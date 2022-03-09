Россиян в мировом автоспорте все меньше

БЕЗ ЛЕ-МАНА

Российская G-Drive Racing снялась с «24 часов Ле-Мана», где должна была выступать в классе LMP2 с двумя прототипами, и с чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC в целом.

Руководитель команды и пилот одного из экипажей Роман Русинов отказался принимать требования, которые предъявила Международная автомобильная федерация к россиянам для продолжения их выступлений. Экс-пилот «Ф1» Даниил Квят документ ФИА тоже не подписал, хотя и не делал никаких заявлений по этому поводу. Он должен был выступить за G-Drive Racing не только в Ле-Мане, но и провести полный сезон в WEC. Таким образом, возвращение Квята в большие международные гонки откладывается на неопределенный срок.

После отказа G-Drive Racing организаторы WEC открыли регистрацию для новых участников, которые хотят стартовать в чемпионате по системе «от гонки к гонке». По-прежнему не опубликован и предварительный список участников «24 часов Ле-Мана». Велика вероятность, что в нем в итоге не окажется россиян, хотя до суточного марафона, запланированного 11-12 июня, еще остается три месяца. В прошлый раз «Ле-Ман» без россиян проходил в 2011 году. Остается не до конца понятной ситуация с выступлением G-Drive Racing в Европейской серии Ле-Ман. На официальном сайте ELMS команда по-прежнему значится в числе участников.

БЕЗ РАЛЛИ И РАЛЛИ-РЕЙДОВ

Ведущая команда российских ралли-рейдов «КамАЗ-Мастер» пока никак не комментировала текущую ситуацию со своими выступлениями, но очевидно, что она не пройдет бесследно. У нее есть много иностранных партнеров, а на часть российских партнеров, в том числе саму компанию — производителя грузовиков «КамАЗ», наложены зарубежные санкции.

В ОАЭ в выходные начался второй этап чемпионата мира по ралли-рейдам «Абу-Даби Дезерт Челлендж», но даже прибывшие туда россияне не стартовали. Все они отказались принимать требования ФИА по участию в международных гонках. Среди тех, кто не стал подписывать документ, были и занявшие третье место в Кубке мира по ралли-рейдам-2021 пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов.

Пока не принимают участие в соревнованиях и известные российские гонщики в классическом ралли. Алексей Лукьянюк еще в конце февраля заявил о приостановке карьеры. Николай Грязин раньше чередовал выступления под российской и латвийской лицензиями на разных соревнованиях. Недавно он собирался стартовать на первом этапе чемпионата Европы в Португалии. Грязин мог выступать по латвийской лицензии, но в последний момент отозвал заявку.

СМОЛЯР ГОТОВИТСЯ К «Ф3»

Никита Мазепин, как известно, был готов принять условия ФИА для выступлений в «Ф1», yо в «Хаасе» все равно приняли решение с ним расстаться, как и с «Уралкалием», который был титульным спонсором команды. Кстати «Уралкалий» недавно вышел и из числа спонсоров коллектива «Хайтек» в «Формуле 2» и «Формуле 3».

Похоже, что в отсутствие других гонщиков российские болельщики будут активнее следить за выступлениями в «Ф3» Александра Смоляра. Предположительно, он принял условия ФИА, хотя специально об этом нигде не сообщалось. Смоляр недавно участвовал в тестах «Ф3» и готовится к скорому старту сезона в Бахрейне. При этом на тестах на машине гонщика не было ни одной наклейки гоночной программы SMP Racing, в которую он входит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A L E X S M O L Y A R (@alexsmolyar)

Не совсем понятно сможет ли продолжать участвовать в W Series Ирина Сидоркова. Россиянка недавно прибыла на тесты в Барселоне, но до заездов ее не допустили. Никаких новостей о ее возможном отстранении от участия в чемпионате пока нет, но и сезон W Series стартует только в мае.

В календарях «Ф3» и W Series нынешнего сезона есть этапы в Сильверстоуне, а британская автоспортивная федерация ранее запретила россиянам выступать на территории страны. ФИА собирается оспорить запрет, но не факт, что это удастся, так что неопределенность для Смоляра и Сидорковой сохраняется и здесь.

Нет ясности и по выступлениям российских гонщиков в младших формульных сериях и других автогоночных чемпионатах.

ФИМ ОТСТРАНИЛА РОССИЙСКИХ МОТОГОНЩИКОВ

У российских мотогонщиков выбора не было. Международная мотоциклетная федерация отстранила от выступлений всех представителей России и Беларуси. Таким образом, в чемпионате мира по спидвею не выступят действующий обладатель титула Артем Лагута и Эмиль Сайфутдинов. Всеволод Брыляков был вынужден сняться с этапа чемпионата мира по мотокроссу в Мантуе между квалификацией и основными гонками. Не сможет стартовать в чемпионате мира FIM по ралли-рейдам и квадроциклист Александр Максимов.