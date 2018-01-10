Легендарный ралли-рейд «Дакар» - это не просто гонка. Это – настоящее испытание. Едва ли не каждый год на дорогах Южной Америки гибнут люди. Поэтому бывший тренер питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прекрасно понимал, на что шел, отправляясь в Перу для участие в двухнедельном ралли-марафоне.

Времени на подготовку у португальского футбольного тренера практически не было. Только недавно он перестал работать в китайском лубе «Шанхай СИПГ». Виллаш-Боаш просто отказался продлевать соглашение с командой. Тренер решил сделать себе немного запоздавший подарок к 40-летнему юбилею – участие в гонке мечты – в «Дакаре».

Мечта мечтой, но у португальца все с самого начала пошло не так, как он задумывал. Любитель двухколесных транспортных средств хотел преодолеть почти 10 тысяч километров на своем мотоцикле. Однако знающие люди отговорили его от этого поступка – чтобы правильно подготовиться к преодолению «Дакара» на механическом коне, нужен минимум год. Вместо мотоцикла Андре усадили за баранку автомобиля Toyota и выдали ему в штурманы опытного гонщика, который даже приходил в тройке призеров на одном из недавних ралли-марафонов, правда, тоже на мотоцикле.

Стоит ли удивляться, что Виллаш-Боаш, новичок в ралли-рейдах, тем более за рулем машины, продержался в гонке всего три полных этапа. Четвертый отрезок пути футбольный тренер завершить так и не сумел. Его автомобиль, преодолевая перуанскую пустыню, врезался в дюну и получил повреждения, несовместимые с продолжением гонки.

Andre Villas-Boas has had to abandon the Rally Dakar after he crashed into a dune.



He has been taken to the hospital. pic.twitter.com/N7KwQqWG2O — Football Expose (@FootballExpose) January 10, 2018

Туго пришлось и самому Виллаш-Боашу. В аварии он повредил спину и был госпитализирован.

«Андре был доставлен в госпиталь с травмой спины. Ему не повезло, ведь он показывал такой хороший результат в своей дебютной гонке», - прокомментировал после инцидента Жан-Марк Фортен, директор команды Overdrive, за которую выступал португалец.

Благо, бывший тренер «Зенита» отделался лишь небольшими повреждениями и легким испугом. Не прошло и нескольких часов, как он сам принялся успокаивать своих болельщиков.

«Хочу сразу сказать, что со мной и Рубеном все в порядке. Мы уже вернулись в бивуак. Мы соскочили с дюны и врезались в песок. К сожалению, «Дакар» для нас завершен. Надеюсь, нам больше повезет в следующем году. Спасибо за ваши теплые слова поддержки», - передает слова тренера аккаунт его гоночной команды в социальных сетях.

После трех этапов Виллаш-Боаш занимал 43-е место. На высокую позицию он вряд ли претендовал, но даже такой результат для новичка можно назвать отличным стартом.