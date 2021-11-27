Мировые гонки вернулись в Сочи

ПРЕТЕНДЕНТЫ

В сочинском этапе примут участие 22 пилота. Шесть из них сохраняют шансы выиграть в России звание обладателя Кубка мира по турингу.

В личном зачете есть явный лидер француз Ян Эрлаше, на счету которого 201 очко. Он победил в WTCR в 2020 году, а чтобы вновь взять титул ему нужно набрать на «Сочи Автодроме» еще 25 очков. Максимум за этап можно получить 60.

Его преследователи бельгиец Фредерик Вервиш (165 очков), аргентинец Эстебан Геррьери (164), уругваец Сантьяго Уррутия (157), французы Иван Мюллер (151) и Жан-Карл Вернэ (146). Следом расположился победитель сезона-2019 WTCR венгр Норберт Михелиц, но он уже утратил шансы на титул в этом году. Среди участников этапа в Сочи и португалец Тьягу Монтейру, который провел два сезона в «Формуле-1» и финишировал третьим на скандальном Гран-при США 2005.

Источник фото: Instagram Яна Эрлаше

Отдельно стоит упомянуть 59-летнего итальянца Габриеле Тарквини. Этот успешный в туринговых гонках пилот объявил о завершении выступлений, и этап в Сочи будет последним в его карьере. Именно итальянец выиграл первый сезон WTCR в 2018-м. Тарквини выступал и в «Формуле-1» с 1987 по 1992 годы в основном за слабые и малоизвестные команды и чаще всего либо не проходил квалификацию, либо сходил с дистанции, а позже еще провел одну гонку за «Тиррелл» в 1995-м.

Источник фото: Twitter Hyundai Motorsport GmbH

Из иностранных участников соревнований на «Сочи Автодроме» ранее стартовали только Вернэ, венгр Аттила Тасси и испанец Хорди Жене, когда в 2016 и 2016 годах здесь проводились заезды серии TCR International.

В пятницу ФИА также объявила, что этап на «Сочи Автодроме» включен в предварительный календарь WTCR на следующий сезон. Он должен пройти 6-7 августа 2022 года.

МАШИНЫ

В WTCR выступают кузовные автомобили класса TCR. Это машины на базе серийных моделей, которые усовершенствованы под выступления на гоночных трассах. Конструкция подвески и кузова в целом остаются такими же, как у обычных автомобилей. Другие узлы улучшаются, особенно это касается аэродинамики и тормозов. Двигатель ограничен рабочим объемом до 2 литров с турбонаддувом и максимальной мощностью 350 л.с. Чтобы разные автомобили выступали примерно на одном уровне и боролись между собой, используется «баланс производительности», который регулирует вес машин.

На трассе в Сочи появятся Hyundai Elantra N, Honda Civic Type R, Audi RS 3 LMS, Cupra León Competición, Lynk & Co 03 — от малоизвестного в России шведско-китайского бренда, и отечественные Lada Vesta Sport. Все машины адаптированы под правила TCR.

Instagram FIA WTCR

РОССИЯНЕ

Два российских гонщика выступят в Сочи по уайлд-кард, они не будут получать очки в зачет Кубка мира. Они заявлены от команды Lada Sport Rosneft, за которую выступали в минувшем сезоне в Российской серии кольцевых гонок.

42-летний Кирилл Ладыгин (№20) победитель чемпионатов России 2020 и 2021 годов в классе «Туринг». В составе SMP Racing он выигрывал Европейскую серию Ле-Ман (ELMS) в классе GTC в 2013 году. Ладыгин выступал в «24 часах Дайтоны» и трижды в «24 часах Ле-Мана». В 2016 году Кирилл стал третьим в Ле-Мане в классе LMP2.

Также он выступал в WTCC — одной из серий-предшественниц современного WTCR еще в 2008-2009 годах. Тогда Ладыгин провел 29 гонок.

«Последний раз я участвовал в этапах мирового Туринга аж 12 лет назад! Поэтому, конечно, с радостью жду возвращения, — приводит слова Ладыгина официальный сайт команды. — Нас ждет много неизвестного. Во-первых, предстоит довольно быстро освоиться с шинами Goodyear, с которыми мы никогда не работали. Во-вторых, наши машины на старте гонок будут значительно тяжелее машин конкурентов, что сильно повлияет на скорость с учетом особенностей «Сочи Автодрома». На нашей стороне знание трассы – в отличие от пилотов мирового Туринга у нас была возможность поучаствовать в гонках здесь за месяц до этапа Кубка мира в рамках финала РСКГ. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы порадовать болельщиков и получить удовольствие от этого уикенда».

35-летний Михаил Митяев (№30) в минувшем сезоне стал третьим в чемпионате России в «Туринге». В 2017 и 2018 годах он побеждал в РСКГ в классе «Супер-продакшн», а в 2019-м в классе S1600.

ФОРМАТ УИКЕНДА

В субботу участники проедут две тренировки длительностью 45 и 30 минут. После состоится квалификация, разбитая на три сегмента. Первый длится 20 минут. Из него во второй выходят 12 гонщиков с лучшим временем. Второй сегмент длится 10 минут. Из него в третий попадут пять лучших пилотов. В финальном сегменте квинтет гонщиков проезжает по одному быстрому кругу.

Instagram FIA WTCR

Гонки проходят в воскресенье. Квалификация определяет порядок старта во второй гонке. В первой же частично используется «реверсивная» решетка. Она формируется по результатам после второго сегмента квалификации. Пилот, занявший там 10-е место, оказывается на поуле, гонщик, занявший девятое место, — стартует со второго места и т.д. Участники, ставшие во втором сегменте 11-м и 12-м, и выбывшие в первом сегменте, располагаются в соответствии со своими результатами.

СИСТЕМА НАБОРА ОЧКОВ

В субботу зачетные очки во время квалификации раздаются дважды. Сначала их получат топ-5 пилотам по итогам первого сегмента, а затем топ-5 по итогам третьего сегмента. Они распределяются по системе 5-4-3-2-1.

В обеих гонках в воскресенье очки получают топ-15 гонщиков по системе 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЧЕТЫ

Кубок мира по турингу (WTCR) проводится с 2018 года. Он появился в результате слияния чемпионата мира по турингу (WTCC) и серии TCR International. Официально здесь нет зачета производителей, хотя почти все участники с ними сотрудничают. Есть командный зачет, где с большим отрывом лидирует шведская Cyan Racing Lynk & Co, за которую выступают Эрлаше и Мюллер.

Источник фото: Instagram Яна Эрлаше

В WTCR есть зачет для гонщиков-юниоров. В нем борьбу за итоговую победу ведут бельгиец Жиль Магнус и немец Лука Энгстлер. Также среди гонщиков, не сотрудничающих с производителями, разыгрывается WTCR Trophy. Первое место в этом зачете Магнус обеспечил себе досрочно.

РАСПИСАНИЕ УИКЕНДА WTCR НА СОЧИ АВТОДРОМЕ

Суббота, 27 ноября

9:30. Первая тренировка

12:30. Вторая тренировка

15:00. Квалификация

Воскресенье, 28 ноября

12:15. Первая гонка (9 кругов, дистанция 52,632 км)

14:15. Вторая гонка (11 кругов, дистанция 64,328 км)