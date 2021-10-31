Блеск последнего уик-энда: россияне снова на подиуме!

ПОБЕДА БИРМАНА ПОЧТИ БЕЗ БОРЬБЫ

Первый заезд уик-энда не без борьбы выиграл Оливер Бирман. В первой эске британец опередил стартовавшего с поула Лоренцо Патрезе, сына известного экс-пилота «Формулы-1», однако на втором круге пропустил его обратно. Дуэль продолжалась почти всю дистанцию, пока за пару кругов до финиша Бирман не пошел в атаку во все той же стартовой эске – британец вышел вперед, но стал жестко блокировать Патрезе в «Курва Гранде», и в итоге между пилотами произошел контакт.

Патрезе, всю гонку сражавшийся за победу, сошел с дистанции, а Бирман оказался позади Джошуа Дюрксена. Его Оливер прошел на последнем круге дистанции, опередив в первой эске. На второе место под финиш вырвался Кими Андреа Антонелли, а Дюрксен в итоге занял третью позицию. Единственным россиянином в топ-10 в этой гонке стал Кирилл Смаль, прорвавшийся на шестую строчку. Никита Бедрин при старте с 18-го места финишировал 16-м, а Владислав Ломко, сражавшийся на первых кругах в первой пятерке, сошел с погнутой подвеской после контакта с одним из соперников.

ПОД ДОЖДЕМ

Вторая гонка уик-энда началась под дождем и стартовала за автомобилем безопасности. Спустя некоторое время сейфти-кар покинул трассу, предоставив гонщикам бороться между собой, и Лоренцо Патрезе (он выиграл поулы ко всем гонкам этапа) поначалу удержался впереди. Но итальянец немного поскользнулся перед «Варианте Аскари» и откатился в конец первой десятки.

В лидеры заезда вырвался Себастьян Монтойя, но после столкновения Трамнитца и Форнароли его стал прессинговать Андреа Кими Антонелли – итальянец, несмотря на дождь, уверенно вписался в первый поворот и отобрал лидерство у товарища по команде. Антонелли шел к первой победе в итальянской «Ф-4», но на рестарте за два круга до финиша пропустил атаку Бирмана, а затем допустил ошибку в «Родже» и пропустил на второе место Монтойю.

Лучшим из россиян во второй гонке стал Кирилл Смаль – он занял пятое место, уступив на последнем круге Дюрксену. Никита Бедрин начинал гонку с 16-й позиции, но сумел прорваться на финише на одиннадцатую строчку, а вот Владислав Ломко вновь не удержался в топ-10 и классифицирован 14-м.