Четыре «КАМАЗа» и четыре «Нивы». За кем следить на «Дакаре»-2022

Мотоциклы

В самой конкурентной категории на «Дакаре» команда КТМ вновь попытается вернуть себе титул. Последние два года австрийская марка уступала «Хонде», хотя до этого выигрывала гонку 18 раз подряд. КТМ собрала звездный состав из чемпионов. Из «Хонды» пришел прошлогодний обладатель титула аргентинец Кевин Бенавидес. Плюс к нему за австрийский коллектив едут победители прошлых лет. Дважды выигрывавший «Дакар» австралиец Тоби Прайс и однократный чемпион австриец Маттиас Валькнер. У «Хонды» титул попытаются отстоять победитель 2020 года американец Рики Брабек, опытнейшие испанец Хоан Барреда и чилиец Пабло Куинтанилья, а также еще один представитель Чили Хосе Игнасио Корнехо.

В других заводских командах выделяются победитель одного из «Дакаров» британец Сэм Сандерленд, выигравший пролог австралиец Даниэль Сандерс (оба Gas Gas), американец Скайлер Хауэс, брат чемпиона Лучиано Бенавидес (оба «Хускварна»), француз Адриен Ван Беверен («Ямаха»).

Впервые на ралли-рейде стартовал победитель двух гонок MotoGP итальянец Данило Петруччи, который провел в главной мотогоночной серии мира 10 лет.

Автомобили

В главном классе внедорожников дебютируют гибридные «Ауди» RS Q e-tron. Немецкий производитель для дебюта собрал знаменитых гонщиков: мистера «Дакар» 14-кратного чемпиона в авто и мотозачетах француза Стефана Петеранселя, четырехкратного победителя гонки испанца Карлос Сайнса-старшего, а также двукратного чемпиона DTM, экс-чемпиона мира по ралли-кроссу шведа Маттиаса Экстрёма. Главным их соперником будет катарец Нассер Аль-Аттия на «Тойоте», трижды выигрывавший «Дакар». Он уже успел победить на прологе.

Кроме них выступает еще целый ряд заметных фигур: экс-победители гонки испанец Нани Рома и южноафриканец Жиниел де Вильерс, многократный чемпион в категории мото француз Сириль Депре, поляк Якуб Пшигонски, саудовец Язид Аль-Раджи, знаменитый раллист Себастьян Лёб, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», экс-чемпион мира в WEC француз Ромен Дюма, аргентинец Орландо Терранова и многие другие. Интересно, что Рома, Лёб и Терранова выступают на машине BRX Hunter T1+, которая использует биотопливо. В этот же список входят и экипажи россиян Владимира Васильева и Дениса Кротова, которые будут бороться за высокие места в общем зачёте.

Также выступает и Алексей Кузьмич, ставший обладателем Кубка мира по бахам-2021 среди штурманов. Россиянин стартует на «Дакаре» вместе с пилотом из Саудовской Аравии Ясиром Сеайданом.

Грузовики

Команда «КАМАЗ-Мастер» является главным фаворитом гонки. Из пяти пилотов команды по принципу ротации в этому году не выступает Айрат Мардеев. Четырьмя грузовиками управляют действующий чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников, четырехкратный победитель гонки Эдуард Николаев, двукратный Андрей Каргинов и Антон Шибалов.

Машины «КАМАЗа» несколько различаются. У Сотникова и победителя пролога Николаева новые грузовики семейства К5, а у Шибалова и Каргинова — машины предыдущего модельного года с внедренными в них техническими улучшениями.

Из-за санкций Евросоюза в отношении завода, не выступают на ралли-рейде представители команды МАЗ. В их отсутствие главными соперниками россиян будут экипажи чехов Мартина Мацика и Алеша Лопрайса, нидерландцев Януса ван Кастерена и Мартина ван ден Бринка. Лопрайс выступает на грузовике «Прага», а остальные трое на «Ивеко». Второй год подряд в грузовом зачете стартует и чилиец Игнасио Касале — двукратный чемпион «Дакара» в категории квадроциклов.

Квадроциклы

В этой категории дебютирует россиянин Александр Максимов. Несмотря на первый для него «Дакар» он способен вести борьбу за лидерство общего зачета. В прошлом году Максимов выиграл «Шёлковый путь» и стал третьим в чемпионате мира FIM по ралли-рейдам среди квадроциклистов. Главный фаворит гонки — прошлогодний победитель аргентинец Мануэль Андухар.

Легкие прототипы

В этом автомобильном зачете выступят сразу четыре экипажа с российскими пилотами. Среди них наибольшие шансы побороться за высокие места у Павла Лебедева, который в этом году стал третьим в этой категории в Кубке мира по ралли-рейдам. Также Россию представят экипажи Бориса Гадасина, Андрея Новикова и Марии Опариной. Последняя изначально не планировала выступать на «Дакаре». Но пилот ее команды узбекистанец Анвар Эргашев получил перелом руки на этапе Кубка мира в декабре, и Опарина решила сама стартовать в гонке.

Главный фаворит в этом зачете — прошлогодний чемпион чех Йозеф Мачацек. Также на «Дакаре» в этом классе дебютирует известный норвежский раллист Андреас Миккельсен.

SSV

В этой категории главные надежды российских болельщиков связаны с победителем «Дакара»-2017 в категории квадроциклов Сергеем Карякиным. Последние три года он выступает на технике SSV, и в 2020-м стал на ней вице-чемпионом ралли-рейда. Также здесь стартует еще один российский экипаж, где пилотировать будет Татьяна Сычёва.

Двукратный чемпион в этой категории чилиец Франсиско Лопес Контардо перешел в легкие прототипы. В числе фаворитов в SSV будут американец Остин Джонс и поляк Арон Домжала.

Классика

В этой категории разрешено заявлять машины, стартовавшие на «Дакаре» не позднее 2000 года. В ней нет российских гонщиков, но зато есть сразу четыре автомобиля «Лада Нива». Самая известная история связана с швейцарским пилотом Марио Якобером. Он женат на россиянке, и во время посещения родственников в Новосибирске ему на зимней рыбалке пришла в голову идея купить «Ниву» и стартовать на ней на «Дакаре». Он реализовал этот план, вместе со штурманом Сладаном Миличем побывал на заводе в Тольятти и использует название команды Niva Red Legend Team.

Но Якобер оказался не единственным энтузиастом «Нивы». На ней выступают в гонке еще три экипажа: испанцев Сальвадора Фернандеса Баррьентоас, Марселя Куироса и француза Ромена Грабовски.

Добавим, что в этом году «Дакар» вошел в число этапов нового чемпионата мира по ралли-рейдам. Из-за нового статуса соревнования российские участники не могут выступать в нем под флагом РФ.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ «ДАКАРА»-2022

Квадроциклы

№193. Александр Максимов («Ямаха» YFM 700R, «Чыр Мари»)

Автомобили

№208. Владимир Васильев/Олег Уперенко (Латвия) (БМВ X5, «Васильев Рейсинг» (VRT Team))

№216. Денис Кротов/Константин Жильцов («Мини» John Cooper Works Buggy, Moscow Rally Team (MSK Rally Team))

№218. Ясир Сеайдан (Саудовская Аравия)/Алексей Кузьмич («Мини» John Cooper Works Rally, X-raid Mini JCW Team)

Легкие прототипы

№312. Павел Лебедев/Кирилл Шубин (Can-Am Maverick, Moscow Rally Team (MSK Rally Team))

№315. Борис Гадасин/Дмитрий Павлов (G-Force T3GF, G-Force Motorsport)

№320. Андрей Новиков/Дмитрий Кожухов (G-Force T3GF, G-Force Motorsport)

№323. Мария Опарина/Андрей Рудницкий (Беларусь) (Can-Am Maverick X3, Команда Марии Опариной)

SSV

№406. Сергей Карякин/Антон Власюк (BRP Can-Am Maverick, Snag Racing Team)

№465. Татьяна Сычёва/Александр Алексеев (BRP Can-Am Maverick XRS, Xesha Motorsport)

Грузовики

№500. Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов (КАМАЗ 43509, «КАМАЗ-Мастер»)

№501. Антон Шибалов/Дмитрий Никитин/Иван Татаринов (КАМАЗ 43509, «КАМАЗ-Мастер»)

№505. Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков (КАМАЗ 43509, «КАМАЗ-Мастер»)

№509. Андрей Каргинов/Андрей Мокеев/Иван Мальков (КАМАЗ 43509, «КАМАЗ-Мастер»)