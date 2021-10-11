Итальянская «Формула-4»: подиум на престижном первенстве!

ОСОБЕННАЯ ТРАССА, ОСОБЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Итальянская «Формула-4» с первого же года своего основания считается одним из самых престижных первенств в своей категории — благодаря разнообразию трасс, участию сильнейших команд Европы и высокому уровню пилотов титул здесь ценится выше, чем во многих других национальных чемпионатах. В карьере Оливера Бирмана, который за три гонки до конца сезона гарантировал себе чемпионство, это пока самая значимая победа. Но обо всем по порядку...

БЕЗ АНТИКРЫЛА

Первую гонку не без труда выиграл Джошуа Дюрксен из BWT Mücke Motorsport. Обладатель поула удержался впереди на старте, но в одном из поворотов его колеса коснулся Леонардо Форнароли. Итальянец лишился переднего антикрыла и выбыл из борьбы, а судьи выпустили автомобиль безопасности — позади столкнулись Самир Бен и Амда Аль-Кубаиси. После рестарта лидеру пришлось выдержать прессинг Джошуа Дюфека и Себастьяна Монтойи, но это не помешало парагвайцу оформить первую в сезоне-2021 победу.

БЕДРИН ПЯТЫЙ, СМАЛЬ ШЕСТОЙ

Лидер чемпионата Оливер Бирман тоже участвовал в борьбе за подиум, но на последних кругах стал терять темп и попал под прессинг партнёра по команде Van Amersfoort Racing Никиты Бедрина. Россиянин не стал рисковать результатом команды и финишировал вслед за товарищем на пятой позиции. Замкнул шестерку сильнейших другой россиянин — Кирилл Смаль. Ну а главный преследователь Бирмана в чемпионате — Оливер Трамнитц — финишировал седьмым.

ЕСТЬ ПОДИУМ!

Во втором заезде первую в сезоне победу завоевал Дюфек, отыгравшись таким образом за досадное второе место в первой гонке. Джошуа и в этот раз рисковал остаться вторым, но под финиш опередил Себастьяна Монтойю, подвинув колумбийца на строчку ниже. К слову, сам Монтойя, несмотря на успехи в других сериях, в итальянской Ф-4 побед пока не одерживал. Замкнул же тройку призеров Кирилл Смаль, а Никита Бедрин финишировал шестым.

Тим Трамнитц занял пятое место и отыграл четыре очка у Оливера Бирмана — британец был лишь седьмым, и все-таки сохранил призрачные шансы на чемпионство вплоть до заключительного заезда. Но подняться в нём выше девятой позиции Трамнитц не смог — Бирман, финишировав 10-м, сохранил достаточный отрыв, чтобы гарантировать себе чемпионство, независимо от результатов финального уик-энда.