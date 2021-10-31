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Шесть часов Бахрейна
31 октября 06:45
автор: Елена Коновальцева

Шесть часов Бахрейна

Toyota взяла четвертый титул, у Team WRT — вторая победа подряд! В пустыне Сахир прошла первая из двух заключительных бахрейнских гонок FIA WEC.

ОВЛАДЕТЬ ПОБЕДОЙ ПОЧТИ НА СТАРТЕ

На протяжении всего уик-энда в Бахрейне доминировала Toyota Gazoo Racing, «гиперкары» которой оккупировали первый ряд стартовой решетки. Тем не менее уже в первом повороте между партнерами по команде произошел размен позиций: Майк Конвей внутри первого поворота прошел Себастьена Буэми и возглавил гонку.

После первого пит-стопа, на котором экипажи Toyota разделились в тактике — № 7 провела более короткую остановку и не стала менять пилотов — Конвей закрепился на первой позиции и создал небольшой отрыв. В конце концов этого стало достаточно, чтобы удержать сестринский экипаж позади — финишную черту Кобаяси пересек на 50 секунд раньше Накадзимы.

ГИПЕРКАРЫ ОТ ЯПОНИИ

Alpine Elf Matmut оказать какого-либо сопротивления японским автомобилям не смогла, финишировала третьей и лишилась шансов догнать Toyota в зачете автопроизводителей Hypercar. Японская марка таким образом завоевала уже третий подряд и четвертый в своей истории чемпионский титул FIA WEC. Впрочем, перед финальной гонкой сезона-2021 остается одна интрига и в Hypercar: третья победа подряд позволила Конвею, Кобаяси и Хосе-Мария Лопесу на 15 очков оторваться в зачете пилотов от Буэми, Накадзимы и Брендона Хартли.

JOTA СНОВА ПОБЕЖДАЕТ

Не менее убедительной победой закончилась гонка в классе LMP2: экипаж Team WRT № 31 уже на первом часу марафона вырвался вперед и затем до самого финиша лишь наращивал преимущество. Ближайшие соперники из команды JOTA уступили в итоге более минуты, а Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези отпраздновали вторую победу подряд — ранее они после драматичного схода товарищей по команде на последнем круге выиграли «24 часа Ле-Мана».

ЗАЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ

Этот успех вывел Team WRT № 41 в лидеры Трофея LMP2. Однако ближайшие соперники — JOTA № 28 — уступают всего пять очков. Судьба чемпионства в LMP2 и других категориях решится по ходу финального этапа сезона-2021 — гонки «8 часов Бахрейна».

«6 часов Бахрейна» (топ-5):

1. Х.-М. Лопес / К. Кобаяси / М. Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 185 кругов
2. Б. Хартли / К. Накадзима / С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) +51,401 сек
3. А. Негран / М. Ваксивьер / Н. Ляпьер (Alpine Elf Matmut) +1 круг
4. Ш. Милези / Ф. Габсбург / Р. Фряйнс (Team WRT) +5 кругов
5. Ш. Гелаэл / С. Вандорн / Т. Бломквист (JOTA) +5 кругов.

Общий зачет пилотов Hypercar (топ-3):

1. Х.-М. Лопес / К. Кобаяси / М. Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 145 очков
2. Б. Хартли / К. Накадзима / С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 130
3. А. Негран / М. Ваксивьер / Н. Ляпьер (Alpine Elf Matmut) — 105.

Общий зачет пилотов Трофея LMP2 (топ-3):

1. Ш. Милези / Ф. Габсбург / Р. Фряйнс (Team WRT) — 113 очков
2. Ш. Гелаэл / С. Вандорн / Т. Бломквист (JOTA) — 108
3. Э. Дэвидсон / А. Феликс да Кошта / Р. Гонзалес (JOTA) — 96.

источник: «Советский спорт»
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