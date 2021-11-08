ADAC Формула-4: Никита Бедрин одерживает победу на финише сезона

ИЗВЕСТНАЯ ТРАССА, ПРЕЖНИЕ ФАВОРИТЫ

Немецкое первенство ADAC Формула-4 за счет набора трасс и команд-участниц считается одним из самых престижных первенств в своей категории, а успехи в ней помогают гонщикам обратить на себя внимание глав Формулы-1. В этом году судьба чемпионства в ней решал «Нюрбургринг» — одна из самых известных трасс Европы.

Главным фаворитом перед финальным уик-эндом был британец Оливер Бирман, который ранее оформил чемпионство в итальянской Ф-4. Однако первый заезд для британца не задался: он стартовал вторым, а справа его бросился блокировать Тим Трамнитц — главный соперник в чемпионате, выигравший поул.

ПОДИУМ ДЛЯ ВЛАДИСЛАВА ЛОМКО

В итоге произошел контакт — и Бирман, лишившийся переднего антикрыла, отправился в боксы за новым носовым обтекателем, в то время как Тим Трамнитц благополучно уехал вперед и одержал победу. На второе место после столкновения лидеров чемпионата выбрался Владислав Ломко, и хотя под финиш россиянин уступил Джошуа Дюфеку, все равно смог подняться на подиум.

Бирману же пришлось прорываться сквозь строй соперников. Отчасти Оливеру помог выехавший после аварии Люка Браунинга автомобиль безопасности, тем не менее прорыв на пятое место всё равно выглядел впечатляюще и позволил сохранить восемь очков запаса.

ШЕСТАЯ ПОБЕЛА БИРМАНА

Вторая же гонка полностью прошла под диктовку Бирмана, который на сырой от прошедшего утром дождя трассе уверенно контролировал ход гонки и записал на свой счет шестую в сезоне победу. Трамнитц же так и не смог подняться выше четвёртой строчки и в итоге отстал от лидера чемпионата на 21 очко.

Но даже столь малым шансом Тиму воспользоваться не дали: в первом повороте финального заезда в немца врезался Джошуа Дюфек, и Трамнитц в итоге остался без очков. Бирман в последней гонке был четвёртым, но этого ему с лихвой хватило для победы в чемпионате.

БЕДРИН ВОШЕЛ В ОБЩУЮ ТОП-5!

Первым же клетчатый флаг в заключительной гонке сезона встретил Никита Бедрин. Этой победой россиянин обеспечил себе место в первой пятёрке общего зачета — в дополнение к выигранному ранее званию лучшего новичка года. Владислав Ломко в последней гонке стал десятым и замкнул топ-6. Ну а Кирилл Смаль, который провёл в этом году два этапа в ADAC Ф-4, расположился в итоге на десятой позиции табели о рангах.

Неизвестно, где продолжат карьеру россияне в следующем году, однако минувший чемпионат показал, что у каждого из них большое будущее. В общей сложности трое россиян одержали четыре победы в ADAC Формуле-4 — и две из них на счету Никиты Бедрина, которого по праву можно назвать главным открытием сезона-2021.

ADAC Формула-4. Итоговое положение (топ-10):

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 295 очков

2. Тим Трамнитц (US Racing) — 269

3. Люк Браунинг (US Racing) — 222

4. Виктор Бернье (R-ace GP) — 167

5. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 147

6. Владислав Ломко (US Racing) — 133

7. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 127

8. Алекс Данн (US Racing) — 74

9. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72

10. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70.