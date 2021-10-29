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Финал СМП РСКГ-2021: Битва за титулы
29 октября 15:39
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Финал СМП РСКГ-2021: Битва за титулы

30 и 31 октября на Сочи Автодроме станут известны имена лучших автогонщиков России.

Расписание 7 этапа СМП РСКГ-2021, который пройдет на гоночной трассе в Олимпийском парке Сочи, включает шесть гонок. Все они запланированы на воскресенье, 31 октября – а днем раньше состоятся квалификации, которые определят порядок старта в решающих заездах сезона.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Промоутер Российской серии кольцевых гонок, SMP Racing, был готов к тому, что этап пройдет без зрителей. Однако эпидемиологическая ситуация ухудшается, и теперь даже участникам для допуска к соревнованиям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом.

Но вместе с руководителями Российской автомобильной федерации и Сочи Автодрома мы согласовываем порядок проведения соревнований, чтобы финал СМП РСКГ состоялся в запланированные даты.

Борьба будет острой, поэтому я желаю спортсменам удачи, а болельщикам напоминаю, что трансляции воскресных гонок выйдут на телеканалах группы Матч ТВ – и, разумеется, на нашем YouTube-канале».

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В пяти классах СМП РСКГ судьба титулов и призовых мест еще не решена. Достаточно посмотреть на положение пилотов в турнире и вспомнить, что за этап можно заработать до 53 очков! И тогда станет ясно: сражение будет идти до последнего поворота. Ведь лидеры еще не гарантировали себе победу – и еще больше пилотов претендуют на призовые места.

TCR RUSSIA/ТУРИНГ

1

Кирилл Ладыгин
LADA Sport ROSNEFT

LADA Vesta

204

2

Дмитрий Брагин
СТК «ТАИФ МОТОРСПОРТ»

Audi RS3 LMS

173

3

Андрей Масленников
ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим

Hyundai i30 N

151

4

Иван Лукашевич
ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим

Hyundai i30 N

144

5

Захар Слуцкий
Carville Racing

Hyundai i30 N

143

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

ТУРИНГ-ЛАЙТ

1

Петр Плотников
Академия ралли

Volkswagen Polo

212

2

Иван Чубаров
LADA Sport ROSNEFT

LADA Granta

194

3

Андрей Радошнов
Speed Way Ранчо

Peugeot 208

193

4

Леонид Панфилов
LADA Sport ROSNEFT

LADA Granta

169

5

Роман Голиков
Speed Way Ранчо

Peugeot 208

152

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

СУПЕР-ПРОДАКШН

1

Дмитрий Лебедев
Sofit-Racing Team

Subaru BRZ

180

2

Вадим Антипов
Sofit-Racing Team

Subaru BRZ

165

3

Владимир Шешенин
LADA Sport ROSNEFT

LADA Vesta

154

4

Николай Виханский
RHHCC Racing Team

Honda Civic

141

5

Максим Чернев
Личный зачет

LADA Vesta

140

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

S1600

1

Егор Санин
Innostage - AG Team

Kia Rio X-Line

221

2

Рустам Фатхутдинов
AKHMAT Racing Team

Hyundai Solaris

220

3

Василий Владыкин
GTE Racing Team

LADA Granta

120

4

Михаил Грачев
AKHMAT Racing Team 2

LADA Granta

119

5

Станислав Новиков
AG Team

Kia Rio X-Line

116

SMP GT4 RUSSIA

1

Денис Ременяко
CapitalRT MotorSharks

Mercedes-AMG GT4

222

2

Антон Немкин
CapitalRT MotorSharks

Mercedes-AMG GT4

205

3

Сергей Столяров
YADRO Motorsport

Mercedes-AMG GT4

177

4

Марат Хайров
Личный зачет

BMW M4 GT4

161

5

Вадим Мещеряков
RScar motorsport

Mercedes-AMG GT4

137

В истории СМП РСКГ сочинский этап пройдет в шестой раз. За прошлые годы накопилась статистика побед – и интересно посмотреть, улыбнется ли удача тем же фаворитам, или Сочи Автодром даст шанс новым героям.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Из действующих пилотов класса TCR Russia/Туринг трижды побеждал Дмитрий Брагин, одна победа у Ивана Лукашевича. В Супер-продакшн у Вадима Антипова и Максима Чернева по две победы.

В Туринг-Лайте из триумфаторов прошлых лет в этом классе остался только Андрей Радошнов – он одержал на этой трассе одну победу. Аналогичная ситуация и в S1600: среди тех, кто продолжает выступать в этом зачете, победу в Сочи оформлял только Егор Санин.

Ну а пилотам зачета SMP GT4 Russia только предстоит открыть счет победам – этот класс впервые стартует на трассе в Олимпийском парке.

источник: «Советский спорт»
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