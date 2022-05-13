«Вас в тюрьму могут посадить, а машину отобрать». Наши люди попали в историю в Гватемале

Второй день гонки «Лиги героев» начался с потрясающего рассвета над Карибским морем в белизской деревеньке Коросаль. В планах было спокойно проехать это крошечное оффшорное государство, пересечь границу с Гватемалой и отправиться на крупнейший комплекс с постройками Майя, который называется Тикаль. В общем, у нас был план и мы хотели его придерживаться. Но, как это обычно бывает с приключениями, что-то пошло не так…

Проблемы на границе

Мы как раз выехали из Коросаля и не торопясь катились по Белизу, когда раздался звонок от «конкурирующей фирмы» блогеров из серой машины. Оказалось, что они за предыдущий день покрыли большое расстояние и планировали пройти границу между Белизом и Гватемалой рано утром. Из Белиза-то их выпустили, а вот при въезде в Гватемалу возникли проблемы. Сначала показалось, что мы при старте перепутали доверенности на авто. Но позже выяснилось, что с бумагами все было в порядке – перепутали машины! Они изначально должны были ехать на черной, а мы с напарником-журналистом – на серой. Пришлось забыть про вкусный завтрак, затолкать в себя по паре бананов, купленных у китайца в ближайшей лавке, и гнать на выручку к друзьям-конкурентам.

Дорога заняла два с половиной часа. Мы хотя бы ехали в авто с кондиционером, а вот они стояли на жаре за +30 градусов и ждали нас с документами. Приехали. Привезли. И тут выяснилось, что в одной из их доверенностей есть опечатка – буква l вместо i. Не оставалось ничего другого, как пускать в ход обаяние. Вроде сработало. Эпопею с тем, что оплату за проход через границу надо вносить не на самой границе, а в банке, который находится в 15-ти минутах ходьбы по приграничной гватемальской деревне, можно опустить – это уже и приключением не назовешь.

– Если будете так дальше ехать, вас в тюрьму могут посадить, а машину конфисковать, – подбодрил добродушный таможенник.

Но мы рисковать и так не хотели – просто поменялись машинами, перегрузили вещи и поехали уже в правильной конфигурации. А ведь до этого мы пересекали три границы (Мексики на выезде, Белиза на въезде и Белиза же на выезде) и нигде никто ничего даже не заметил.

Забегая вперед, расскажу, что у третьей машины, на которой едут парни, снимающие фильм для YouTube, тоже возникли проблемы на границе – у них в доверенности было ТРИ опечатки. Их пропустить отказались – не помогло никакое обаяние. Спас экстренный фотошоп в доверенности и пара зеленых хрустящих бумажек. Спустя пять часов на границе, они тоже проехали, но проблему не решили – впереди их ждут пересечения границ Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Панамы. Вряд ли везде работники будут так же беспечны, как в Белизе, или так же коррумпированы, как в Гватемале. Да и денег на всех не напасешься.

Футбол майя

А пока ребята решали свои проблемы в буферной зоне, мы в лучших традициях «Крысиных бегов» наращивали преимущество, на всех парах мча к крупнейшим руинам Майя в Центральной Америке – комплексу Тикаль – три гигантские пирамиды и еще очень много построек, включая древний туалет майя, и все это затеряно в живописных джунглях, населенных обезьянами, змеями, пумами и кучей другой живности.

Постройки, конечно, поражают. Но мозг спортивного журналиста деформирован настолько, что, смотря на древние руины, он думает не о загадочном племени, не о шедевре архитектуре, не о старинных богах, а о том, как древние майя… играли в футбол. Вернее, они играли в тлачтли – что-то, напоминавшее футбол, пытаясь ногами загнать мяч в небольшое кольцо.

Дальше информация по правилам расходится. Кто-то говорит, что они играли каучуковой сферой, кто-то – что пинали чью-то голову. Одни уверяют, что в жертву после гола, которым заканчивалась игра, приносили капитана проигравшей команды, другие – что в расход пускали капитана победителей, третьи – что жертвой становился автор гола, считавший, что это честь для него – воздать должное богам. Интересно, какие коэффициенты на автора гола были бы в букмекерской конторе «Лига ставок», и не играли бы футболисты в поддавки, как это делали детишки в американском мультике «Саус парк», рубившиеся в скучный бейсбол.

Русские взаперти

Когда с руинами майя было покончено, пришло время лететь по небольшому серпантину в антуражный городок Флорес на берегу огромного озера – провожать там закат, попадать под тропический ливень и есть вкуснейшую пиццу на ужин.

– Я слушал новости, – сказал дородный парень, менявший нам валюту на местные деньги, кетцали. – Там говорят, что русских не выпускают за границу.

– Но я же здесь, – нашелся я, что ответить.

– То есть, вы можете путешествовать? – спросил он.

– Можем, правда, сейчас это стало сложнее и намного дороже. Но было бы желание.

А желание есть. Завтра нас ждет новый этап и новые приключения. Если получится – отправимся в Сальвадор. Если не успеем до границы (ехать в лучшем случае десять часов), то насладимся еще одним фактурным гватемальским городом – Антигуа, а потом уже будет и Сальвадор, и опасный Гондурас, который хочется проскочить максимально быстро.