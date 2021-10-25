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Сезон ELMS финишировал. Расстаемся до 17 апреля
25 октября 22:30
автор: Елена Коновальцева

Сезон ELMS финишировал. Расстаемся до 17 апреля

Софии Флерш не повезло, зато она принесла Algarve Pro Racing удачу.

АВАРИЯ НА СТАРТЕ

Гонка началась со страшной аварии Андреаса Ласкаратоса. Пилот из Греции пытался избежать столкновения с прототипом Мемо Рохаса, от которого отлетело колесо, но в итоге врезался в пит-уолл, отделяющий зону боксов от трассы. Машина оказалась полностью разрушенной, но гонщик покинул кокпит невредимым.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПИТ-СТОПЫ

После периода красных флагов, потребовавшихся для очистки трассы от обломков, вперёд вырвался экипаж United Autosports № 22. В погоню за ними бросились новоиспечённые чемпионы из Team WRT № 41 и экипаж Algarve Pro Racing № 24 последним удалось выйти на второе место после вторых плановых пит-стопов. Однако затем на отрезке Софии Флерш возникли проблемы с передней левой шиной на очередной пит-стоп пришлось ехать раньше запланированного.

G-DRIVE ВНЕ ПОДИУМА

В борьбе за подиум в первой фазе участвовала и G-Drive Racing, но на середине дистанции экипаж получил штраф за нарушение границ трассы, после которого Франко Колапинто на Aurus № 26 вернулся в гонку только седьмым. Под финиш Ник де Врис прорвался на пятое место, но экипаж Романа Русинова уже в третий раз подряд не дотянулся до подиума.

На третьей позиции гонку закончил экипаж Algarve Pro Racing: для Фердинанда Габсбурга, принявшего клетчатый флаг за рулём, Ричарда Брэдли и Софии Флерш, которая заменяла в этот уик-энд Диего Менчаку, это был первый подиум в ELMS сезона-2021.

Второе место занял Луи Делетраз швейцарец изо всех сил атаковал в погоне за лидером, но едва ли это поражение станет для команды большим потрясением: на предыдущем этапе он вместе с товарищами по экипажу Робертом Кубицей и Йе Йифеем гарантировал себе чемпионство.

Выиграл же «4 часа Портимана» экипаж United Autosports № 22 Том Гэмбл, Джонатан Абердин и Фил Хэнсон. После подиумов в Барселоне, Ле-Кастелле и Монце экипаж завоевал наконец первую в сезоне победу. И что немаловажно этот успех вывел команду на второе место в чемпионате, которое, как и титул, является автоматическим приглашением на самый престижный марафон планеты «24 часа Ле-Мана», который состоится в июне следующего года.

ЗАЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ

Ведущий экипаж G-Drive Racing № 26 в итоге расположился на четвёртой позиции, уступив Panis Racing. Товарищи по команде из экипажа № 25 замкнули шестёрку сильнейших, а Algarve Pro Racing за счёт успеха в концовке сезона прорвались в топ-10.

В LMP3 заключительную гонку сезона, а с ней и чемпионский титул выиграл экипаж DKR Engineering № 4. В категории LMGTE не было равных экипажу Iron Lynx № 80, который тоже в итоге оформил титул.

Следующий сезон ELMS стартует 17 апреля 2022 года в Ле-Кастелле.

«4 часа Портимана» (топ-10):

1. Ф. Хэнсон / Д. Абердин / Т. Гэмбл (United Autosports № 22) 130 кругов
2. Р. Кубица / Л. Делетраз / Й. Йе (Team WRT № 41) +21,748 сек
3. С. Флерш / Ф. Габсбург / Р. Брэдли (Algarve Pro Racing № 24) +22,678
4. Ж. Каналь / У. Стивенс / Д. Аллен (Panis Racing № 65) +36,614
5. Р. Русинов / Ф. Колапинто / Н. де Врис (G-Drive Racing № 26) +39,330
6. А. Куани / Н. Ляпьер / Ш. Милези (Cool Racing № 37) +1:21,074
7. П. Лафарг / П.-Л. Шатен / П. Пиле (IDEC Racing № 28) +1 круг
8. Д. Фальб / Р. Андраде / Г. Менезес (G-Drive Racing № 25) +1 круг
9. Ф. Драконе / С. Кампана / М. Поммер (BHK Motorsport № 35) +1 круг
10. Й. ван Уйтерт / Н. Жамен / М. Мальдонадо (United Autosports № 32) +1 круг.

Итоговое положение в сезоне-2021 (топ-10):

1. Team WRT № 41 118 очков
2. United Autosports № 22 86
3. Panis Racing № 65 74,5
4. G-Drive Racing № 26 74
5. Duqueine Team № 30 52
6. G-Drive Racing № 25 42
7. IDEC Sport № 28 32
8. Racing Team Turkey № 34 29,5
9. United Autosports № 32 28,5
10. Algarve Pro Racing № 24 27,5.

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