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Без Росси, но с Маркесом. Стартует новый сезон MotoGP

В воскресенье, 6 марта, на международном автодроме «Лосаил» пройдет Гран-при Катара – первый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2022 года.
Без Росси, но с Маркесом. Стартует новый сезон MotoGP
06 марта 2022 19:04
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: MotoGP

КАЛЕНДАРЬ

В нынешнем году в расписании чемпионата мира значится рекордный 21 этап. Причем календарь получился довольно ритмичным – сначала четыре выездных гонки, потом 12 европейских, еще четыре выездных и финал в Валенсии. Вновь четыре Гран-при пройдут в Испании и два в Италии.

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Публикация от MotoGP™ (@motogp)

Впервые с 1982 года состоится гонка в Финляндии и впервые с 1997-го – в Индонезии. Вернулись в календарь этапы в Аргентине, Японии, Таиланде, Австралии и Малайзии, которые проводились в последний раз до начала пандемии в 2019-м. В прошлом сезоне в календаре было 18 этапов, причем четыре трассы (в Лусаиле, Шпильберге, Мизано и Портимане) принимали гонки по два раза.

БЕЗ РОССИ

Знаменитый итальянец Валентино Росси завершил свою великую карьеру в MotoGP. Нынешний сезон будет первым в высшем классе без его участия с 1999 года. Но это если иметь виду Росси-гонщика.

В этом году в MotoGP дебютирует его собственная команда VR46 — один из сателлитов «Дукати». Она уже много лет принимала участие в гонках Moto3 и Moto2, но в MotoGP марка VR46 присутствовала только в качестве титульного спонсора других команд. Теперь же у нее полноценный дебют в высшем классе – она заняла место испанской Esponsorama, которая ранее была известна как Avintia. В VR46 выступают два итальянца Лука Марини и дебютант Марко Беццекки.

В свою очередь последняя команда Росси-мотогонщика поменяла название. Сателлит «Ямахи» малайзийская SRT, которой владели структуры автодрома «Сепанг», потеряла титульного спонсора Petronas вместе с уходом Росси. Контроль над ней взял ее руководитель Разлан Разали, который переименовал коллектив в RNF – по именам своих детей (Разали, Надя, Фарук). За сателлита «Ямахи» выступят трехкратный вице-чемпион MotoGP итальянец Андреа Довициозо и южноафриканский дебютант Даррин Биндер, который пришел в серию сразу из Moto3.

НОВАЯ КОМАНДА

На одну команду в MotoGP в этом году стало больше – теперь их вновь 12. До нынешнего сезона заводская «Априлья» участвовала в серии с помощью частного коллектива «Грезини», получавшего от завода мотоциклы, техническую и спонсорскую поддержку. Теперь же они разделились. «Априлья» создала свою полноценную команду, а «Грезини» стала еще одним сателлитом «Дукати».

В составе «Грезини» выступят два итальянца Энеа Бастианини и Фабио Ди Джианантонио. За «Априлью» поедут два испанца Алеш Эспаргаро и оскандалившийся в прошлом году Маверик Виньялес. Напомним, что в сезоне-2021 Виньялес был уволен по ходу сезона из «Ямахи». Он был недоволен отношением к нему в команде, в составе которой Фабио Куартараро в итоге выиграл чемпионский титул. На Гран-при Штирии Виньялес устроил саботаж и попытался с помощью манипуляций с режимом двигателя вывести мотор своего мотоцикла из строя, за что и был досрочно изгнан из команды.

ВЫЗОВ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ ОТА МАРКЕСА

Шестикратный чемпион MotoGP и восьмикратный чемпион мира Марк Маркес в этом году постарается вернуть себе первое место общего зачета и сравняться по титулам с Валентино Росси. Два последних сезона у великого испанца получились скомканными из-за многочисленных травм и долгого лечения. В 2021-м Маркес вроде бы вернулся, даже выиграл несколько гонок, но в итоге ему пришлось закончить чемпионат досрочно. При этом испанцу совсем недавно исполнилось 29 лет, то есть у него точно есть еще несколько сезонов на самом высоком уровне впереди. Напарником Маркеса по заводской «Хонде» остается соотечественник Пол Эспаргаро. Младший брат Алекс Маркес по-прежнему будет выступать в сателлите «Хонды» – LCR вместе с японцем Такааки Накагами.

Как будет выглядеть в сравнении с Марком Маркесом прошлогодний чемпион мира француз Фабио Куартараро? Это одна из интриг предстоящего сезона, которую подогревает и противостояние японских марок. Куартараро вместе с вице-чемпионом мира-2020 итальянцем Франко Морбиделли попробует сохранить титул для «Ямахи».

Постарается доказать и неслучайность своего чемпионства, завоеванного в пандемийный сезон-2020 испанец Хоан Мир, который до сих пор выиграл только один Гран-при в MotoGP. Вместе с соотечественником Алексом Ринсом он представляет еще одну японскую марку «Сузуки».

Австрийская заводская команда КТМ в прошлом году потеряла позиции относительно 2020 года, хотя оба ее гонщика южноафриканец Брэд Биндер и португалец Мигель Оливейра и выиграли по одному Гран-при. Марка, поддерживаемая «Ред Буллом», начинает в MotoGP свой шестой сезон, но к сожалению для них речь о борьбе за титулы похоже по-прежнему не идет. В сателлите КТМ французской Tech3 выступят сразу два дебютанта: прошлогодние чемпион и вице-чемпион Moto2 австралиец Реми Гарднер и испанец Рауль Фернандес.

СЕНСАЦИЯ ОТ «ДУКАТИ»

Одним из главных событий межсезонья стал отказ заводской команды «Дукати» от использования нового двигателя, разработанного к сезону-2022. После тестов итальянский коллектив заявил, что будет использовать доработанную силовую установку 2021 года. Как сообщал Motorsport, вице-чемпион мира прошлого года Франческо Баньяя посчитал, что подача мощности на новом двигателе получилась чересчур агрессивной и предпочел использовать более старую, но доработанную версию мотора. По правилам такую же теперь должен ставить и напарник итальянца австралиец Джек Миллер. При этом в самой «Дукати» отрицают, что события развивались так и говорят, что просто выбрали лучшую для команды спецификацию, поскольку она лучше подходит гоночному стилю.

При этом некоторые сателлиты «Дукати» не стали отказываться от нового двигателя. Гонщики «Прамак» испанец Хорхе Мартин и француз Жоан Зарко, как и Марини из VR46 взяли версию для 2022 года. В итоге Мартин выиграл квалификацию в Катаре и стартует сегодня с поула впереди всех заводских участников.

Добавим, что 24 основных гонщика MotoGP представляют всего лишь семь стран. В составе девять испанцев, семь итальянцев по два француза, южноафриканца и австралийца и еще один японец и один португалец. При этом в чемпионате выступает сразу три пары братьев – Маркесы, Эспаргаро и Биндеры.

источник: «Советский спорт»
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