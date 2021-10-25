Сезон ELMS финишировал. Расстаемся до 17 апреля

АВАРИЯ НА СТАРТЕ

Гонка началась со страшной аварии Андреаса Ласкаратоса. Пилот из Греции пытался избежать столкновения с прототипом Мемо Рохаса, от которого отлетело колесо, но в итоге врезался в пит-уолл, отделяющий зону боксов от трассы. Машина оказалась полностью разрушенной, но гонщик покинул кокпит невредимым.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПИТ-СТОПЫ

После периода красных флагов, потребовавшихся для очистки трассы от обломков, вперёд вырвался экипаж United Autosports № 22. В погоню за ними бросились новоиспечённые чемпионы из Team WRT № 41 и экипаж Algarve Pro Racing № 24 – последним удалось выйти на второе место после вторых плановых пит-стопов. Однако затем на отрезке Софии Флерш возникли проблемы с передней левой шиной – на очередной пит-стоп пришлось ехать раньше запланированного.

G-D RIVE ВНЕ ПОДИУМА

В борьбе за подиум в первой фазе участвовала и G-Drive Racing, но на середине дистанции экипаж получил штраф за нарушение границ трассы, после которого Франко Колапинто на Aurus № 26 вернулся в гонку только седьмым. Под финиш Ник де Врис прорвался на пятое место, но экипаж Романа Русинова уже в третий раз подряд не дотянулся до подиума.

На третьей позиции гонку закончил экипаж Algarve Pro Racing: для Фердинанда Габсбурга, принявшего клетчатый флаг за рулём, Ричарда Брэдли и Софии Флерш, которая заменяла в этот уик-энд Диего Менчаку, это был первый подиум в ELMS сезона-2021.

Второе место занял Луи Делетраз – швейцарец изо всех сил атаковал в погоне за лидером, но едва ли это поражение станет для команды большим потрясением: на предыдущем этапе он вместе с товарищами по экипажу Робертом Кубицей и Йе Йифеем гарантировал себе чемпионство.