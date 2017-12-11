Организаторы презентовали ралли-марафон «Шелковый путь», который в 2018 году пройдет июле – из Сианя в Москву.

Организаторы ралли-марафона «Шелковый путь» провели первую презентацию гонки следующего года, пообещав сделать маршрут еще более сложным, живописным и увлекательным.

Добрались до неба

Главным поводом собраться было завершение первого этапа реконессанса – разведки маршрута, по которому пройдет восьмое издание одного из самых сложных ралли-марафонов на планете. Маршрут обещает быть настолько мудреным, что для переброски всех участников ралли-рейда планируется привлекать грузовую авиацию.

- Мы получили поддержку правительства Китая – это очень здорово. Мы ежегодно работаем над улучшением нашего проекта, стараемся идти навстречу участникам и болельщикам – делаем маршрут увлекательнее и стараемся сократить количество километров, которые участники пройдут по асфальту. Работа проводится очень непростая. Чтобы соединить крупные города на пути ралли, думаем, как оптимизировать нашу логистику. В настоящее время рассматриваем возможность применения тяжелой авиации, которая обеспечит сбалансированное соотношение гоночных километров с переездами по дорогам общего пользования. Это реально, но очень непросто, - объяснил руководитель гонки Владимир Чагин.

Планы наполеоновские, но есть у такого неожиданного хода с тяжелой авиацией и один минус. Из-за нововведений вновь переносится начало участия в «Шелковом пути» мотоциклистов. С такой тяжелой логистикой организаторы просто физически не смогут обеспечить авиационный транспорт еще и многочисленным мотоэкипажам с их автомобилями сопровождения. Так что, мотоциклов на «Шелковом пути» придется подождать еще как минимум год.

Футбол против ралли

Еще одна большая новость – даты проведения ралли-марафона. Гонка стартует в древней столице Китая Сиане 15 июля и финиширует в Москве 29 июля. Болельщикам, по больше части, все равно, но у некоторых журналистов при объявлении дат сработал условный рефлекс, ведь 15 июля – это день, на который назначен финал чемпионата мира по футболу в Москве. Совместить два таких масштабных спортивных события не удастся – придется выбирать.

В середине пресс-конференции кто-то из присутствовавших забыл выключить звук на телефоне: «Маршрут построен», - женским голосом объявил на всю аудиторию включившийся навигатор. «Это Мардеев уже решил построить самый короткий маршрут из Сианя в Москву», - пошутил кто-то из журналистов, намекая не гонщика команды «КАМАЗ-мастер». В любом случае должно получиться порядка десяти тысяч километров.

Правда, не все новости были хорошими. Вряд ли в «Шелковом пути» на следующий год примет участие команда, побеждавшая в последние годы в легковом зачете «Пежо». Французский концерн уже объявил, что после «Дакара-2018» сворачивает свой проект на ралли-рейдах. Однако организаторы все же надеются увидеть эти машины и этих гонщиков (Сериля Депре, Себастьян Лёба) в следующем году.

- Да, мы знаем, что «Пежо» остановит свою программу участия в международных ралли-рейдах после «Дакара». Но речь идет об официальной заводской команде. Остается вариант, что будут проданы машины, которые просто уйдут другой команде. Поэтому пока не можем точно сказать, каким образом команда или машины будут участвовать в «Шелковом пути». Надеемся, что гонщики тоже смогут принять участие в ралли-марафоне. Это очень важно с точки зрения зрелищности гонки и интереса к ней, - прокомментировал информацию советник директора ралли-марафона «Шелковый путь» по спорту и международным отношениям француз Люк Альфан.

Теперь будем ждать объявления более подробного маршрута – с городами и странами, а также постепенного пополнения списка участников звездными именами.