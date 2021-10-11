6-й этап СМП РСКГ-2021: Безусловности и неопределенности

На кавказский этап приехали 60 пилотов, выступающих в 5 классах Российской серии кольцевых гонок. В пятницу, 8 октября, на автодроме «Крепость Грозная» прошли квалификационные заезды, градус борьбы в которых был не менее высоким, чем в боевых заездах. А в субботу, 9 октября, пилоты каждого класса дважды выходили на старт – но не все из них благополучно финишировали.

Олег Петриков, руководитель СМП РСКГ:

«Большая часть этого сезона СМП РСКГ уже позади, поэтому на великолепный автодром в столице Чечни приехали те, кто реально борется за высокие места в чемпионате и Кубке России по автомобильным кольцевым гонкам.

Автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

И чем ближе к финалу, тем острее борьба. Судьям еще предстоит принять окончательные решения по нескольким гонкам, но я надеюсь, что к заключительному этапу эта неопределенность разрешится. И 30-31 октября на Сочи Автодроме мы узнаем имена новых победителей сезона».

ТУРИНГ

Квалификацию впервые выиграл Захар Слуцкий (Hyundai i30 N, Carville Racing) – и лидировал на протяжении всего первого заезда. Третьим на финише был Иван Лукашевич (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing). Но оба пилота понесли наказание за то, что во время старта с хода не поддерживали скорость, заданную лидинг-каром, а начали ускоряться еще до того, как погасли огни стартового светофора. После 30-секундного штрафа оба лишились наград и откатились на последние позиции: Слуцкий стал 10-м, Лукашевич – 11-м.

Из тех, кто в дебютной гонке финишировал в зоне подиума, награду получил только Егор Оруджев (Audi RS3 LMS, LUKOIL Racing): он переместился со второго места на первое. Освободившиеся места заняли Андрей Масленников (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing) и Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт), ставшие серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Перестановки в стане лидеров позволили всем остальным пилотам улучшить свое положение, вдобавок Михаил Митяев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) отыграл дополнительную позицию. Причиной стал инцидент, случившийся на последнем круге первой гонки: Егор Фокин потерял контроль над своей LADA Vesta, но эта ошибка помогла ему опередить Митяева. Штраф в 1,5 секунды восстановил справедливость, и в итоге заводской пилот классифицирован четвертым, а Фокин стал пятым. В этом же инциденте пострадал и лидер чемпионата Кирилл Ладыгин – после столкновения с соперником разрушилась шина, он пересек финиш последним – но после упомянутых перестановок заработал очки за девятое место.

Вторая гонка Туринга прошла не менее напряженно. Дмитрий Брагин оказался на реверсивном поуле, отбил атаки стартовавшего вторым Кирилла Ладыгина и завоевал победу. Сам Ладыгин сосредоточился на том, чтобы не пустить вперед Егора Оруджева – и тот довольствовался бронзой. Пятерку вновь замкнули Михаил Митяев и Егор Фокин.

Результаты второй гонки предварительные. По мнению соперников, на старте Ладыгин выкатился за пределы стартовой клетки – и спортивные комиссары получили уведомление о подаче апелляции.

СУПЕР-ПРОДАКШН

В этом зачете судейские решения не повлияли на результаты гонок – итоговые протоколы соответствуют порядку финиша в обоих заездах.

Сенсационной стала квалификация: впервые в карьере ее выиграл Александр Гармаш (Volkswagen Scirocco, RHHCC RT). Однако в первой гонке он упустил поул, откатился назад, а затем потерял контроль над машиной – и в него врезались Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Катерина Бояринова (Mazda 3, личный зачет). После аварии Гармаш и Бояринова выбыли из борьбы, Антипов смог добраться до боксов, где механики заменили переднюю стойку – и вернулся в гонку, набрав очки за седьмое место.

Автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

А Владимиру Шешенину (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), его главному сопернику в борьбе за титул, повезло меньше. Пилот команды АВТОВАЗа благополучно лидировал, но по техническим причинам сошел, одолев только треть дистанции и не набрав ни одного очка. На высшую ступень подиума поднялся его сокомандник Андрей Петухов, призерами стали Максим Чернев (LADA Vesta, LECAR Racing) и Самвел Искоянц (Subaru BRZ, Sofit Racing). Его напарник Дмитрий Лебедев и Николай Виханский (Honda Civic, RHHCC RT) замкнули пятерку лучших.

Во втором заезде никто и ничто не помешало Владимиру Шешенину оформить победу – даже лучшее время круга, принадлежащее серебряному призеру Самвелу Искоянцу. Тройку замкнул Андрей Петухов, в топ-5 вошли Максим Чернев и Дмитрий Лебедев.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

В первой гонке Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия Ралли) стартовал с поула – и довел дело до победы. Второй и третьей финишировали LADA Granta в цветах LADA Sport ROSNEFT: Иван Чубаров второй, Леонид Панфилов третий. В пятерку вошли Андрей Радошнов (Peugeot 208, Speedway Ранчо) и Андрей Севастьянов (Volkswagen Polo, Академия Ралли) – из нее выпал Артем Фридман (Volkswagen Polo, FAS Motorsport), получивший 30-секундный штраф за столкновение с Владимиром Череванем (Volkswagen Polo, Академия ралли).

Автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Во второй гонке предварительные и официальные результаты отличаются сильнее. Финиш был драматичным: Леонид Панфилов прорвался вперед, но из командных соображений уступил позицию Ивану Чубарову. Самопожертвование, тем не менее, оказалось напрасным: Чубаров получил 30-секундный штраф за обгон соперника под желтыми флагами и переместился на восьмую строчку. По этой же причине бронзовой награды лишился Алексей Савин (Hyundai Solaris, B-Tuning YUKA Pro Racing Team) – он оказался девятым.

Тройка лучших в итоге выглядит так: Панфилов победитель, Плотников и Радошнов с четвертой и пятой позиции перемещаются на вторую и третью. А замыкают пятерку Артем Фридман и Андрей Севастьянов.

S1600

Квалификацию выиграл Илья Родькин (Kia Rio, Innostage AG Team) – и это тоже сенсация. Молодой пилот известен своими победами в ралли-кроссе, но в СМП РСКГ проводит только первый полноценный сезон. И его победа в первой гонке доказывает, что поул не был случайным. Призерами заезда стали Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team) и Егор Санин (Kia Rio X-Line, Innostage AG Team). Пятерку замкнули его коллеги по Innostage AG Team Никита Дубинин (Hyundai Solaris) и Стас Новиков (Kia Rio X-Line). Штраф в этом заезде заработал Василий Кораблев (Kia Rio, AKHMAT Racing) за слишком жесткую атаку на Михаила Симонова (LADA Kalina, BRAGIN Racing) – он переместился с девятой позиции на тринадцатую.

Автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Во второй гонке уже сам Симонов стал виновником столкновения с Борисом Шульмейстером (Kia Rio X-Line, RUMOS Racing) – и вместо максимальных 25 очков он заработал только одно, полагающееся за 15 место. Победителем таким образом стал Рустам Фатхутдинов, Борис Шульмейстер также поднялся на строчку вверх и забрал серебряную награду. Бронза по этой логике полагалась Михаилу Грачеву (LADA Granta, AKHMAT Racing), но судьи посчитали, что в гонке он не оставил места на трассе Егору Санину – и именно Санин пока считается бронзовым призером, а Грачев классифицирован седьмым. «Пока» - потому что команда AKHMAT Racing заявила о подаче апелляции, и результаты все еще считаются предварительными. До принятия окончательного решения в пятерку входят Илья Родькин и Стас Новиков.

SMP GT4 RUSSIA

В зачете суперкаров итоги этапа тоже предварительные! Первая гонка прошла на редкость спокойно: Антон Немкин (Mercedes-AMG GT4, Capital RT MotorSharks) лидировал от старта до финиша, его сокомандник Денис Ременяко и Сергей Столяров из коллектива YADRO Motorsport взяли серебро и бронзу. Пятерку замкнули еще двое пилотов на Мерседесах – Вадим Мещеряков и Александр Вайнтруб, представляющие команды RScar и YADRO Motorsport соответственно.

А вот вторая гонка выдалась боевой. Напряженная борьба, столкновения, вылеты; появление автомобиля безопасности и обгоны круговых привели к взаимным претензиям между участниками и судьями. Поэтому порядок финиша, когда в тройку лучших вошли Денис Ременяко, Марат Хайров (BMW M4, личный зачет) и Александр Вайнтруб, а в топ-5 – Антон Немкин и Андрей Солуковцев (Porsche 718 Cayman, личный зачет), может не соответствовать окончательному решению, принятие которого пока отложено.

Автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Так или иначе, до заключительного этапа, который пройдет на Сочи Автодроме в последние выходные октября и расставит точки в борьбе за титулы, еще есть время.

Записи трансляций гонок на трассе «Крепость Грозная» доступны на YouTube-канале СМП РСКГ. Обзорные программы выйдут на телеканалах группы Матч ТВ и канале «Авто плюс».