Шесть претендентов на титул: в Сочи будет определен чемпион RDS GP-2021

Трасса в Олимпийском парке известна всему миру. С 2014 года «Сочи Автодром» неизменно принимает Гран-при России Формулы-1, а поклонникам дрифта он хорошо знаком по этапам Российской Дрифт Серии, которая с 2016 года проводит как минимум один уик-энд в Сочи.
Напряженная борьба в текущем сезоне позволила к финалу RDS GP-2021 сохранить математические шансы на титул сразу шести дрифтерам, каждый из которых может стать чемпионом. По итогам прошедших шести этапов победителями парных заездов становились пять разных пилотов.
Основные претенденты на победу в сезоне RDS GP-2021 – два сибиряка, не первый год выступающие в Российской Дрифт Серии, и два ирландца, дебютировавшие в российском чемпионате в 2021 году.
Лидером личного зачета Кубок ВТБ RDS GP в Сочи начнёт ирландский пилот Джек Шанахан (Fresh Auto Drift), набравший к финальному этапу 959 очков. Он на 17 очков опережает Аркадия Цареградцева («FailCrew Дарксайд») и на 19 очков Георгия Чивчяна («Форвард Авто»). Ирландец Джеймс Дин, действующий победитель Интерконтинентального кубка FIA IDC, выступающий в составе Aimol Racing, уступает своему соотечественнику 56 баллов и тоже претендует на чемпионский титул в первом для себя сезоне RDS GP .
С учетом того, что за победу в квалификации и парных заездах пилот может получить в сумме 235 баллов, шансы на чемпионство также имеют Евгений Лосев (Fresh Auto Drift) и действующий чемпион RDS GP Алексей Головня (Lukoil Racing Drift Team). Первый уступает лидеру сезона 195 очков, а второй – 227 очков.
Трасса «Сочи Автодром» в Олимпийском парке сочетает в себе скоростной характер и близость бетонных стен, так что права на ошибку у пилотов нет – если у кого-то из лидеров личного зачета возникнут проблемы, то расклад сил в турнирной таблице может кардинально измениться в самый последний момент.
Заявочный лист Кубка ВТБ RDS GP включает в себя несколько десятков пилотов, каждый из которых способен преподнести приятный сюрприз. Финальный уик-энд большого российского дрифта на «Сочи Автодроме» станет ярким завершением одного из самых интересных сезонов в истории Российской Дрифт Серии.
На седьмом этапе RDS GP в Сочи в роли судей выступят Александр Сиверцев из Москвы, Андрей Наумов из Красноярска и Айк Симонян из Минска. Постоянный состав судейского трио стал одним из нововведений Российской Дрифт Серии в 2021 году.
Следить за решающим раундом борьбы за чемпионский титул Гран При Российской Дрифт Серии в сезоне-2021 можно будет как с трибун «Сочи Автодрома», так и онлайн – трансляция всех событий Кубка ВТБ RDS GP будет идти в прямом эфире на платформе RDS TV, чтобы поклонники дрифта смогли наблюдать за ходом развязки RDS GP-2021 из любой точки планеты.
Для зрителей уик-энд RDS GP на «Сочи Автодроме» начнётся в субботу, 16 октября – в 10:00 по московскому времени стартует квалификация, а на 14:45 намечено начало парных заездов Топ-32. В воскресенье, 17 октября, в 12:30 будет дан старт Топ-16, а на 15:30 запланированы дуэли с Топ-8 и до финала.