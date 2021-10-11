Победный аккорд к финалу сезона: AKKA ASP взяли «серебро» Endurance Cup!

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БАРСЕЛОНУ

В прошлом году пандемия Covid-19 до неузнаваемости изменила календари чемпионатов по всему миру, но как символ постепенного возвращения к привычной жизни финал GT World Challenge Europe вернулся в Барселону, которая ранее традиционно принимала заключительный уик-энд первенства.

С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ДО СТАРТА

Главной интригой финального этапа стала борьба за звание чемпионов в первенстве Endurance Cup, в то время как победители в объединённом зачете GT World Challenge Europe и Sprint Cup были известны заранее — ими досрочно стали Дрис Вантор и Шарль Виртс из Team WRT.

На титул в Endurance Cup претендовали сразу три экипажа, включая Раффаэле Марчьелло и Жюля Гунона из AKKA ASP. Именно они завоевали поул-позицию, а на старте Марчьелло смог избежать проблем в стартовой эске и закрепиться в лидерах. Второй отрезок отлично провёл Фелипе Фрага, а завершал гонку Гунон.

В концовке заезда произошло несколько инцидентов, судьи дважды вынуждены были выпускать автомобиль безопасности под самый финиш заезда, но французский гонщик справился с давлением и завоевал победу.

ЗАЧЕТ И ПРОТОКОЛЫ

Этого успеха оказалось недостаточно, чтобы опередить в общем зачете пилотов Iron Lynx — Алессандро Пьер Гиди, Коме Ледогар и Никлас Нильсен сохранили за собой первую строчку и стали чемпионами GT World Challenge Europe Endurance Cup 2021 года. Марчьелло и Гунон поднялись на вторую позицию и стали серебряными призёрами, а на третьей строчке расположились Виртс и Вантор.

Раффаэле Марчьелло кроме того стал вторым в объединённом зачёте пилотов GT World Challenge Europe. Ещё одну награду увез из Барселоны Константин Терещенко — он занял второе место по итогам сезона в зачёте Endurance Cup Silver Cup. Серебряными призёрами вместе с ним стали Симон Гаше и Тома Друэ, а чемпионство досталось швейцарцам Рольфу Инайхену, Рикардо Феллеру и Алексу Фонтане.

Общий зачет GT World Challenge Europe сезона-2021:

1. Д. Вантор и Ш. Виртс (Team WRT) — 182,5 очка

2. Р. Марчьелло (AKKA ASP) — 140,5

3. Л. Штольц и М. Энгель (HRT) — 120

4. Ж. Гунон (AKKA ASP) — 114,5

5. Н. Нильсен, А. Пьер Гиди и К. Ледогар (Iron Lynx) — 83.

Общий зачёт Endurance Cup сезона-2021:

1. А. Пьер Гиди, К. Ледогар и Н. Нильсен (Iron Lynx) — 83

2. Р. Марчьелло и Ж. Гунон (AKKA ASP) — 79

3. Ш. Виртс и Д. Вантор (Team WRT) — 79

4. М. Мапелли, А. Кальдарелли, М. Бортолотти (Orange 1 FFF Racing Team) — 73

5. К. ван дер Линде (Team WRT) — 56.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Теперь всех участников ждет перерыв в несколько месяцев, но организаторы GT World Challenge Europe обещают, что сезон-2022 станет еще более насыщенным! Он начнётся с официальных тестов в Ле-Кастелле 8-9 марта, а уже через месяц — 8-10 апреля — в Монце состоится первый боевой этап.