Главный итог 1 этапа СМП РСКГ-2022: ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Новый сезон Российской серии кольцевых гонок успешно стартовал в Смоленской области. На автодроме под Дорогобужем собрались 79 пилотов, которые начали борьбу за очки в чемпионате и Кубке России, а также в Кубке РАФ. Этап посетили около 7 тысяч болельщиков. Спустя два «ковидных» года «Смоленское кольцо» наконец приняло зрителей – причем не только местных жителей, которые всегда с интересом приходят на родную трассу, но и болельщиков из соседних областей.

И им было, чем заняться! Даже в субботу, 11 июня, когда от гонок пришлось отказаться из-за последствий утреннего шторма, шоу-программа Фестиваля скорости не давала заскучать никому. Сим-рейсинг от SMP Racing Esports с денежными призами, автотюнинговая выставка, прогулка по пит-лейн и знакомство с гоночными командами, танцевальные шоу, яркие фуд-траки с аппетитным меню и детский уголок с аниматорами...Закончился первый день концертом смоленской кавер-группы, исполнившей хиты поп-музыки в авторской трактовке.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

И все же все с нетерпением ждали воскресенья. Помимо активностей в паддоке, болельщики наконец получили то, по чему соскучились: яркие гонки с непредсказуемыми результатами, зрелищными авариями, досадными сходами и победными триумфами. Целых 8 раз участники 6 классов СМП РСКГ выходили на старт. Участники зачетов Туринг и Супер-продакшн, а также Туринг-Лайт и S1600 делили трассу в рамках объединенных заездов – и это добавило интриги: под конец гонок лидерам пришлось прорываться через круговых пилотов, выступающих на машинах менее мощных классов.

Вдобавок в этом сезоне пилотам пришлось перестраиваться на новые правила. Старт обеих гонок теперь – исключительно с места. Расстановка на старте каждой гонки (сначала идет длинная, после перерыва - короткая) – по результатам квалификации: в первом заезде по лучшим результатам, во втором десятка быстрейших переворачивается. Ценность самой квалификации резко возросла: очки полагаются пятерым, причем победителю достается сразу 10 баллов.

В Туринге поул-позицию завоевал Захар Слуцкий (Hyundai i30 N, Lukoil Racing), но в гонках не набрал ни одного очка: два старта – и два досадных схода после контактов! Первый заезд выиграл Егор Оруджев (Audi RS3 LMS, Lukoil Racing), вторую гонку – Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Но самым успешным пилотом этапа стал Дмитрий Брагин (Audi RS3, ТАИФ Моторспорт): он приплюсовал к второму месту в квалификации серебро в первой гонке и четвертое место во второй – так что теперь возглавляет чемпионат!

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В Супер-продакшн безоговорочный лидер – Леонид Панфилов (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT): две победы и очки за четвертое место в квалификации позволили ему обосноваться на верхней строчке турнирной таблице Кубка России. Остальные были куда менее стабильны. Например, лидер квалификации Роман Голиков (Honda Civic, Нева Моторспорт) обе гонки попадал в инциденты и ни разу не поднялся на подиум. А в одной из аварий с его участием разбил машину бронзовый призер первой гонки Самвел Искоянц (Subaru BRZ, Sofit Racing) – да так, что на трассу выезжал автомобиль безопасности!

Еще ожесточеннее сражались участники класса S1600. Первая гонка с их участием прошла без весомых потерь в заезде – однако финишировавшего первым Василия Владыкина (LADA Granta, GTE RT) лишили «золота» за обгон под желтыми флагами, и победителем признали Рустама Фатхутдинова (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team). А во второй творился апокалипсис: сразу несколько машин оказалось разбросанными по обочинам, и судьи остановили заезд. После нового построения борьба возобновилась, и лучшим на сей раз безоговорочно стал Рустам Фатхутдинов. Стартовавшие в общих с ними заездах участники чемпионского класса Туринг-Лайт тоже вели себя агрессивно. И если в первой гонке у Андрея Масленникова (Volkswagen Polo, Lukoil Racing) было преимущество – он стартовал с поула – то во второй ему пришлось прорываться с десятой позиции. Так или иначе, в чемпионате появился явный фаворит.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Класс Спортпрототип CN также порадовал плотной борьбой. В нем участвуют машины разных моделей, из которых Legends Evo – самые быстрые, но не самые многочисленные. Первыми линию финиша в этой категории пересекали Шота Абхазава и Матевос Исаакян на Легендах, но благодаря кворуму пилоты на автомобилях Shortcut набрали больше очков – и теперь в турнире лидирует Сергей Иевлев, выигравший квалификацию в своей группе и одну из гонок. Другой заезд выиграл Степан Крумилов – победа тем приятнее, что завоевал ее он на родной смоленской земле.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Зачет ретроавтомобилей SMP Historic Cup только появился в Российской серии кольцевых гонок – и потому на старт вышли только 7 эффектных «Жигулей», лучшие из которые по возможностям не уступают современным моделям класса S1600. Пилоты заявились в две подгруппы: Standard и Super Sport. Лучшим из спортсменов на «стандартных» машинах стал Андрей Козлов, записавший на свой счет две победы в гонках и квалификации. Андрей Артюшин победил в «суперспортивной» категории, выиграв одну гонку и взяв «бронзу» в другой.

Второй этап СМП РСКГ пройдет 8-10 июля на Нижегородском кольце.