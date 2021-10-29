Финал СМП РСКГ-2021: Битва за титулы

Расписание 7 этапа СМП РСКГ-2021, который пройдет на гоночной трассе в Олимпийском парке Сочи, включает шесть гонок. Все они запланированы на воскресенье, 31 октября – а днем раньше состоятся квалификации, которые определят порядок старта в решающих заездах сезона.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Промоутер Российской серии кольцевых гонок, SMP Racing, был готов к тому, что этап пройдет без зрителей. Однако эпидемиологическая ситуация ухудшается, и теперь даже участникам для допуска к соревнованиям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом.

Но вместе с руководителями Российской автомобильной федерации и Сочи Автодрома мы согласовываем порядок проведения соревнований, чтобы финал СМП РСКГ состоялся в запланированные даты.

Борьба будет острой, поэтому я желаю спортсменам удачи, а болельщикам напоминаю, что трансляции воскресных гонок выйдут на телеканалах группы Матч ТВ – и, разумеется, на нашем YouTube-канале».

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В пяти классах СМП РСКГ судьба титулов и призовых мест еще не решена. Достаточно посмотреть на положение пилотов в турнире и вспомнить, что за этап можно заработать до 53 очков! И тогда станет ясно: сражение будет идти до последнего поворота. Ведь лидеры еще не гарантировали себе победу – и еще больше пилотов претендуют на призовые места.

TCR RUSSIA/ТУРИНГ

1 Кирилл Ладыгин

LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta 204 2 Дмитрий Брагин

СТК «ТАИФ МОТОРСПОРТ» Audi RS3 LMS 173 3 Андрей Масленников

ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим Hyundai i30 N 151 4 Иван Лукашевич

ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим Hyundai i30 N 144 5 Захар Слуцкий

Carville Racing Hyundai i30 N 143

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

ТУРИНГ-ЛАЙТ

1 Петр Плотников

Академия ралли Volkswagen Polo 212 2 Иван Чубаров

LADA Sport ROSNEFT LADA Granta 194 3 Андрей Радошнов

Speed Way Ранчо Peugeot 208 193 4 Леонид Панфилов

LADA Sport ROSNEFT LADA Granta 169 5 Роман Голиков

Speed Way Ранчо Peugeot 208 152

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

СУПЕР-ПРОДАКШН

1 Дмитрий Лебедев

Sofit-Racing Team Subaru BRZ 180 2 Вадим Антипов

Sofit-Racing Team Subaru BRZ 165 3 Владимир Шешенин

LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta 154 4 Николай Виханский

RHHCC Racing Team Honda Civic 141 5 Максим Чернев

Личный зачет LADA Vesta 140

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

S1600

1 Егор Санин

Innostage - AG Team Kia Rio X-Line 221 2 Рустам Фатхутдинов

AKHMAT Racing Team Hyundai Solaris 220 3 Василий Владыкин

GTE Racing Team LADA Granta 120 4 Михаил Грачев

AKHMAT Racing Team 2 LADA Granta 119 5 Станислав Новиков

AG Team Kia Rio X-Line 116

SMP GT4 RUSSIA

1 Денис Ременяко

CapitalRT MotorSharks Mercedes-AMG GT4 222 2 Антон Немкин

CapitalRT MotorSharks Mercedes-AMG GT4 205 3 Сергей Столяров

YADRO Motorsport Mercedes-AMG GT4 177 4 Марат Хайров

Личный зачет BMW M4 GT4 161 5 Вадим Мещеряков

RScar motorsport Mercedes-AMG GT4 137

В истории СМП РСКГ сочинский этап пройдет в шестой раз. За прошлые годы накопилась статистика побед – и интересно посмотреть, улыбнется ли удача тем же фаворитам, или Сочи Автодром даст шанс новым героям.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Из действующих пилотов класса TCR Russia/Туринг трижды побеждал Дмитрий Брагин, одна победа у Ивана Лукашевича. В Супер-продакшн у Вадима Антипова и Максима Чернева по две победы.

В Туринг-Лайте из триумфаторов прошлых лет в этом классе остался только Андрей Радошнов – он одержал на этой трассе одну победу. Аналогичная ситуация и в S1600: среди тех, кто продолжает выступать в этом зачете, победу в Сочи оформлял только Егор Санин.

Ну а пилотам зачета SMP GT4 Russia только предстоит открыть счет победам – этот класс впервые стартует на трассе в Олимпийском парке.