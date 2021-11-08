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8 часов Бахрейна: сезон гонок на выносливость финишировал

Легендарный марафон «8 часов Бахрейна» завершил очередной чемпионат мира по гонкам на выносливость. В минувший уик-энд определился победитель в дуэли экипажей Toyota Gazoo Racing, а в сражении за титул в LMP2 верх взяла Team WRT
8 часов Бахрейна: сезон гонок на выносливость финишировал
08 ноября 2021 08:21
автор: Елена Коновальцева

ПО-СЕСТРИНСКИ

Главной интригой финального этапа в буквальном смысле были имена чемпионов — Toyota Gazoo Racing еще в предыдущей гонке обеспечила себе победу в зачете производителей, а ее экипажи стали недосягаемы для соперников в личном зачете пилотов.

Как таковой борьбы за титул между сестринскими экипажами не получилось: машина № 8 с первых же отрезков оторвалась и уехала вперед, однако пилотам автомобиля № 7 было достаточно и второго места. В итоге Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес во второй раз подряд стали чемпионами мира.

НАКАДЗИМА НА ВЕРШИНЕ

Тем не менее главным героем дня в Toyota Gazoo Racing стал Казуки Накадзима — японский гонщик стоял у истоков заводской программы в гонках на выносливость и покидает ее по окончании сезона. И в своей последней гонке за Toyota Накадзима завоевал победу и вместе с товарищами по экипажу Себастьеном Буэми и Брендоном Хартли поднялся на вершину подиума.

Третье место в «абсолюте» не без труда взял экипаж Alpine Elf Matmut. На старте французам удалось вырваться в лидеры, однако в течение получаса Toyota сумела отыграться, а Alpine потеряли несколько кругов из-за проблем с трансмиссией. В итоге на протяжении оставшихся шести с небольшим часов экипаж пробивался сквозь строй прототипов LMP2, но в итоге вернул себе хотя бы третью позицию.

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА КРЯДУ

В категории LMP2 в третий раз подряд не было равных экипажу Team WRT. На первом отрезке Racing Team Nederlands удалось захватить лидерство, однако затем Робин Фряйнс сумел контратаковать и выйти вперед. К финишу экипаж сохранил комфортное преимущество в минуту с небольшим и завоевал третью победу подряд — вместе с ней Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези стали чемпионами FIA WEC в Трофее LMP2.

GTE: ФИНИШ БЫЛ, ПОБЕДИТЕЛЯ ПОКА НЕТ

Необычной ситуаций завершился сезон в GTE. На последних минутах гонки Алессандро Пьер Гиди на Ferrari развернул лидировавшего гонщика Porsche Микаэля Кристенсена, и судьи предписали итальянцу вернуть позицию. Кристенсен в этот момент свернул в боксы, кругом позже пит-стоп совершил и Пьер Гиди, и машины вновь оказались рядом, однако Ferrari так и не пропустила соперника. Пьер Гиди пересек линию финиша первым, а AF Corse стала праздновать чемпионский титул, хотя формально решение судей выполнено не было. В Porsche не согласились с таким исходом и подали протест — судьба чемпионства в GTE в итоге будет решена в судейских кабинетах.

В зачете LMGTE Am чемпионом стал другой экипаж AF Corse — Франсуа Перродо, Никлас Нильсен и Алессио Ровера одержали уверенную победу и завоевали для команды чемпионство.

Чемпионат 2021 года стал девятым в истории FIA WEC и открыл эру «гиперкаров», но юбилейный — десятый — сезон обещает за счет прихода Peugeot стать намного более захватывающим. Он стартует 18 марта гонкой «1000 миль Себринга».

FIA WEC. «8 часов Бахрейна» (топ-10):

1. С. Буэми / К. Накадзима / Б. Хартли (Toyota Gazoo Racing № 8 — Hypercar) — 247 кругов

2. М. Конвей / К. Кобаяси / Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing № 7 — Hypercar) +7,351 сек

3. А. Негран / Н. Ляпьер / М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut № 36 — Hypercar) +6 кругов

4. Р. Фряйнс / Ф. Габсбург / Ш. Милези (Team WRT № 31 — LMP2) +7 кругов

5. Р. Гонзалес / А. Феликс да Кошта / Э. Дэвидсон (Jota № 38 — LMP2) +7 кругов

6. Г. Гелаэл / С. Вандорн / Т. Бломквист (Jota № 28 — LMP2) +7 кругов

7. Ф. Хэнсон / Ф. Шерер / Ф. Альбукерке (United Autosports USA № 22 — LMP2) +7 кругов

8. Я. Смиховски / Р. Ван дер Занде / А. Брандл (Inter Europol Competition № 34 — LMP2) +9 кругов

9. Ф. Ван Эрд / Г. Ван дер Гарде / Й. Ван Уйтерт (Racing Team Nederland № 29 — LMP2) +9 кругов

10. Э. Гарсия / Л. Дюваль / Н. Нато (Realteam Racing № 70 — LMP2) +9 кругов.

Зачет пилотов Hypercar (топ-5):

1. Х.-М. Лопес / К. Кобаяси / М. Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 173 очка

2. Б. Хартли / К. Накадзима / С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 168

3. А. Негран / М. Ваксивьер / Н. Ляпьер (Alpine Elf Matmut) — 128

4. Р. Вестбрук / Р. Дюма (Glickenhaus Racing) — 53

5. Ф. Майо (Glickenhaus Racing) — 39.

Зачет пилотов Trophy LMP2 (топ-5):

1. Ш. Милези / Ф. Габсбург / Р. Фряйнс (Team WRT) — 151 очко

2. Ш. Гелаэл / С. Вандорн / Т. Бломквист (Jota) — 131

3. Э. Дэвидсон / А. Феликс да Кошта / Р. Гонзалес (Jota) — 123

4. Ф. Хэнсон (United Autosports USA) — 107

5. Ф. Шерер / Ф. Альбукерке (United Autosports USA) — 84.

источник: «Советский спорт»
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