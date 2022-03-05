Виртуальный автоспорт вне политики?

В последние дни Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, которые напрямую затронули в том числе отечественных спортсменов. Различные федерации и организации словно по единой указке в нарушение всех регламентирующих документов начали лишать права российских атлетов и команд выступать в международных соревнованиях.

На фоне всех событий, вынесенное во вторник решение Международной автомобильной федерации (FIA) оказалось на удивление лояльным - нашим пилотам, пусть и с определенными ограничениями, которые касаются государственной символики и гимна, разрешено выходить на старт гонок. Увы, отдельные организаторы соревнований по виртуальным гонкам, поддавшись иным мотивам, избрали путь дискриминации. Но обо всем по порядку.

Заявление FIA от 1 марта 2022 / Фото: Инстаграм RaceRoom Russia

Речь идет об организаторах мирового турнира по виртуальному автоспорту Hyundai N e-Festival Global League на базе симулятора iRacing, организаторами которого выступают Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, Корейская ассоциация автомобильных гонок (KARA) и ряд компаний партнеров. KARA - национальное спортивное ведомство, делегированное исключительно Международной автомобильной федерацией FIA.

Отборочные состязания Hyundai N e-Festival Global League проходили на протяжении 3 недель с 24 января по 14 февраля в 13 допущенных к данному турниру странах, включая Россию. По итогам национального отбора два лучших виртуальных пилота из каждой страны получили путевку в мировую серию, где на протяжении 10 этапов разыграют между собой призовой фонд в 40 000 $.

При том, что помимо основной награды по итогам финальной части чемпионата, лучший из двух пилотов, прошедших квалификацию от каждого из 13 регионов получал бонусом 2 000 $.

Победителями отборочной стадии в регионе Россия стали два известных виртуальных гонщика - Кирилл Антонов из Твери и Кирилл Соковиков из Москвы. Для них виртуальный автоспорт - это главное увлечение, их страсть. Это два обычных парня, которые благодаря своему таланту и трудолюбию смогли достичь больших высот в киберспорте.

Пост по итогам 13 региональных отборов на странице hyundai_n_festival в Инстаграм

Так, 18-летний Антонов, добившись успехов в крупных национальных турнирах, в последние годы достойно защищал честь нашей страны в крупных мировых сериях. Достаточно сказать, что Кирилл в декабре 2019-ого участвовал в оффлайн финале официального виртуального чемпионата Кубка мира по кузовным гонкам eWTCR в Куала-Лумпур, Малайзия среди 13, прошедших отбор, лучших пилотов со всего мира, как из Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, так и из Америки.

Кирилл Антонов и Ники Кэтсбург на гранд-финале eWTCR в Малайзии, 2019г / Фото: Инстаграм RaceRoom Russia

В прошлом году Антонов опередил всех лучших симрейсеров мира, а его отрыв от ближайшего преследователя достиг 90 очков по прошествии заключительного 6-ого этапа, в чемпионате LADA Sport ROSNEFT e-Championship на базе автосимулятора RaceRoom Racing Experience.

Гранд-финал LADA Sport ROSNEFT e-Championship 2019 / Фото: Инстаграм RaceRoom Russia

И вот, на днях, после анонса на официальном сайте и в соцсетях турнира Hyundai N e-Festival Global League результатов отборочного этапа, организаторы сообщили, что участие российских пилотов в турнире нежелательно, и они исключаются из чемпионата.

После письменного обращения наших участников с просьбой допустить их к гонкам финального этапа соревнований, отбор к которым они честно прошли, опередив в борьбе других соотечественников, в соответствии с новыми правилами FIA - в индивидуальном порядке, под «флагом FIA» с политическим нейтралитетом и уважением ко всем участникам и людям, которые связаны с Hyundai N e-Festival Global League, с принятием всех рекомендаций и требований в соответствии с заявлением от международной автомобильной федерации FIA от 1 марта 2022г. - получили позавчера отказ в их просьбе.

Антонов и Соковиков отстранены от участия в турнире. А ведь уже сегодня - 5 марта должны пройти первые 2 гонки среди 26 финалистов со всего мира.

При этом стоит отметить, что южнокорейские автомобильные компании Hyundai и Kia не попали под санкции, затрагивающие экспорт их продукции в Россию и намерены продолжить работу на российском рынке.

На наших глазах в угоду политическим требованиям происходит трагическое разрушение спортивных и культурных ценностей. Если в настоящем не удастся сохранить единство и взаимопонимание, то уже в ближайшем будущем нас ждут самые негативные последствия. Остается верить, что мы еще увидим наших гонщиков на мировых автодромах, в том числе и виртуальных. Как сказал Стив Маккуин: «Гонки - это жизнь. Все, что происходит до или после них - всего лишь ожидание». И мы надеемся, чтобы это ожидание продлилось как можно меньше.