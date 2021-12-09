Дмитрий Добровольский: Дрифт - это скорее про красоту, чем про скорость

После заключительных заездов чемпионата RDS на «Сочи Автодроме» мы решили поговорить с Дмитрием Добровольским – руководителем Российской Дрифт Серии, пилотом, прошедшим огонь и воду на трассах, и влюблённым в своё дело человеком. Разговор пошел о дальнейших перспективах дрифт-серии, нюансах соревнований в эпоху ковидных правил и возможных путях развития этого вида спорта среди классических и давно устоявшихся автомобильных гонок.

«У НАС ИНТЕРЕСНЕЕ И ЖЕСТЧЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ»

- Отгремел, иначе и не скажешь, финал в Сочи. Ирландский пилот увез «золото». Стало ли для вас это неожиданностью?

- Не сказал бы. По турнирной таблице расклад сил к финалу был примерно понятен: два россиянина и два ирландца. Так что сенсации на подиуме не случилось. Все четыре пилота до последнего боролись за чемпионский перстень. И каждый из них был достоин выиграть. Так что, никаких сожалений у меня от того, что первое место ушло к ирландцу, совершенно нет. Он заслужил эту победу.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Да и вообще, делать ставки на чемпиона в дрифте - дело непростое. Права на ошибку у пилотов нет, в отличие, скажем, от кольцевых гонок или ралли. Если ты ошибся - ты проиграл. Всего 30 секунд длится борьба. А случиться в дрифте может все что угодно. И потом, у нас сейчас такой чемпионат, что все 16 пилотов фавориты, каждый может выиграть. Прогнозы в нашем виде спорта бесполезны.

Например, многократный победитель американских и европейских чемпионатов Джеймс Дин приехал в Сочи в ранге фаворита. Но именно у нас он чемпионом не стал. Только представьте, впервые за много лет он не выиграл. В Сочи его опередил соотечественник - ирландец Джек Шанахан. Так что RDS стала единственной серией, которая остановила Джеймса «Машину» (смеется).

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Джеймс получил психологическую травму от такого проигрыша? Говорили с ним после гонки?

- Конечно, он был расстроен. Дин вообще довольно долго привыкал к особенностям российской серии: к нашему судейству, к нашим трассам. Ведь наш чемпионат славится не только самыми интересными, но и самыми скоростными конфигурациями.

- Жестче, чем в Европе?

- Да. У нас самые сложные трассы. У японцев ещё есть интересные конфигурации. Но там они короткие: этап идёт с одной перекладкой, а у нас может быть и 5, и 6. И скорости у нас выше. Что в Питере под 190 км/ч, что в Сочи - 170 км/ч. То есть, меньше 150 км/ч у нас вообще нет. На всех остальных мировых трассах скорости гораздо ниже.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Судьи у нас строгие?

- Не то что бы строгие. Просто они по-другому оценивают действия пилотов. Например, по сравнению с американцами. Допустим, корректирующие действия с ручником у нас совершенно не возбраняются. При этом замедление левой ногой у российских судей считается не очень хорошим.

- Но, существует же признанный международный свод правил?

- Международному дрифту всего пять лет. Все корректируется ещё. Но, конечно, свод правил есть. Например, Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту едет сейчас по правилам RDS.

- Кто придумывал эти правила?

- Ваш покорный слуга в том числе. Это была коллективная работа. Мы обсуждали все нюансы с пилотами, судьями, членами комиссии FIA.

«ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ: ДРИФТ - ЭТО СПОРТ»

- Почему Международная автомобильная федерация так долго не хотела признавать дрифт спортом?

- Мне другой вопрос в этой связи гораздо чаще задают: почему Минспорта России только в 2020 году признало дрифт спортом. Но, главное, это произошло, и я предпочитаю больше не копаться в причинах. Теперь официально мы - спорт. А ведь ещё два года назад российский пилот стал обладателем Кубка мира по дрифту, но по факту такого вида спорта в России не было, а значит, он стал чемпионом «непонятно чего». Так что много чудес случается в спортивной бюрократии. И, кстати, теперь мы можем претендовать на звания и разряды.

- Как, кстати, вы относитесь к званиям и разрядам в спорте? Ведь нигде в мире это не практикуется.

- Это непростая тема. Тут не может быть короткого и простого ответа. Я в автоспорте больше двадцати лет, получил «мастера спорта». И все то, что необходимо было сделать, чтобы получить это звание, я делал. Так что ходить, размахивать флагом и кричать, что не нужны нам больше эти разряды, я не стал бы. Все-таки в нашей стране - это признание. Не все же за деньги можно купить.

Другое дело, что в советские времена обладатель звания «мастер спорта» получал существенную поддержку от государства, а сейчас эта история полностью обесценена. И раз уж мы продолжаем развивать эту тему с разрядами и званиями, неплохо было бы вернуть систему государственного поощрения. Классно, что олимпийским чемпионам дарят машины, но кроме Олимпиады есть много других соревнований. За участие в них никто ничего не дарит, и даже спасибо не говорят. А мы ведь защищаем честь страны!

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Например, мы, РДС - единственная в мире российская организация, российский налогоплательщик, который официально проводит высшие по уровню соревнования под эгидой Международной автомобильной федерации - Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту, фактически это Кубок мира. Так что не знаю, на ваш взгляд, положено нам за это что-то: «плюшки» какие-то, значки с надписью «лучшей промоутер мира»? (улыбается). Хотя всем пилотам RDS на эти разряды и начхать, я считаю, что любое нематериальное стимулирование - это хорошо. Надо бы российским спортивным функционерам поработать над этой историей.

- Ваша теперь уже дружба с Минспортом поможет дальнейшему развитию дрифта?

- Это скорее не дружба, а сотрудничество. Для развития дрифта мы все делаем сами. А вот когда встал вопрос о проведении в следующем году Кубка мира на территории России, поддержка от государства очень помогла. Там была почти безвыходная ситуация с WADA, но юристы Минспорта, Российская Автомобильная Федерация, Олимпийский комитет, АНО «Росгонки» – все они просто, что называется, уперлись рогом и смогли получить право на проведение этих соревнований на нашей территории. Без этой поддержки, своими силами мы Кубок FIA привезти не смогли бы.

«ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ВИД СПОРТА»

- Много ли желающих привести своих детей в автоспорт?

- Как известно, автоспорт - это не дорогой, а очень дорогой вид спорта. К сожалению, без денег тут делать нечего. Никаких государственных программ у нас нет и, думаю, не будет. Только поддержка спонсоров. А начинается все с родителей. Приводят в картинг, с 6 лет уже можно там гонять. А потом, если парень или девочка талантливы, надо будет искать деньги, чтобы продолжить карьеру. На деньги родителей уже не поучаствовать в заездах, ну, только если они не супербогаты. На этой стадии больше всего народу «отваливается». Если ты не найдёшь спонсора, вариантов продолжить карьеру в гонках у тебя нет.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Самый молодой пилот, выступающий за вашу серию?

- 16 лет

- А самый возрастной?

- 56 лет. Но у нас пилоты проходят строгое медобследование. В дрифте часто случаются пожары из-за огромного давления в топливной рампе. Вспыхивает сразу. А комбинезон со специальным бельём держит открытое пламя около 40 секунд. Поэтому за это время ты должен полностью вылезти из машины, а значит, должен быть в отличной физической форме.

-То есть дрифт опаснее, чем, скажем, «Формула-1»?

- Не сказал бы, что опаснее, потому что в «Формуле» скорости другие. Возьмем, например, недавний случай с Грожаном, у которого сильно обгорели руки (гонщик Ромен Грожан в ноябре 2020 года въехал в отбойник на скорости 200 км/ч во время гонки в Бахрейне. - Прим.) Пламя было страшное. Он провёл в нем 30 секунд. Повезло, что пострадали только руки.

Кстати, перчатки, единственная вещь в экипировке спортсмена, где нет второго защитного слоя. И как раз после ситуации с Грожаном возобновились разговоры о том, что перчатки надо усовершенствовать. В дрифте возгорания случаются, конечно, чаще, чем в «Формуле-1». Но работаем мы в этом смысле оперативно. Во время одной из наших последних гонок машина въехала в отбойник, и уже через 11 секунд на месте были маршалы для тушения пожара.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Вы начинали со скепсиса по отношению к дрифту, а теперь считаете, что это самая зрелищная дисциплина в автоспорте.

- Абсолютно! На сегодняшний день в автоспорте зрелищнее дрифта даже близко ничего нет. В Америке, например, дрифт сейчас на втором месте по популярности после гонок NASCAR. Дрифт всегда понятен зрителю, захватывает его внимание целиком.

Сравните, вы сидите, например, даже пусть и с самым дорогим билетом на «Формуле-1». И что вы, скорее всего, увидите: как из-за поворота на огромной скорости пронесется мимо ваш любимый пилот. Пара секунд - и все. И что дальше вы будете делать? Расскажу: попьете газировку, поедите орешков и бутерброды, посмотрите на экран в поисках фаворита, и на этом все. Ваша включенность в происходящее на трассе будет минимальна. Другое дело дрифт.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Билеты на дрифт в России действительно разлетаются моментально, даже несмотря на высокий ценник.

- Фанаты дрифта - это особая каста. Они точно отличаются от болельщиков, например, футбольных или хоккейных, потому что болеют не за кого-то конкретно, не за какую-то команду, а за красивый дрифт.

- Дополнительные активности, чтобы привлечь зрителей на трибуны, используете?

- Меня постоянно учат все, кому не лень, как надо правильно организовывать соревнования по дрифту (улыбается). Постоянно спрашивают, почему не проводим концерты, например. Мы все делали, все попробовали. Как-то раз на этапе в Мячково решили провести концерт очень известного рэп-исполнителя. Я заплатил за это приличные деньги. И вот финал, полная трибуна зрителей. Напротив трибуны стоит сцена, и все знают, что после награждения будет концерт. В результате после окончания гонок на выступление этого певца никто из зрителей не остался. И тогда я зарекся проводить концерты на своих дрифт-сериях. Наши болельщики приезжают именно ради гонок. Такая вот специфика.

- Спонсоры активно приходят в дрифт?

- Приходят. Поддерживать гонки - это момент престижа и эксклюзивности для многих компаний. Но многие, приходя в автогонки, даже не представляют себе цифры поддержки. Когда мы им показываем конечную сумму, у большинства она вызывает ступор. Дрифт - это дорого. Чтобы только добраться до конечного пункта назначения, до какой-либо трассы, это уже стоит просто космос. Самые больше затраты в автоспорте - логистика: фуры с машинами, проживание, питание. На меня часто обижаются, просят провести показательные выступления в каком-нибудь городе. Мне не сложно. Я могу это организовать. Но наш партнер должен покрыть часть затрат. Когда я называю сумму, мне возражают: у вас тут в смете нолик лишний. Нет, говорю, не лишний. И тогда энтузиазм сразу пропадает (улыбается). Так что желающих очень много каждый год. Но в основном остаются крупные международные бренды.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Не боитесь, что в России пилоты закончатся для дрифта? Дорогой ведь вид спорта.

- Не боюсь. У меня сейчас под 200 спортсменов по всей России. Когда мы начали, всего 15 человек было.

- Зарубежные пилоты охотно участвуют в российской дрифт-серии?

- У них, как правило, одна проблема - спонсоры. Сами пилоты очень хотят у нас ездить. Потому что, скажу без лишней скромности, наша дрифт-серия - лучшая в мире: и в плане организации, и в плане трасс. Но мировых звёзд дрифта поддерживают компании, которые зачастую ничего в России не продают, поэтому спонсировать своего пилота на заезды у нас им резона нет. А без поддержки спонсора пилот приехать не сможет. Как я уже и говорил, это очень дорого.

- То есть имеет смысл делать больше международных этапов?

- Да, наша основная цель на сегодня - сделать полностью международный чемпионат. А в России оставить три этапа на автодромах: «Игора Драйв», Moscow Raceway и «Сочи Автодром». Потому что я не знаю ни одного автодрома в Европе, который хотя бы близко был похож на эти. Дорогие трассы, как правило, дрифт к себе не пускают. И европейские серии чаще проходят на старых автодромах.

Единственное, нас пока очень сдерживает ковид. Мы ведь сейчас визы для иностранных спортсменов можем получить только через Минспорта и ФСБ. Это сложная схема. Визу выдают на конкретный пункт перехода. Допустим, если указано, что ты должен прилететь в определённый день и в определенный аэропорт - ты уже не сможешь поменять билет и прилететь, когда тебе удобно и куда тебе удобно. Если «Шереметьево», то только «Шереметьево». Приметишь в «Домодедово», скажем - тебя просто развернут и отправят сразу обратно. Зная расслабленность некоторых спортсменов, которые просто не понимают, что у нас все строго... В общем, такие случаи уже бывали.

«ПОРА СНИМАТЬ НАШ ОТВЕТ «ТОКИЙСКОМУ ДРИФТУ»

- Сегодня модно снимать художественные фильмы про разные виды спорта. К вам не приходили ещё с таким предложением - сделать, скажем, наш ответ «Токийскому дрифту»?

- Да, я жду не дождусь такого предложения! Полудокументальные фильмы про российский дрифт уже есть. Но игровых ещё не было. Я двумя руками и ногами - за! Помогу, чем смогу, если найдётся кто-то, кто напишет красивый сценарий. Потому что в нашей истории самое сложное - создать хороший сценарий. Снимать не сложно. Мы уже знаем, как правильно снимать дрифт. Но, конечно, и без хорошего режиссёра тоже не обойтись.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Сможете снять круче, чем «Форсаж»?

- Без вопросов! Кстати, одни из каскадеров, участвовавших в съёмках «Тройной форсаж: Токийский дрифт » — это знаменитая команда японских пилотов «Тим Оранж» (Team Orange). Мы их очень хорошо знаем, они принимали участие в заездах RDS. Японцы хотя сейчас и в ранге ветеранов автоспорта, но до сих пор ездят. Хозяин команды Нобусигэ Кумакуба только что этап выиграл в Японии, пусть и местного чемпионата. А Наото Суэнага выиграл у меня этап на автодроме Сочи в 2018 году.

Все, что вы видели в «Токийском дрифте», снималось реально и при участии высококлассных пилотов. Единственное, картина вышла в 2006 году. И за это время дрифт, конечно, стал совсем другим. Потому так интересно повторить этот опыт именно сейчас. Показать наглядно всю красоту и зрелищность, к которой мы пришли в дрифте, а также новые более высокие скорости.

- Есть куда дальше развиваться дрифту?

- Есть! Но это очень животрепещущая тема. Мое видение – надо повышать мастерство. Очень много зависит от инженерных решений. У нас, например, ещё подвески нормально не научились настраивать: под трассу, под погоду. Вы знаете, что если правильно поработать с подвеской у спортивной «Лады» из «Кубка Лада» с мотором 1,6 - она может спокойно на каком-нибудь медленном автодроме обойти «Порше» по времени?! И потом, раньше в дрифте катались агрессивно и не технично. Сегодня - агрессивно и технично. Скорости другие, зацеп другой, шина более «злая». Полностью синхронный проезд, например, до сих пор большая редкость. В этом году у нас ещё появится моно-поставщик по шине. И это тоже новый виток в развитии дрифта. Нигде в мире больше такого нет. Мы - первые! Мы не хотим, чтобы у нас «шинники» соревновались, мы хотим, чтобы это было соревнование пилотов. Ведь наш вид спорта - это скорее про красоту, чем про скорость. Скорость важна, но не за счёт технических примочек.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

- Что ждете от сезона 2022 года?

- Самая главная задача - провести новый сезон не хуже, чем прошедший. Дело чести, конечно - Кубок мира! К нам будет приковано особо пристальное внимание, потому что пройдёт он в России впервые. Надо «долбануть» так, чтобы все запомнили нас надолго! Как в фигурном катании (смеется).