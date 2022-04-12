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ВАЖНЫЕ ЛЮДИ: кто стоит за успехом пилота?

Команда и гонщик, словно единый механизм, от слаженной работы которого зависит не просто многое – от этого зависит все.
ВАЖНЫЕ ЛЮДИ: кто стоит за успехом пилота?
12 апреля 2022 15:17

Дрифт для зрителей – это, прежде всего пилоты и крутые автомобили. Но за каждым гонщиком стоит команда, без которой невозможно добиться высоких результатов.

Механики, менеджеры, споттеры – это они вместе с пилотом одерживают победы и терпят поражения, ставят рекорды на трассе и творят чудеса в паддоке. Команда и гонщик, словно единый механизм, от слаженной работы которого зависит не просто многое – от этого зависит все.

Перед началом нового гоночного сезона Российская Дрифт Серия представляет документальный фильм о людях, которые обычно остаются за кадром, но без которых невозможен большой дрифт.

источник: «Советский спорт»
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