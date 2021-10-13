Шесть претендентов на титул: в Сочи будет определен чемпион RDS GP-2021

Трасса в Олимпийском парке известна всему миру. С 2014 года «Сочи Автодром» неизменно принимает Гран-при России Формулы-1, а поклонникам дрифта он хорошо знаком по этапам Российской Дрифт Серии, которая с 2016 года проводит как минимум один уик-энд в Сочи.

Напряженная борьба в текущем сезоне позволила к финалу RDS GP-2021 сохранить математические шансы на титул сразу шести дрифтерам, каждый из которых может стать чемпионом. По итогам прошедших шести этапов победителями парных заездов становились пять разных пилотов.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Основные претенденты на победу в сезоне RDS GP-2021 – два сибиряка, не первый год выступающие в Российской Дрифт Серии, и два ирландца, дебютировавшие в российском чемпионате в 2021 году.

Лидером личного зачета Кубок ВТБ RDS GP в Сочи начнёт ирландский пилот Джек Шанахан (Fresh Auto Drift), набравший к финальному этапу 959 очков. Он на 17 очков опережает Аркадия Цареградцева («FailCrew Дарксайд») и на 19 очков Георгия Чивчяна («Форвард Авто»). Ирландец Джеймс Дин, действующий победитель Интерконтинентального кубка FIA IDC, выступающий в составе Aimol Racing, уступает своему соотечественнику 56 баллов и тоже претендует на чемпионский титул в первом для себя сезоне RDS GP .

С учетом того, что за победу в квалификации и парных заездах пилот может получить в сумме 235 баллов, шансы на чемпионство также имеют Евгений Лосев (Fresh Auto Drift) и действующий чемпион RDS GP Алексей Головня (Lukoil Racing Drift Team). Первый уступает лидеру сезона 195 очков, а второй – 227 очков.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Трасса «Сочи Автодром» в Олимпийском парке сочетает в себе скоростной характер и близость бетонных стен, так что права на ошибку у пилотов нет – если у кого-то из лидеров личного зачета возникнут проблемы, то расклад сил в турнирной таблице может кардинально измениться в самый последний момент.

Заявочный лист Кубка ВТБ RDS GP включает в себя несколько десятков пилотов, каждый из которых способен преподнести приятный сюрприз. Финальный уик-энд большого российского дрифта на «Сочи Автодроме» станет ярким завершением одного из самых интересных сезонов в истории Российской Дрифт Серии.

На седьмом этапе RDS GP в Сочи в роли судей выступят Александр Сиверцев из Москвы, Андрей Наумов из Красноярска и Айк Симонян из Минска. Постоянный состав судейского трио стал одним из нововведений Российской Дрифт Серии в 2021 году.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Следить за решающим раундом борьбы за чемпионский титул Гран При Российской Дрифт Серии в сезоне-2021 можно будет как с трибун «Сочи Автодрома», так и онлайн – трансляция всех событий Кубка ВТБ RDS GP будет идти в прямом эфире на платформе RDS TV, чтобы поклонники дрифта смогли наблюдать за ходом развязки RDS GP-2021 из любой точки планеты.

Для зрителей уик-энд RDS GP на «Сочи Автодроме» начнётся в субботу, 16 октября – в 10:00 по московскому времени стартует квалификация, а на 14:45 намечено начало парных заездов Топ-32. В воскресенье, 17 октября, в 12:30 будет дан старт Топ-16, а на 15:30 запланированы дуэли с Топ-8 и до финала.