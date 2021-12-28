Вице-чемпионство и 20 побед. Россия в международных гоночных чемпионатах. Итоги 2021 года. Часть 1

«ФОРМУЛА-1»

Никита Мазепин (Uralkali Haas F1 Team)

Чемпионат мира: 21-й, лучший результат в гонке: 14 место.

Мазепин провел не лучший сезон в «Формуле-1». Россиянин занял последнее место в чемпионате и гораздо чаще проигрывал напарнику Мику Шумахеру, как в гонках, так и в квалификациях, чем выигрывал у него. Впрочем, команда «Хаас» переживала не лучшие времена, и весь сезон находилась в статусе бесперспективного аутсайдера, не способного бороться за очки. А у самого Никиты было проблемное шасси по крайней мере на половине этапов сезона. В следующем году со сменой регламента есть надежда, что россиянин сможет проявить себя на более конкурентоспособной машине.

«ФОРМУЛА-2»

Роберт Шварцман (Prema Racing)

Чемпионат: 2-й, лучший результат в гонке: 1 место (дважды).

Талантливый российский гонщик, входящий в программу SMP Racing и академию пилотов «Феррари», на второй сезон выступления в «Ф2» завоевал вице-чемпионский титул. Роберт по-прежнему был быстр в гонках и имел проблемы в квалификациях. Шварцман второй год подряд уступил напарнику по «Према», который завоевал чемпионский титул. На этот раз это был Оскар Пиастри. Свободных мест в «Ф1» на сезон-2022 почти не было, и нет ничего удивительного, что россиянин пока не попал в главную гоночную серию. С другой стороны, он получил место тест-пилота в «Феррари» на следующий сезон. Так что у Шварцмана остаются шансы прийти в «Формулу-1» через год, но многое будет зависеть от ситуации на рынке пилотов. В «Ф2» Роберт не вернется, а значит, скорее всего, россиянин в 2022 году нигде выступать не будет.

«ФОРМУЛА-3»

Александр Смоляр (ART Grand Prix)

Чемпионат: 6-й, лучший результат в гонке: 1 место (дважды).

Для Александра Смоляра нынешний сезон в «Формуле-3» был во много определяющим с точки зрения дальнейших карьерных перспектив. В программе SMP Racing, куда входит гонщик, рассчитывали на место в тройке общего зачета по итогам сезона. Чемпионат начался с победы Смоляра на трассе «Барселона-Каталунья», затем он выиграл одну гонку на «Поль-Рикаре». У россиянина был шанс попасть в топ-3 по итогам года, но недостаток темпа у команды на отдельных этапах и несколько неудач оставили Смоляра на шестом месте. В прошлом сезоне Александр был только 11-м, так что прогресс есть. Но достаточен ли он, чтобы перейти на более высокий уровень? Смоляра не было на тестах «Формулы-2» после завершения сезона, а значит совсем немного шансов, что он попадет в этот чемпионат в 2022-м, разве что окажется в одной из не самых сильных команд. А в «Ф3» оставаться на третий сезон нет никакого смысла. Не исключено, что «формульная» карьера Смоляра будет завершена.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА — ЕВРОПА

Михаэль Белов (JD Motorsport и G4 Racing)

Чемпионат: 8-й, лучший результат в гонке: 1 место (дважды).

Из-за недостатка средств Белов пропустила первые три этапа серии, а на четвертом на «Поль-Рикаре» его результаты были внезачетными, хотя он дважды был вторым в гонках. Только с пятого этапа, когда россиянин присоединился к команде G4 Racing, он стал полноправным участником европейской региональной формулы. В оставшейся части сезона Михаэль выиграл две гонки и взял пару поулов. Белов доказал, что готов к переходу в «Формулу-3», но это случится только в случае решения финансовых вопросов.

СЕРИЯ W и РЕГИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА — АЗИЯ

Ирина Сидоркова (W Series Academy — в серии W; Evans GP — в Региональной формуле — Азия)

Чемпионат (серия W): 9-я, лучший результат в гонке: 2 место.

Чемпионат (Региональная формула — Азия): 22-я, лучший результат в гонке: 12 место.

Ирина Сидоркова в рамках подготовки к дебюту в серии W выступила в конце января — феврале в азиатской региональной формуле. Россиянка приняла участие в четырех этапах из пяти и в основном вела борьбу в нижней части пелотона. Но среди ее соперников было много опытных участников молодежных серий, в том числе Гуаньюй Чжоу, который в следующем году дебютирует в «Формуле-1».

В главном для нее турнире серии W Ирина выступила хорошо для дебютантки. Лучшим результатом стало второе место в одной из гонок на «Ред Булл Ринге». Но в целом сезон получился довольно скомканным. Сидоркова пропустила один этап из-за положительного теста на ковид и две финальные гонки в США из-за того, что ей не выдали визу. В итоге она не попала в первую восьмерку чемпионата, которая гарантировала себе участие в следующем сезоне. Однако ее контракт с академией серии W в любом случае рассчитан на два года. Так что следующий сезон Сидоркова вновь проведет в женской «формуле».

«ИНДИ ЛАЙТС»

Никита Ласточкин (HMD Motorsports)

Чемпионат: 13-й, лучший результат в гонке: 8 место.

31-летний Никита Ласточкин — гонщик с удивительной карьерой. Он в 16 лет переехал из России в Лос-Анджелес и только в США начала заниматься автоспортом. Ласточкин выстроил гоночную карьеру за океаном и за несколько лет поднялся до уровня главной серии поддержки «Индикар». Он должен был стартовать в «Инди Лайтс» еще в прошлом году, но тогда сезон отменили из-за недостатка участников. Долгожданный дебют состоялся в 2021-м, правда Ласточкин провел только шесть этапов из десяти и выше восьмого места в гонках не поднимался. Недавно Никита написал в своем инстаграме, что ищет финансирование с прицелом на участие в «Инди Лайтс» в 2022-м и дебют в «Индикаре» в 2023-м.

«ИНДИ ПРО 2000»

Артём Петров (Exclusive Autosport)

Чемпионат: 4-й, лучший результат в гонке: 1 место (дважды).

Еще один российский гонщик в американских молодежных сериях Артём Петров в этом году провел хороший сезон в «Инди Про 2000». Несколько лет назад он соревновался в Европе, но в 2019 году не смог найти деньги на продолжение выступлений в «Формуле-3», сменил вектор карьеры и отправился за океан. Второй год подряд Петров боролся за победы в гонках «Инди Про 2000» и занял четвертое место в чемпионате. Он явно готов выступать на более высоком уровне, но пока неясно, где Артём продолжит карьеру.

«ФОРМУЛА-4» Италия, «ФОРМУЛА-4» Германия и «ФОРМУЛА-4» ОАЭ

Кирилл Смаль (Prema Powerteam — в Италии и Германии; Xcel Motorsport — в ОАЭ)

Чемпионат (Италия): 3-й, лучший результат в гонке: 1 место.

Чемпионат (Германия): 10-й, лучший результат в гонке: 1 место.

Чемпионат (ОАЭ): 3-й, лучший результат в гонке: 1 место (четырежды).

Сразу трое россиян попробовали себя в этих трех гоночных чемпионатах в 2021-м. Для Кирилла Смаля основной была итальянская «Ф4», и в ней он занял третью позицию по итогам сезона. Правда выиграл россиянин лишь одну гонку — самую первую. При этом он достаточно далеко отстал от победителя серии и попал в тройку личного зачета только в самом конце сезона. В немецкой «Ф4» Смаль провел два этапа, но тоже успел выиграть одну из гонок. Наконец, в «Ф4» ОАЭ, которая проводилась в январе-феврале, Кирилл также одержал несколько побед и закончил чемпионат в тройке. В целом, результаты Смаля, который входит в программу SMP Racing, позволяют рассчитывать на повышение. В ноябре он принимал участие в тестах Региональной формулы — Европа после окончания сезона.

Владислав Ломко (US Racing — в Италии и Германии; BWT Mücke Motorsport — в ОАЭ)

Чемпионат (Италия): 11-й, лучший результат в гонке: 3 место.

Чемпионат (Германия): 6-й, лучший результат в гонке: 1 место.

Чемпионат (ОАЭ): 12-й, лучший результат в гонке: 1 место (дважды).

Владислав Ломко в своем втором полном сезоне в немецкой «Ф4» выступал неплохо, но был далек от борьбы за тройку в чемпионате. Он поднялся на пару позиций в личном зачете в сравнении с 2020-м, но выиграл только одну гонку. Также Ломко провел три этапа в итальянской «Ф4», где один раз попал на подиум. Зато в «Ф4» ОАЭ Владислав, хотя выступил лишь на одном этапе, успел одержать две победы в гонках. Логично было бы ждать перехода россиянина в региональную формулу при наличии соответствующих финансовых возможностей.

Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing — в Италии и Германии; Xcel Motorsport — в ОАЭ)

Чемпионат (Италия): 8-й, лучший результат в гонке: 1 место.

Чемпионат (Германия): 5-й, лучший результат в гонке: 1 место (дважды).

Чемпионат (ОАЭ): 11-й, лучший результат в гонке: 3 место.

Никита Бедрин в этом году довольно неплохо дебютировал на уровне «формул». В немецкой и итальянской «Ф4» он выступал по полной программе, и результаты в Германии оказались чуть лучше. Вероятно, его ждет еще один год на этом уровне, который может стать показательным в плане перспектив. Отметим, что на сезон Никиты повлияла травма, полученная на третьем этапе «Ф4» ОАЭ. Россиянин в аварии получил перелом руки, и был вынужден досрочно прекратить выступления в эмиратском чемпионате.

«ФОРМУЛА-4» Испания

Максим Архангельский (Drivex School)

Чемпионат: 9-й, лучший результат в гонке: 3 место (дважды).

В испанской «Ф4» также выступали трое россиян. Архангельский дебютировал здесь в конце прошлого года, а в 2021-м провел первый полноценный сезон в серии. В нем Максим дважды сумел подняться на третью ступень подиума. В следующем году он останется в испанской «Ф4».

Владислав Рябов (GRS Team)

Чемпионат: 8-й, лучший результат в гонке: 2 место (трижды).

Владислав Рябов дебютировал в «формулах» в этом году, и отметился тремя подиумами. Следующий сезон он проведет в испанской «Ф4», а в январе-феврале также выступит в «Ф4» ОАЭ. Кстати, в рамках гонок поддержки Гран-при Абу-Даби «Ф1», прошел выставочный заезд для 10 машин «Ф4», а среди участников был и Рябов, который занял четвертое место.

Мирон Пингасов (MP Motorsport)

Чемпионат: 20-й, лучший результат в гонке: 7 место.

Пингасов дебютировал в испанской «Ф4» осенью, приняв участие в последних трех этапах серии. Мирон дважды финишировал в первой десятке, а лучшим результатом стало седьмое место. Пингасов принимал участие в том же выставочном заезде на Гран-при Абу-Даби, где стартовал и Рябов, став в нем восьмым. Зимой Пингасов выступит в «Ф4» ОАЭ, а затем продолжит выступления в Испании. Первый этап эмиратской «Формулы-4» с участием минимум двух россиян пройдет уже 13-14 января.