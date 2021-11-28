Победителя Кубка мира короновали в Сочи

Перед финальным этапом сезона на «Сочи Автодроме» математические шансы на титул оставались у шести гонщиков. При этом у Эрлаше был заметный отрыв от преследователей, поэтому пилот Cyan Racing Lynk & Co действовал довольно осторожно, и эта тактика оправдала себя.

Уже по итогам первой гонки в воскресенье он досрочно выиграл Кубок мира. Эрлаше аккуратно приехал к финишу шестым, и получил официальное звание короля WTCR. Он, как и положено обладателю такого титула, посидел на своем троне и подержал в руках заветный трофей.

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Заезды в Сочи получились трудными для гонщиков. Свои коррективы внесли незнакомая многим скоростная трасса и сильный дождь.

Еще в субботней тренировке попал в аварию испанец Хорди Жене, хотя его участию в дальнейших соревнованиях это не помешало.

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А вот экс-пилот «Формулы 1» Тьягу Монтейру вообще не появился на трассе. Он попал в сочинскую больницу с бактериальной инфекцией грудной клетки. Поэтому в этапе принимал участие только 21 гонщик.

В первой гонке в воскресенье победу одержал испанец Микель Аскона. Он удачно провел стартовый круг и отыграл несколько позиций до появления на трассе машины безопасности из-за аварии Эстебана Геррьери. Повреждения автомобиля в этом происшествии вынудили аргентинца, претендовавшего на высокие позиции в общем зачете, отказаться от старта во второй гонке.

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Аскона по ходу гонки вел упорную борьбу за вторую позицию с Робом Хаффом и Жилем Маню. В итоге британец и бельгиец столкнулись, а Микель стал догонять лидера Жан-Карла Вернэ. Испанец обогнал француза на последнем круге и первым увидел клетчатый флаг. Следом финишировал Вернэ, а третьим пересек черту бельгиец Фредерик Вервиш. Для Асконы эта победа стала первой в сезоне.

Во второй гонке испанцу вновь удался отличный старт. И он вышел в лидеры, опередив победителя квалификации Ивана Мюллера.

Начало этой гонки тоже прошло не без происшествий. Маню после столкновения с Аттилой Тасси проехал всего несколько сотен метров. Также на торможении во втором повороте «Сочи Автодрома» затолкали Сантьяго Уррутию. Уругваец мог побороться за второе место в общем зачете, но закончил гонку в боксах.

Череда аварий под дождем продолжилась на рестарте. Опытный и титулованный Мюллер допустил на торможении перед 17-м поворотом серьезную ошибку и врезался в Аскону. Француз сошел тут же, а победитель первой гонки добрался до боксов и уже там прекратил борьбу.

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Лидерство перешло к аргентинцу Нестору Гиролами, но вскоре его опередил Роб Хафф. Механики сумели починить машину для британца между гонками, и тот ехал в отличном темпе. Выйдя вперед, напарник Асконы уверенно контролировал ситуацию и довел заезд до победы. До этапа в Сочи Хафф ни разу не финишировал в нынешнем сезоне выше восьмого места.

Таким образом, обе гонки в России выиграли представители венгерской команды Zengő Motorsport Services KFT на машине Cupra León Competición. Вслед за Хаффом финишировали Вервиш и француз Натанаэль Бертон. Свежеиспеченный обладатель Кубка мира Эрлаше закончил гонку шестым.

Благодаря двум подиумам в Сочи Вервиш занял в общем зачете второе место, а на третью позицию поднялся Вернэ.

Этот этап стал последним в карьере ветерана мирового Туринга 59-летнего Габриэле Тарквини. В субботу ему устроили торжественные проводы.

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Однако в Сочи у итальянца, который в этом году выиграл одну гонку WTCR, совсем не было темпа. В первом заезде в воскресенье он стал 14-м, а во втором не финишировал после столкновения с Хорди Жене.

Российским гонщикам Кириллу Ладыгину и Михаилу Митяеву из-за дополнительного веса на машинах, который полагается участникам с уайлд-кард, было тяжело бороться с другими пилотами. Тем не менее, они старались проявить себя во время стартов, где опережали соперников, а потом старались защищать свои позиции. Во второй гонке Ладыгин даже столкнулся с Бенке Болдишем. Машина венгра на скорости ударилась о защитный барьер, из-за чего на трассу выезжал сейфти-кар. Ладыгин же добрался до финиша.

В командном зачете WTCR первое место уверенно заняла шведская Cyan Racing Lynk & Co, за которую выступают Мюллер и Эрлаше. Победу в юниорском зачете одержал немец Лука Энгстлер. Он выиграл титул в последней гонке благодаря сходу Маню, опередив его на одно очко в итоговой таблице. Бельгиец же может утешиться победой в зачете WTCR Trophy для гонщиков, которые выступают без поддержки производителей.

Кубок мира среди туринговых автомобилей. 8-й этап. Сочи Автодром. 1-я гонка. 1. Аскона (Испания, Cupra León Competición TCR) — 31.18,657. 2. Вернэ (Франция, Hyundai Elantra N TCR) — отставание 1,403. 3. Вервиш (Бельгия, Audi RS 3 LMS) — 2,432… 18. Ладыгин (Россия, Lada Vesta Sport TCR) — 34,196. 19. Митяев (Россия, Lada Vesta Sport TCR) — 39,983.

2-я гонка. 1. Хафф (Великобритания, Cupra León Competición TCR) — 38.14,552. 2. Вервиш — отставание 4,563. 3. Бертон (Франция, Audi RS 3 LMS) — 5,643… 13. Ладыгин — 37,541. 14. Митяев — 42,790

Итоговое положение в личном зачете WTCR. 1. Эрлаше (Франция, Lynk & Co 03 TCR) — 222 очка. 2. Вервиш — 201. 3. Вернэ (Франция, Hyundai Elantra N TCR) — 177.