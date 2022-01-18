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RDS GP 2022 года – от Москвы и Сочи до Красноярска

Российская Дрифт Серия представляет расписание сезона RDS GP 2022 года. Поклонников дрифта ждут семь гоночных уикендов, которые пройдут по всей России
RDS GP 2022 года – от Москвы и Сочи до Красноярска
18 января 2022 17:45
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP

30 апреля новый сезон RDS GP традиционно откроет Москва и автодром Moscow Raceway, который в этом году примет два этапа серии – первый и шестой. В конце мая чемпионат отправится в Нижний Новгород, а в июле вернется в столицу на ADM Raceway.

Четвертый гоночный уикенд пройдет в Красноярске на «Красном кольце», любимой сибирской трассе многих пилотов и болельщиков. А в августе гран-при Российской Дрифт Серии примет одна из самых скоростных трасс для дрифта – «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Финал RDS GP 2022 традиционно пройдет в Сочи.

«Российская Дрифт Серия задает тон многим автоспортивным соревнованиям, и новый сезон не станет исключением. Этапы RDS пройдут на очень интересных с точки зрения конфигурации и скорости трассах, которые обеспечивают зрелищный дрифт и высокий накал борьбы. И, конечно же, рассчитываем на сильный международный состав пилотов. Уверен, что сезон RDS GP 2022 года станет еще интереснее предыдущих», – отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

RDS GP – СЕЗОН 2022

30 апреля – 1 мая, Moscow Raceway, Москва
21–22 мая, NRing, Нижний Новгород
2–3 июля, ADM Raceway, Москва
23–24 июля, Red Ring, Красноярск
13–14 августа, Igora Drive, Санкт-Петербург*
10–11 сентября, Moscow Raceway, Москва
15–16 октября, Sochi Autodrom, Сочи

О продаже билетов на все этапы RDS GP сезона-2022 будет объявлено дополнительно.

*Место проведения будет подтверждено после подписания договора

Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) – один из самых сильных и престижных мировых чемпионатов по дрифту. Это самая посещаемая международная автоспортивная серия в России.

В 2021 году в чемпионате RDS GP приняли участие более 50 пилотов, включая звезд российского и мирового дрифта. В списке участников RDS GP – победители практически всех известных чемпионатов по дрифту в мире, а также все обладатели кубка FIA Intercontinental Drifting Cup (IDC). RDS является официальным промоутером FIA IDC с 2021 года.

Помимо серии RDS GP в России проходят «младшие» региональные серии РДС Запад, РДС Сибирь и РДС Азия, в которых участвуют более 200 спортсменов со всей страны.

Все соревнования RDS проводятся под эгидой Российской Автомобильной Федерации (РАФ) и по регламентам Международной Автомобильной Федерации (FIA). Дрифт официально признан спортивной дисциплиной в РФ.

источник: «Советский спорт»
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