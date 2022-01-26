Календарь СМП РСКГ-2022: Растянутое удовольствие

Календарь серии СМП РСКГ-2022 – уникальный. Он состоит из восьми этапов, которые пройдут на автодромах в разных регионах России. Но возросшее с семи до десяти число классов потребовало пересмотреть подход к организации соревнований.

Этапы на автодромах «Смоленское кольцо», «Нижегородское кольцо» и Kazan Ring займут не привычные два дня – а целых два уик-энда. Каждые выходные состав участников СМП РСКГ будет меняться: сначала на этих трассах пройдут заезды в одних классах, через неделю – в других. И на каждом гоночном уик-энде будет свой класс-хедлайнер, проводимый по международным требованиям: в одном случае – Туринг, во втором – SMP GT4 Russia.

Пресс-служба СМП РСКГ

А Moscow Raceway и «Игора Драйв», способные принять масштабные соревнования уровня Формулы-1 с гонками поддержки, объединят участников СМП РСКГ в рамках одного уик-энда.

Пресс-служба СМП РСКГ

Борис Романович РОТЕНБЕРГ, основатель программы SMP Racing:

«В конце 2021 года был подписан договор с Российской автомобильной федерацией (РАФ), по которому SMP Racing остается промоутером чемпионата, Кубка и Первенства России в течении ближайших четырех лет.

Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и продолжать совместную работу на благо российского автоспорта.

Серия СМП РСКГ – одно из важнейших направлений, которое программа SMP Racing успешно реализует на территории России. И я рад, что в новом сезоне она продемонстрирует такой впечатляющий рост».

Пресс-служба СМП РСКГ

Александр Сергеевич ЖЕМЧУЖНИКОВ, Президент программы SMP Racing:

«В последние два года мировые серии урезали свои календари – мы же провели все запланированные этапы. А в будущем сезоне гонок будет еще больше. Формально – 8 этапов, фактически – 11 гоночных уик-эндов.

Масштабный календарь, множество классов, звезды российского и мирового автоспорта – новый сезон СМП РСКГ обещает стать одним из самых ярких в истории отечественного кольца».

Пресс-служба СМП РСКГ

Олег Сергеевич ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«В следующем сезоне серия СМП РСКГ объединит уже не семь, а десять классов. Такой масштаб требует искать новых подходов к формированию календаря – и мы нашли беспрецедентное решение.

Наверное, впервые в мировой практике гоночный этап растянется на два уик-энда. Сложно для восприятия только на первый взгляд: мы же привыкли, что обычный этап занимает два дня, причем в субботу проходят гонки одних классов, а в воскресенье – других.

В СМП РСКГ-2022 будет то же самое, только на ряде этапов гоночные активности займут уже не два, а четыре дня – с перерывом на будни. При этом у жителей Смоленской и Нижегородской областей, Подмосковья и Татарстана будет возможность выбрать удобный уик-энд и гонки наиболее интересных для них классов. Хотя я советую воспользоваться уникальной возможностью и провести в атмосфере гоночного праздника все выходные».