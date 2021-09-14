Россияне под ливнем в Формуле-4: Смаль на подиуме

Уик-энд начался с победы лидера чемпионата Оливера Бирмана. С поул-позиции стартовал Себастьян Монтойя, сын известного экс-пилота Формулы-1 и IndyCar Хуана-Пабло Монтойи, однако на втором круге колумбиец ошибся в знаменитом третьем повороте и пропустил вперед Олли Бирмана и Тима Трамнитца — главного преследователя британца в общем зачете.

Пятый этап итальянской Формулы-4 проходил на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге — одной из самых компактных, но при этом коварных трасс, где скоростные повороты изобилуют с жесткими торможениями. Эта трасса хорошо известна в мире автоспорта, но тесты здесь не проходят, а потому раскрывать характер автодрома гонщикам пришлось уже по ходу борьбы.

ТРЕСК АНТИКРЫЛА

Монтойя на последних кругах едва не потерял и третье место — Себастьяна до последнего прессинговал партнер по команде Prema Кирилл Смаль. Россиянину однако не удалось найти брешь в обороне соперника — Смаль остался четвертым. Никита Бедрин, увы, вовсе не смог закончить заезд: в борьбе в первой шестерке треснуло переднее антикрыло.

АВАРИЯ ЗА АВАРИЕЙ

Во втором заезде победил Тим Трамнитц, опередивший Леонардо Форнароли на первом круге. По ходу гонки произошло несколько аварий, а в ходе столкновения Самира Бена и Пьетро Арманни один из автомобилей взмыл в воздух — в этот момент судьи решили завершить заезд в режиме автомобиля безопасности.

МИНУС ШИНА

Форнароли в итоге стал вторым, Бирман занял третье место, а Смаль — четвертое. Бедрин же вновь не добрался до финиша: на этот раз Никита сражался за место на подиуме с Бирманом, но англичанин сместился на прямой и пробил сопернику шину.

ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ

Зато в третьей гонке Бедрин едва не одержал победу! Прямо перед стартом над дальней частью трассы пошел дождь, хотя стартовая прямая оставалась сухой. Заезд начался за автомобилем безопасности, и многие пилоты, оценив состояние асфальта в целом, свернули на пит-лейн за дождевыми шинами.

С ПЕРВОГО НА… 17-Е МЕСТО

Несколько гонщиков решили рискнуть и остаться на «сликах», и лучшим в таких условиях оказался Никита Бедрин! Но россиянин держался впереди лишь до тех пор, пока судьи после вылета одного из соперников не выпустили автомобиль безопасности. Бедрин лишился всего отрыва и под натиском соперников на дождевой резине, чувствовавшей себя намного увереннее, стал терять позиции. Никита в итоге финишировал 17-м.

СМАЛЬ НА ПОДИУМЕ

Кирилл Смаль получил свой шанс под финиш — он был одним из тех, кто сразу же перешел на дождевую резину. Правда, темпа побороться за победу не хватило — Тим Трамнитц и Джошуа Дюфек уехали вперед, зато на последних кругах россиянин провел красивую затяжную дуэль с Франческо Симонацци и отстоял третью позицию. Это третий подиум Смаля в итальянской Ф-4 в сезоне-2021 и первый в этом первенстве после стартового уик-энда в Ле-Кастелле.

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Общий зачет по-прежнему возглавляет Оливер Бирман, который в третьей гонке остался вне топ-10. 78 очков британцу уступает Тим Трамнитц, идущий вторым, а далее расположились Леонардо Форнароли и Себастьян Монтойя. Кирилл Смаль замыкает топ-5, Никита Бедрин — на восьмой позиции.

Положение в общем зачете (топ-5)

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 262 очка

2. Тим Трамнитц (US Racing) — 184

3. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 157

4. Себастьян Монтойя (Prema) — 133

5. Кирилл Смаль (Prema) — 129

...8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 69.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Следующий этап пройдет 9-10 октября на трассе «Муджелло». Это будет предпоследний уик-энд сезона-2021 в итальянской Формуле-4.