ВАЖНЫЕ ЛЮДИ: кто стоит за успехом пилота?

Дрифт для зрителей – это, прежде всего пилоты и крутые автомобили. Но за каждым гонщиком стоит команда, без которой невозможно добиться высоких результатов.

Механики, менеджеры, споттеры – это они вместе с пилотом одерживают победы и терпят поражения, ставят рекорды на трассе и творят чудеса в паддоке. Команда и гонщик, словно единый механизм, от слаженной работы которого зависит не просто многое – от этого зависит все.

Перед началом нового гоночного сезона Российская Дрифт Серия представляет документальный фильм о людях, которые обычно остаются за кадром, но без которых невозможен большой дрифт.