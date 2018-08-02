Традиционно, раз в два года, в конце лета «Крокус Экспо» открывает Московский международный автомобильный салон – настоящий праздник для всех неравнодушных к автомобилям. Для тех, кто давно «за рулем», кто не представляет свою жизнь без автомобиля, кто только собирается стать автовладельцем… Для всех, кто считает автомобиль не просто средством передвижения!

В залах самого большого павильона выставочного центра и на открытых площадках развернется яркая экспозиция последних разработок мирового автомобилестроения.

ММАС – уникальное многоформатное мероприятие, объединяющее:

экспозицию ведущих автомобильных брендов и компаний автомобильной отрасли;

площадки тест-драйвов, которые позволяют не только протестировать автомобиль, но и обучиться управлению транспортным средством в сложных условиях.

ММАС дает возможность:

первыми увидеть премьеры мировых автомобильных брендов;

детально рассмотреть понравившиеся модели и получить о них исчерпывающую информацию;

принять участие в розыгрышах и викторинах с призами и подарками от экспонентов;

испытать море позитивных эмоций от головокружительной автомобильной феерии.

Что ждет посетителей ММАС'18?

Презентации, конкурсы, интерактивные развлечения, детские площадки.

Специальные цены на билеты в будние дни, скидки при приобретении билетов онлайн.

Комфортная атмосфера выставочного центра с бесплатной парковкой и выходами из метро в павильоны.

И, конечно, остальные преимущества развитой инфраструктуры «Крокус Сити»!

На ММАС'18 будут представлены лидеры продаж российского автомобильного рынка.

Кроме того, в рамках мероприятия впервые будет организован фестиваль инновационных технологий «Мобилистика», демонстрирующий перспективы развития мобильных транспортных средств. В фокусе – современные решения в автомобилестроении, альтернативные виды транспорта, электротранспорт, автономное вождение, smart-проекты.

Яркие идеи современной мобильности и футуристические концепции перемещения людей и вещей, электротранспорт, автономное вождение, альтернативное топливо, космические путешествия, дроны, умные города будущего – лишь часть того, что ждет гостей фестиваля. Посетители «Мобилистики» впервые в России смогут познакомиться с самыми инновационными электромобилями, протестировать электро- и автономный транспорт, увидеть новый болид «Формулы-Е» и другие фантастические разработки, готовые стать новой реальностью или уже воплощенные в жизнь.

Хедлайнеры ММАС'18

АВТОВАЗ: крупнейший российский автопроизводитель подготовил несколько сюрпризов.

«Я не могу рассказать вам обо всем детально, а то сюрприза не будет», – комментирует исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек.

Хендэ Мотор СНГ: компания представит российскую премьеру нового Hyundai Santa Fe.

Четвертое поколение Santa Fe, ставшего некогда первой моделью линейки кроссоверов Hyundai, воплотит в себе роскошный яркий обновленный дизайн и инновационные, уникальные для отрасли решения активной безопасности.

KIA Motors Rus: центральное место в экспозиции бренда займет автомобиль нового, третьего, поколения хэтчбека Ceed, который выделяется спортивным дизайном и технологичными инновациями. Семейство моделей Ceed – один из лидеров данного сегмента в России, а новое поколение еще больше усилит позиции KIA.

Автопроизводитель также продемонстрирует самый быстрый автомобиль в истории марки – Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, а также целый ряд других новинок.

Renault Россия: мировая премьера новой модели – кроссовера C-сегмента, который будет производиться на московском заводе Renault, и дополнит широкую модельную линейку SUV-сегмента компании, в котором она лидирует в России. Благодаря уникальным для своего класса решениям в области дизайна и инноваций новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault, став настоящим прорывом для российского рынка SUV и серьезно укрепив позиции «Renault Россия». Более того, кроссовер первым воплотит в жизнь новую бренд-стратегию производителя – «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault».

LIFAN: компания представит новую версию семиместного кроссовера MYWAY с пятиступенчатой автоматической трансмиссией и 125-сильным бензиновым мотором 1.8 л.

«Это не просто долгожданная новинка, это новый шаг в развитии компании LIFAN», – отмечает исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун.

JAC Motors: крупный китайский автопроизводитель, дебютант Московского автосалона, приготовил для российских покорителей дорог сразу две новинки: S3 и S5 – современные городские кроссоверы, сочетающие европейскую философию с восточным воплощением идеи динамики и элегантности.

«Volkswagen Легковые автомобили», «Volkswagen Коммерческие автомобили»: вместо традиционного стенда марки продемонстрируют актуальные модели в рамках специализированной площадки, посвященной современным технологиям. Экспозиция затронет сферу электромобильности и экологичных решений. Кроме того, на открытых площадках для посетителей запланированы тест-драйвы различных моделей Volkswagen, включая премьеры 2018 года – Teramont и новый Touareg.

AURUS: на стенде Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ» состоится мировая премьера автомобилей класса «люкс», созданных на основе «Единой модульной платформы» – проекта, направленного на развитие отечественного автопрома. Первая реализация в его рамках – лимузин «Кортеж» – заслужил высокую оценку первых лиц государства и был задействован в церемонии инаугурации Президента РФ 7 мая 2018 года.

«С момента старта проекта проделан колоссальный объем работ, изучены все наиболее перспективные конструктивные решения, технологии и тенденции в мировой автопромышленности», – заявляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На ММАС’18 с воплощенным будущего российского автомобилестроения смогут лично ознакомиться все желающие.