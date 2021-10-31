ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Блеск последнего уик-энда: россияне снова на подиуме!
31 октября 23:04
автор: Елена Коновальцева

Блеск последнего уик-энда: россияне снова на подиуме!

В Монце завершился очередной сезон итальянской «Формулы-4», и хотя борьба за титул была завершена досрочно, россиянам удалось блеснуть в последний уик-энд и завоевать важные награды. Бедрин – лучший новичок итальянской «Ф-4», Смаль – на третьем месте в чемпионате.

ПОБЕДА БИРМАНА ПОЧТИ БЕЗ БОРЬБЫ

Первый заезд уик-энда не без борьбы выиграл Оливер Бирман. В первой эске британец опередил стартовавшего с поула Лоренцо Патрезе, сына известного экс-пилота «Формулы-1», однако на втором круге пропустил его обратно. Дуэль продолжалась почти всю дистанцию, пока за пару кругов до финиша Бирман не пошел в атаку во все той же стартовой эске – британец вышел вперед, но стал жестко блокировать Патрезе в «Курва Гранде», и в итоге между пилотами произошел контакт.

Патрезе, всю гонку сражавшийся за победу, сошел с дистанции, а Бирман оказался позади Джошуа Дюрксена. Его Оливер прошел на последнем круге дистанции, опередив в первой эске. На второе место под финиш вырвался Кими Андреа Антонелли, а Дюрксен в итоге занял третью позицию. Единственным россиянином в топ-10 в этой гонке стал Кирилл Смаль, прорвавшийся на шестую строчку. Никита Бедрин при старте с 18-го места финишировал 16-м, а Владислав Ломко, сражавшийся на первых кругах в первой пятерке, сошел с погнутой подвеской после контакта с одним из соперников.

ПОД ДОЖДЕМ

Вторая гонка уик-энда началась под дождем и стартовала за автомобилем безопасности. Спустя некоторое время сейфти-кар покинул трассу, предоставив гонщикам бороться между собой, и Лоренцо Патрезе (он выиграл поулы ко всем гонкам этапа) поначалу удержался впереди. Но итальянец немного поскользнулся перед «Варианте Аскари» и откатился в конец первой десятки.

В лидеры заезда вырвался Себастьян Монтойя, но после столкновения Трамнитца и Форнароли его стал прессинговать Андреа Кими Антонелли итальянец, несмотря на дождь, уверенно вписался в первый поворот и отобрал лидерство у товарища по команде. Антонелли шел к первой победе в итальянской «Ф-4», но на рестарте за два круга до финиша пропустил атаку Бирмана, а затем допустил ошибку в «Родже» и пропустил на второе место Монтойю.

Лучшим из россиян во второй гонке стал Кирилл Смаль – он занял пятое место, уступив на последнем круге Дюрксену. Никита Бедрин начинал гонку с 16-й позиции, но сумел прорваться на финише на одиннадцатую строчку, а вот Владислав Ломко вновь не удержался в топ-10 и классифицирован 14-м.

БРОНЗА СМАЛЯ

Заключительная гонка сезона превратилась в бенефис Оливера Бирмана чемпион сезона-2021 стартовал с восьмой позиции, однако уже из первого поворота вышел третьим, а затем прошел Андреа Кими Антонелли и Лоренцо Патрезе и завоевал 11-ю победу в сезоне.

Позади него главным героем гонки стал Кирилл Смаль. Он, вслед за Бирманом, прошел Антонелли с Патрезе, но затем до самого финиша вынужден был отбивать их атаки. Россиянин в итоге удержался впереди, в пятый раз в сезоне поднялся на подиум и за счет него завоевал бронзу по итогам всего сезона!

ЛОМКО – ЧЕМПИОН СРЕДИ НОВИЧКОВ

Владислав Ломко в финальной гонке года финишировал седьмым и стал по итогам чемпионата 11-м в общем зачете, а вот Никита Бедрин, несмотря на столкновение с Петром Висницким из Польши, хотя и классифицирован лишь 16-м, удержался на восьмой позиции общего зачета и стал чемпионом среди новичков. В итоговой турнирной таблице лишь два очка разделили Бедрина и гонщика из Дании Конрада Лаурсена.

Общий зачет по итогам сезона-2021:

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) 343 очка
2. Тим Трамнитц (US Racing) 232
3. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) 198
4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 194
5. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 180
6. Джошуа Дюрксен (BWT Mücke Motorsport) 171
7. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) 154
8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) 103
9. Конрад Лаурсен (Prema Powerteam) 60
10. Андреа Кими Антонелли (Prema Powerteam) 54.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ходыкин и Павлюченко взяли серебро на Гран-при КанадыОпубликовано видео произвольной программы бронзовых призеров Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюка этапа Гран-при Skate CanadaLexus LC 500 2022 модельного года оснастили перенастроенной подвескойБолельщики из РФ атакуют Ашрам после победы Дины Авериной на ЧМ24-летний российский хоккеист выпал из окна многоэтажки в МосквеАмериканская рестлерша побывала на массаже ягодиц (видео)
Головин сборной очень нужен. Но не такой, какого мы увидели в Бресте…
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин восстановился после травмы, выйдя на замену в гостевом матче с «Брестом». Его команда проиграла аутсайдеру – 0:2.
С оценками чемпионата мира Аверина выиграла бы Олимпиаду. Так Дину засудили в Токио или нет?
В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, где сборная России взяла семь золотых медалей из девяти. Подводим итоги, которые на самом деле не так однозначны.
Куда смотрит «Спартак»? Пора забирать Федотова из «Сочи», который вернулся в тройку лидеров РПЛ
В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Сочи» - 1:2.
«Он лежал в крови, а режиссер кричал: стоп, снято!» Странная история сына Брюса Ли, убитого на съемках фильма
Актеру Алеку Болдуину, который в конце октября 2021 года застрелил оператора во время съемок, могут предъявить официальное обвинение. «Плеймейкер» вспоминает детали похожего инцидента, происшедшего весной 1993 года. Его жертвой стал 28-летний Брэндон Ли - сын величайшего мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли.
144 гола Дзюбы — это много или мало? Рейтинг лучших бомбардиров европейских футбольных лиг
Артем Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. По европейским меркам результат зенитовца - 144 мяча - довольно скромен, о чем свидетельствует наша видеоподборка.
Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда
На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.
День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.
«Вставай, Леня, уже восемь». Матч «Спартак» — «Ростов» как продолжение питерского позора красно-белых
Спартаковцы не смогли удержать победу в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), пропустив в компенсированное время.
«Хороший русский настоящий человек». Комментатор Федотов считает Овечкина величайшим хоккеистом в истории
Популярный телекомментатор Сергей Федотов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от яркого старта Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Березуцкий снова спасает Слуцкого. Как ЦСКА подарил «Рубину» первую победу с 13 сентября (видео)
«Рубин» в 13-м туре РПЛ победил на своем поле армейцев со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика