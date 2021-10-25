Сезон ELMS финишировал. Расстаемся до 17 апреля

АВАРИЯ НА СТАРТЕ
Гонка началась со страшной аварии Андреаса Ласкаратоса. Пилот из Греции пытался избежать столкновения с прототипом Мемо Рохаса, от которого отлетело колесо, но в итоге врезался в пит-уолл, отделяющий зону боксов от трассы. Машина оказалась полностью разрушенной, но гонщик покинул кокпит невредимым.
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПИТ-СТОПЫ
После периода красных флагов, потребовавшихся для очистки трассы от обломков, вперёд вырвался экипаж United Autosports № 22. В погоню за ними бросились новоиспечённые чемпионы из Team WRT № 41 и экипаж Algarve Pro Racing № 24 – последним удалось выйти на второе место после вторых плановых пит-стопов. Однако затем на отрезке Софии Флерш возникли проблемы с передней левой шиной – на очередной пит-стоп пришлось ехать раньше запланированного.
G-DRIVE ВНЕ ПОДИУМА
В борьбе за подиум в первой фазе участвовала и G-Drive Racing, но на середине дистанции экипаж получил штраф за нарушение границ трассы, после которого Франко Колапинто на Aurus № 26 вернулся в гонку только седьмым. Под финиш Ник де Врис прорвался на пятое место, но экипаж Романа Русинова уже в третий раз подряд не дотянулся до подиума.
На третьей позиции гонку закончил экипаж Algarve Pro Racing: для Фердинанда Габсбурга, принявшего клетчатый флаг за рулём, Ричарда Брэдли и Софии Флерш, которая заменяла в этот уик-энд Диего Менчаку, это был первый подиум в ELMS сезона-2021.
Второе место занял Луи Делетраз – швейцарец изо всех сил атаковал в погоне за лидером, но едва ли это поражение станет для команды большим потрясением: на предыдущем этапе он вместе с товарищами по экипажу Робертом Кубицей и Йе Йифеем гарантировал себе чемпионство.
Выиграл же «4 часа Портимана» экипаж United Autosports № 22 – Том Гэмбл, Джонатан Абердин и Фил Хэнсон. После подиумов в Барселоне, Ле-Кастелле и Монце экипаж завоевал наконец первую в сезоне победу. И что немаловажно – этот успех вывел команду на второе место в чемпионате, которое, как и титул, является автоматическим приглашением на самый престижный марафон планеты – «24 часа Ле-Мана», который состоится в июне следующего года.
ЗАЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ
Ведущий экипаж G-Drive Racing – № 26 – в итоге расположился на четвёртой позиции, уступив Panis Racing. Товарищи по команде из экипажа № 25 замкнули шестёрку сильнейших, а Algarve Pro Racing за счёт успеха в концовке сезона прорвались в топ-10.
В LMP3 заключительную гонку сезона, а с ней и чемпионский титул выиграл экипаж DKR Engineering № 4. В категории LMGTE не было равных экипажу Iron Lynx № 80, который тоже в итоге оформил титул.
Следующий сезон ELMS стартует 17 апреля 2022 года в Ле-Кастелле.
«4 часа Портимана» (топ-10):
1. Ф. Хэнсон / Д. Абердин / Т. Гэмбл (United Autosports № 22) – 130 кругов
2. Р. Кубица / Л. Делетраз / Й. Йе (Team WRT № 41) +21,748 сек
3. С. Флерш / Ф. Габсбург / Р. Брэдли (Algarve Pro Racing № 24) +22,678
4. Ж. Каналь / У. Стивенс / Д. Аллен (Panis Racing № 65) +36,614
5. Р. Русинов / Ф. Колапинто / Н. де Врис (G-Drive Racing № 26) +39,330
6. А. Куани / Н. Ляпьер / Ш. Милези (Cool Racing № 37) +1:21,074
7. П. Лафарг / П.-Л. Шатен / П. Пиле (IDEC Racing № 28) +1 круг
8. Д. Фальб / Р. Андраде / Г. Менезес (G-Drive Racing № 25) +1 круг
9. Ф. Драконе / С. Кампана / М. Поммер (BHK Motorsport № 35) +1 круг
10. Й. ван Уйтерт / Н. Жамен / М. Мальдонадо (United Autosports № 32) +1 круг.
Итоговое положение в сезоне-2021 (топ-10):
1. Team WRT № 41 – 118 очков
2. United Autosports № 22 – 86
3. Panis Racing № 65 – 74,5
4. G-Drive Racing № 26 – 74
5. Duqueine Team № 30 – 52
6. G-Drive Racing № 25 – 42
7. IDEC Sport № 28 – 32
8. Racing Team Turkey № 34 – 29,5
9. United Autosports № 32 – 28,5
10. Algarve Pro Racing № 24 – 27,5.