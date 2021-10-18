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На трассе «Сочи Автодром» завершился финальный этап Гран При Российской Дрифт Серии
18 октября 16:04
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP

На трассе «Сочи Автодром» завершился финальный этап Гран При Российской Дрифт Серии

Победителем Кубка ВТБ – 7 этапа RDS GP стал ирландский пилот Джеймс Дин, а чемпионом всего сезона 2021 года – его соотечественник Джек Шанахан.

На стадии Топ-16 для всех четырех главных претендентов на чемпионство всё сложилось удачно. Георгий Чивчян («Форвард Авто») победил Дениса Мигаля, Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») преодолел сопротивление Эммануэля Амандио («Форвард Авто»), Джеймс Дин (Aimol Racing) оказался сильнее Дмитрия Ермохина (Lukoil Racing Drift Team), а во внутрикомандном дерби Fresh Auto Drift Евгений Лосев не стал чинить препятствий Джеку Шанахану.

В дуэлях Топ-8 «Гоча» смог победить в заезде с пилотом Carville Racing Никитой Шиковым, а Джеймс Дин не без труда взял верх над Данилой Скоробогатовым («FailCrew Дарксайд»).

Пресс-служба RDS GP

Две другие дуэли Топ-8 оказались необычными. В противостоянии Аркадий Цареградцев — Джек Шанахан оба пилота допустили помарки в обоих проездах, но решением судей в Топ-4 прошёл представитель Fresh Auto Drift. Для «Царя» на этом борьба за титул RDS GP 2021 закончилась.

Пресс-служба RDS GP

Не менее интересным было сражение Николаса Бертанса и Романа Тиводара — в первом заезде пилот Aimol Racing ошибся, выехав двумя колесами за пределы трассы, и преследовавший его соперник из «Форвард Авто» совершил обгон лидера. Однако поскольку судьи признали ошибку «Ник-Нака» не критической, а правила соревнований обгоны запрещают, победителем в этом противостоянии стал пилот из Латвии.

Пресс-служба RDS GP

Первый полуфинал свёл в одном заезде Георгия Чивчяна и Николаса Бертанса. Оба проезда были невероятно плотными – машины разделяли считанные сантиметры, но все же «Гоча» был сильнее и получил путёвку в финал. Этим единственный трехкратный чемпион RDS GP серьёзно увеличил свои шансы на четвертый титул.

Второй полуфинал стал ирландским сражением, в котором и Джек Шанахан, и Джеймс Дин показали очень зрелищный пилотаж. В финал прошел спортсмен Aimol Racing, а Джеку Шанахану предстояло побороться за 3 место и рассчитывать, что этого результата хватит для сохранения лидерства в личном зачёте чемпионата.

Пресс-служба RDS GP

В борьбе за бронзу Кубка ВТБ – 7 этапа RDS GP не обошлось без OMT-заезда. В повторной дуэли Николас Бертанс уступил третье место Джеку Шанахану, но судьба чемпионского титула RDS GP 2021 решалась в противостоянии финалистов седьмого этапа.

Оно оказалось весьма скоротечным — в первом же заезде Георгий Чивчян, будучи преследователем, сразу после постановки допустил контакт с лидером Джеймсом Дином. Машина «Гочи» не пострадала, но судьи сочли его виновником инцидента, а вот Джеймсу пришлось свою машину чинить. Механики Aimol Racing за 5 минут успели поменять рулевую тягу и повреждённый колёсный диск, и «Машина» вышел на старт второго заезда, в котором уже не оставил «Гоче» шансов.

Пресс-служба RDS GP

Выиграв Кубок ВТБ 7-й этап RDS GP на «Сочи Автодроме», Джеймс Дин не смог победить в личном зачете по итогам сезона 2021 года. Титул чемпиона RDS GP 2021 достался его соотечественнику и ещё одному дебютанту Гран При Российской Дрифт Серии Джеку Шанахану. «Бронза» в Сочи позволила пилоту Fresh Auto Drift сохранить лидерство в турнирной таблице и не дать Георгию Чивчяну завоевать четвертый титул RDS GP.

Кубок ВТБ – 7 этап RDS GP. «Сочи Автодром»:

Победитель квалификации:

- Дамир Идиятулин (Fresh Auto Drift) — 95 баллов

Личный зачёт:

1. Джеймс Дин (Aimol Racing),
2. Георгий Чивчян («Форвард Авто»),
3. Джек Шанахан (Fresh Auto Drift).

Командный зачёт:

1. Aimol Racing (Джеймс Дин/Николас Бертанс),
2. «Форвард Авто» (Георгий Чивчян/Роман Тиводар/Эммануэль Амандио),
3. Fresh Auto Drift (Джек Шанахан/Евгений Лосев/Дамир Идиятулин).

По итогам сезона тройку сильнейших пилотов личного зачёта разделили всего 8 очков! Джек Шанахан набрал 1140 баллов, Георгий Чивчян — 1137 баллов, а Джеймс Дин — 1132 балла. При этом «Машина» стал единственным в тройке призёров, кто в 2021 году не испытывал технических проблем с автомобилем, построенным, напомним, за 6 недель до старта RDS GP 2021.

Не менее плотное сражение шло и в командном зачёте. Чемпионство в сезоне 2021 года завоевала Fresh Auto Drift, второе место у «Форвард Авто», третье – у Aimol Racing. Последние две команды по ходу сезона обновили свой состав, заменив по одному пилоту каждая, а за Aimol Racing на финале в Сочи выступали и вовсе только двое дрифтеров.

RDS GP. Топ-3 после 7 этапов:

Личный зачёт:

1. Джек Шанахан (Fresh Auto Drift) — 1140 баллов,
2. Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 1137 баллов,
3. Джеймс Дин (Aimol Racing) — 1132 балла.

Командный зачёт:

1. Fresh Auto Drift (Дамир Идиятулин/Джек Шанахан/Евгений Лосев) — 2070 баллов,
2. «Форвард Авто» (Георгий Чивчян/Роман Тиводар/Эммануэль Амандио) — 1859 баллов,
3. Aimol Racing (Джеймс Дин/Николас Бертанс) — 1752 балла.

Прошедший на «Сочи Автодроме» Кубок ВТБ – 7 этап RDS GP завершил спортивную часть сезона Гран При Российской Дрифт Серии 2021 года. Впереди торжественная церемония награждения призёров, а затем — подготовка к чемпионату 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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