дружеской атмосферой, которая давала понять – проигравших здесь нет. В любом случае в погоне за мечтой мы провели отличные три дня в Краснодарском крае.

Но квест «Авто года» не прощается с вами и в 2018-м он снова подарит возможность каждому попробовать свои силы в борьбе за главный приз. Кто знает, возможно через год на новом авто уедете именно вы?