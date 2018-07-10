Вечер 7 июля несомненно запомнится всем историческим четвертьфиналом российской сборной по футболу.Так совпало, что в этот знаменательный день на автодроме MoscowRaceway прошло не менее увлекательное зрелище - марафон российских гонок на выносливость RussianEnduranceChallenge.

В прямом эфире трансляции наша сборная забивала гол, а в это время пилоты на трассе испытывали себя и свои машины в многочасовой гонке. Стоит отдать должное и болельщикам, которые на протяжении 4-х часов поддерживали пилотов на трибунах. Гонка начиналась еще при свете дня, а финишировали участники в темноте при свете фар.

Русские гонки на выносливость сегодня это противостояние кузовных автомобилей и спортпрототипов. Организаторы разделили классы: стартовая решетка была представлена автомобилями класса GT, спортпрототипами класса CN и автомобилями российского кольцевого чемпионата. Мощность и скоростные характеристики этих автомобилей сильно различаются, но в эндуранс они имеют возможность побороться на трассе, как с представителями своего класса, так и показать себя в абсолютном зачете. Зачастую результат гонки абсолютно не предсказуем, и на первых кругах никогда ничего не решается.

Удача в этот день с самого старта сопутствовала коллективу команды DKRacing на прототипе LigierJS51. Звездный экипаж в составе учредителя компании DKRacingМихаила Даева, известного дрифтера Евгения Ружейникова и кольцевикаМихаила Лободы был самым быстрым в квалификациии лидировал все четыре часа гонки на выносливость.

От старта до финиша команда показывала отличную скорость, слаженную работу экипажа, что и определило их успех. В итоге они завоевали победные титулы в абсолютном зачетеи в классе СN 2.0 в REC. Отдельно в рамках REC проводился Чемпионат Москвы в классе “Спортпрототип CN”, в котором экипаж команды DKRacingодержал уверенную победу.

Класс GT был представлен серьезными соперниками: LamborghiniGallardo экипажа Павла Струкова, MercedesAMGGT4 команды MotorSharks, Dark Side Racing на ChevroletCorvette и BMWM3 команды Vintic&Shpuntic. В начале гонки казалось, что победителем в классе станет либо экипаж Lamborghini в составе Павла Струкова, организатора RussianDriftSeriesДмитрия Добровольского и Михаила Степанова, либо команда MotorSharksна MercedesAMGGT4в составе пилота российской серии Mitjet Константина Гугкаеваи участникаADACGTMastersИвана Лукашевича.

Однако, гонки эндуранс непредсказуемы. Экипаж Степана Крумилова и Антона Любченкова(Vintic&Shpuntic на BMWM3),несмотря на ошибочную ставку на дождевые шины в начале гонки, опередили своих соперников, которые теряли время из-за проблем с надежностью техники. Например, у Lamborghini экипажа Павла Струкова разрушился тормозной диск.

Амбициозные планы на лидерство были у спортпрототипа отечественной разработки Феникс FR 0. Автомобиль был победителем самой первой гонки RussianEnduranceChallenge в 2015 году и теперь в обновленном видеи с полностью карбоновом кузовом снова вышел в бой. Над реконструкцией спортпрототипа работала команда FDR Moscow, проекта Формула Студент, Московского Политехнического Университета под кураторством Игоря Ермилина (учредительREC, известный автоспортивный эксперт и конструктор первого российского суперкараMarussia).

Основные изменения – это двигатель мощностью 250 л.с., специальная коробка передач, более мощные тормоза и измененная аэродинамика, выполненная в виде кузова из карбона.

Игорь Ермилин: «Весь прошлый сезон, совместно с FDRMoscow, мы занимались модернизацией Феникса. В 2015 году он уже выходил на старт первого этапа REC и занял первое место, но с появлением конкурентов, как Radical и Ligier, Феникс необходимо было доработать, что бы достичь их уровня. REC 2018 был первым выездом автомобиля на трассу, и в ходе гонки прошли боевые тесты машины».

В состав экипажа FDRMoscow вошли Илья Буренко и Андрей Петухов. У Андрея Петухова в этот день была«двойная нагрузка» – он стал победителем юбилейной Гонки Звезд журнала “За Рулем”, которая проходила перед гонкой на выносливость и сразу из LadaKalina пересел в спортпрототип.

По словам Андрея Петухова:

- Решение проехать в гонке на выносливость на Фениксе было спонтанным, для меня это было интересный опыт. Он хорошо управляется, конечно еще требуется доработка, но в целом он достаточно маневренны. Абсолютно контрастные ощущения после того, как пересаживаешься из LadaKalina в спортпрототип. До этого у меня не было практически опыта управлениями подобными автомобилями, когда-то я ездил на “Формула Русь”- это что-то похожее по скорости реакции и быстроте, так что можно сказать, что это мой дебют в этом классе. И хотя для меня формат спринтов более зрелищный, гонки на выносливость интересны прежде всего командной работой.

Специально для российского этапа RECизвестный автогонщик Роман Русинов, участник, победитель и призер легендарного марафонаLeMans 24h ( LMP2), собрал своими рукамироссийский спортпрототипShortcut, на котором он планировал участие в гонке на выносливость. Сборка автомобиля «на спор» с Михаилом Даевым (DKRacing) заняла у Романа в итоге 28 часов и 40 минут.

Роман пригласил к участию своих друзей и напарников по команде G-Drive, но в итоге экипажу №26 пришлось ехать без него, так как его срочно вызвали на сьемки Первого канала в программу, посвященную игре нашей сборной в ЧМ.