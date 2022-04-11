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Зигующий гонщик уже забанен командой и федерациями

Юный российский автогонщик Артем Северюхин, выступающий под итальянским флагом, во время церемонии награждения вскинул правую руку в фашистском приветствии. Этот поступок вызвал массовое возмущение и спровоцировал огромный скандал.
Зигующий гонщик уже забанен командой и федерациями
11 апреля 2022 20:40
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Скриншот видео

НЕУМЕСТНЫЙ «РИМСКИЙ САЛЮТ»

15-летний российский автогонщик Артем Северюхин оказался в центре громкого скандала после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, который состоялся в португальском городе Портимау.

Он выступал формально за итальянскую команду, так как по решению Международной федерации автоспорта (FIA) российские и белорусские гонщики не могут выступать на официальных соревнованиях.

Уроженец города Верхняя Пышма Свердловской области перед стартом сезона получил итальянскую гоночную лицензию и участвует в соревнованиях под итальянским флагом.

На первом этапе чемпионата Европы Северюхин был лучшим, заняв первое место.

После гонки состоялась церемония награждения, на которой был поднят итальянский флаг и звучал гимн Италии. Во время исполнения гимна Северюхин – абсолютно неожиданно для всех! - показал собравшимся жест, который называют «римским салютом»: ударил кулаком себя в грудь, а потом вскинул правую руку вперед и вверх. После этого он хохотал на подиуме.

«СЕРДЕЧКИ ПОСЫЛАЛ»

Известно, что именно такой жест использовали члены фашистской партии Муссолини, позже подобное приветствие было принято нацистами в Германии, а после второй мировой войны оно запрещено во многих странах.

Видео с зигующим русским гонщиком разлетелось по соцсетям, пользователи которых обрушили на FIA поток возмущенных комментариев и запросов с требованием объяснить, почему такое оказалось возможно. Сама федерация никак не прокомментировала случившееся, однако с официального сайта FIA быстро были удалены сообщения о результатах этапа и фотографии с гонки и награждения.

За юного гонщика попыталась вступиться его мать, которая в соцсетях написала, что ее сын не делал никаких фашистских приветствий, а «посылал сердечки мне и команде».

РЕБЯЧЕСТВО?

Вступились за юного оболтуса и в Госдуме. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев спокойно отреагировал на жест автогонщика:

- Я считаю, это было глупое ребячество. Спортсмен не понимал, что делает. Мне кажется, на сегодняшний день достаточно его объяснений и извинений. Этот жест не совместим со спортом, в будущем он будет умнее, будет понимать и различать правила поведения. Человек, представляющий свою страну, неважно, Россия это, Италия, Япония или Украина, выходя на подиум должен четко осознавать, что к нему приковано внимание прессы со всего мира. Очень внимательно надо к этому относиться. Поэтому люди и выходят со своими знаменами, флагами, в форме, на которой написала страна принадлежности, они гордятся своей национальностью. В будущем нашему молодому спортсмену, неважно, за какую бы страну он не выходил, нужно внимательно отслеживать свои жесты, высказывания в интервью, чтобы потом не было стыдно, и чтобы его не привлекали к дисциплинарным наказаниям и отстранениям, – заявил чиновник в интервью нашим коллегам из Metaraiting.ru.

МУСОР В ГОЛОВЕ

Известный теннисист Евгений Кафельников прокомментировал инцидент следующим образом:

- Ну, неужели не было рядом взрослых, которые могли бы разъяснить ему последствия за проделанное?

И если часть блогеров отреагировала в стилистике «И взрослые там были такие же. С таким же мусором в голове», то нашлись и те ответственные товарищи, которые сделали правильные выводы. Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова сообщила, что гонщику за такой жест грозит пожизненная дисквалификация.

Команда контракт уже расторгла.

источник: «Советский спорт»
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Зигующий гонщик уже забанен командой и федерациями
Юный российский автогонщик Артем Северюхин, выступающий под итальянским флагом, во время церемонии награждения вскинул правую руку в фашистском приветствии. Этот поступок вызвал массовое возмущение и спровоцировал огромный скандал.
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