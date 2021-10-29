Финал СМП РСКГ-2021: Битва за титулы

Расписание 7 этапа СМП РСКГ-2021, который пройдет на гоночной трассе в Олимпийском парке Сочи, включает шесть гонок. Все они запланированы на воскресенье, 31 октября – а днем раньше состоятся квалификации, которые определят порядок старта в решающих заездах сезона.
Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:
«Промоутер Российской серии кольцевых гонок, SMP Racing, был готов к тому, что этап пройдет без зрителей. Однако эпидемиологическая ситуация ухудшается, и теперь даже участникам для допуска к соревнованиям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом.
Но вместе с руководителями Российской автомобильной федерации и Сочи Автодрома мы согласовываем порядок проведения соревнований, чтобы финал СМП РСКГ состоялся в запланированные даты.
Борьба будет острой, поэтому я желаю спортсменам удачи, а болельщикам напоминаю, что трансляции воскресных гонок выйдут на телеканалах группы Матч ТВ – и, разумеется, на нашем YouTube-канале».
В пяти классах СМП РСКГ судьба титулов и призовых мест еще не решена. Достаточно посмотреть на положение пилотов в турнире и вспомнить, что за этап можно заработать до 53 очков! И тогда станет ясно: сражение будет идти до последнего поворота. Ведь лидеры еще не гарантировали себе победу – и еще больше пилотов претендуют на призовые места.
TCR RUSSIA/ТУРИНГ
1
Кирилл Ладыгин
LADA Vesta
204
2
Дмитрий Брагин
Audi RS3 LMS
173
3
Андрей Масленников
Hyundai i30 N
151
4
Иван Лукашевич
Hyundai i30 N
144
5
Захар Слуцкий
Hyundai i30 N
143
ТУРИНГ-ЛАЙТ
1
Петр Плотников
Volkswagen Polo
212
2
Иван Чубаров
LADA Granta
194
3
Андрей Радошнов
Peugeot 208
193
4
Леонид Панфилов
LADA Granta
169
5
Роман Голиков
Peugeot 208
152
СУПЕР-ПРОДАКШН
1
Дмитрий Лебедев
Subaru BRZ
180
2
Вадим Антипов
Subaru BRZ
165
3
Владимир Шешенин
LADA Vesta
154
4
Николай Виханский
Honda Civic
141
5
Максим Чернев
LADA Vesta
140
S1600
1
Егор Санин
Kia Rio X-Line
221
2
Рустам Фатхутдинов
Hyundai Solaris
220
3
Василий Владыкин
LADA Granta
120
4
Михаил Грачев
LADA Granta
119
5
Станислав Новиков
Kia Rio X-Line
116
SMP GT4 RUSSIA
1
Денис Ременяко
Mercedes-AMG GT4
222
2
Антон Немкин
Mercedes-AMG GT4
205
3
Сергей Столяров
Mercedes-AMG GT4
177
4
Марат Хайров
BMW M4 GT4
161
5
Вадим Мещеряков
Mercedes-AMG GT4
137
В истории СМП РСКГ сочинский этап пройдет в шестой раз. За прошлые годы накопилась статистика побед – и интересно посмотреть, улыбнется ли удача тем же фаворитам, или Сочи Автодром даст шанс новым героям.
Из действующих пилотов класса TCR Russia/Туринг трижды побеждал Дмитрий Брагин, одна победа у Ивана Лукашевича. В Супер-продакшн у Вадима Антипова и Максима Чернева по две победы.
В Туринг-Лайте из триумфаторов прошлых лет в этом классе остался только Андрей Радошнов – он одержал на этой трассе одну победу. Аналогичная ситуация и в S1600: среди тех, кто продолжает выступать в этом зачете, победу в Сочи оформлял только Егор Санин.
Ну а пилотам зачета SMP GT4 Russia только предстоит открыть счет победам – этот класс впервые стартует на трассе в Олимпийском парке.