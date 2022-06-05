Быстро, громко и с тюнингом! Мы побывали на ярком автопразднике

Это шоу проходит ежегодно с 2007 года, собирая тысячи единомышленников, энтузиастов, владельцев автомобилей VAG: VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche.

Вагбург 2022 прошел в первую субботу лета в парке Яхрома. Парковки переполнены автомобилями – тут и элитные Lamborgini, и статусные Porsche, и классические VW Käfer, и хипстерские VW T1, и сотни других, в той или иной степени затюнингованных.

Фестиваль в Яхроме – в первую очередь, семейный праздник. Развлечения здесь на любой вкус и возраст. Модно одетые юноши и девушки фотографируют себя на фоне блестящих представителей автопрома, засыпая соцсети тысячами селфи со всевозможных ракурсов.

Дамы и господа постарше чинно прогуливаются мимо, периодически восхищаясь изящными линиями авто. Любители острых ощущений могут прокатиться на дрифт-такси, почувствовав себя Домиником Торетто, ну или Летти Ортис, в зависимости от предпочтений. Особо спортивная молодежь играет в баскетбол и пинг-понг.

А для самых юных гостей мероприятия предусмотрены любимые развлечения – батут, серфинг, настольный футбол и аэрохоккей.

И самое главное, для детей все абсолютно бесплатно, за что организаторам отдельное спасибо! Причем в перечень бесплатного входит вода, соки и сахарная вата, что не оставило равнодушным детвору и их родителей.