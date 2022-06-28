Новыми дорогами к новым победам

Несколько дней осталось до старта Международного ралли «Шелковый путь». Гонка стартует 7 июля 2022 года в Астрахани. Впервые в современной истории автомобильного спорта Республика Дагестан и Чеченская Республика примут у себя соревнование такого уровня. Проехав через Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области, спортсмены финишируют в Москве на набережной Олимпийского комплекса «Лужники».

Общая протяженность дистанции ралли составит 4474 километра, из которых 2800 придутся на скоростные участки, представляющие собой прекрасное сочетание технически сложных и разнообразных трасс.

Источник фото: пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Предстартовые мероприятия ралли – административные и технические проверки – запланированы на среду, 6 июля. На следующий день, после преодоления короткого квалификационного скоростного участка, проложенного вдоль берега реки Волги, гонщики будут заезжать на стартовый подиум в Астрахани. Первые пять соревновательных километров доступны для просмотра зрителями – это большая редкость, ведь треки ралли обычно не проходят в столь доступных публике местах. А затем на красивейшей площади Астраханского театра оперы и балета состоится настоящий праздник для болельщиков. Партнеры ралли подготовили развлекательные зоны, стартовый подиум оснастили экранами, чтобы зрители могли разглядеть своих героев. 80 экипажей участников проедут через стартовую арку и смогут зарядиться энергией болельщиков.

В следующие три дня к большому многодневному соревнованию в рамках «Шелкового пути» в этом году присоединятся участники чемпионата России по ралли-рейдам. Баха «Золото Кагана» пройдет по трекам первых этапов маршрута «Шелкового пути». Ожидается, что в национальном первенстве примут участие 38 экипажей на внедорожниках, грузовиках и мотовездеходах из России, Беларуси и Туркменистана. В субботу, 9 июля, победители этапа чемпионата России получат свои награды и вдохновленные первой победой отправятся дальше по маршруту «Шелкового пути».

Источник фото: пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Хорошо известные гонщиками пески Астраханских барханов сменятся неизведанными песками Дагестана, и сквозь пыльные тучи караван гонки попадет в чеченские степи и предгорья с путанными, едва заметными дорогами. Дальше спортсменов ждут бескрайние просторы и солончаки Калмыкии. А на финальных участках маршрута экипажам вновь придется преодолеть дюны, их ждут арчединско-донские пески. И после 10-ти этапов по регионам России, все финишёры поднимутся на подиум во время церемонии награждения в Олимпийском комплексе «Лужники».

Большой интерес вызвала новая любительская категория Гранд тур «Дорогами Петра». Автомобилисты-любители на собственных внедорожниках решили пройти уникальный маршрут вместе с опытными участниками ралли-рейдов – были приняты 20 заявок. Экипажи из Китая и Монголии арендовали два спортивных грузовика «КАМАЗ». Такая возможность была предложена спортивной командой впервые. Новички отправятся параллельно основному маршруту ралли и каждый вечер будут финишировать на бивуаке вместе со спортсменами. Для категории Гранд тур разработаны специальные задания, посвященные изучению истории регионов и деятельности Петра Великого.

Кто же поднимет над головой заветные призовых «тигров» на финишном подиуме Международного ралли «Шелковый путь»?

Действующий чемпион страны, двукратный обладатель Кубка мира Владимир Васильев в прошлом году неожиданно сошел на последнем этапе ралли «Шелковый путь» Кош-Агач – Горно-Алтайск. После марафонского этапа запасных колес оставалось немного, и каменистые алтайские дорожки сыграли злую шутку. В 2018 году автомобиль Васильева перевернулся, и спортсмен опять не смог продолжить гонку. Возьмет ли удачу за хвост в этом году чемпион России?

Лидер текущего чемпионата Анастасия Нифонтова отлично чувствует себя за рулем своего Maverik и, похоже, уже не вспоминает о мотоцикле. Конкуренцию ей составят два полностью женских экипажа: знакомый соперник Мария Опарина и новички на «УАЗе», но не новички в спорте – экипаж Екатерины Ковалевой.

Серебряный призер «Шелкового пути» прошлого года в зачете «внедорожников» Денис Кротов также верит в свою команду и сделает все, чтобы показать отличный результат.

Источник фото: пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Экс-чемпион страны, Обладатель Кубка мира в Т2 Андрей Рудской выступит на автомобиле, сконструированном специально для этого издания «Шелкового пути». Он уверен, что победа во многом куется инженерами.

«ГАЗ Рейд Спорт» также усиленно готовится к «Шелковому пути». Экипажи тестируют новую коробку передач. Всего командой заявлено шесть экипажей, три из которых поедут в грузовом зачете – это самый многочисленный коллектив на ралли 2022 года.

И конечно же, ралли «Шелковый путь» не может обойтись без уроженца Тынды Сергея Шалыгина, не пропустившего ни одного издания гонки и фактически ставшего талисманом «Шелкового пути». В 2022 году его Toyota вновь выйдет на стартовый подиум.

Всего в ралли «Шелковый путь» примут участие 39 экипажей на внедорожниках, 14 будут выступать на мотовездеходах.

Схватка тяжеловесов

Противостояние в грузовом зачете обещает быть интересным. Трехкратный победитель ралли «Шелковый путь» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников будет стараться удержать почетный результат, но его главный соперник из Республики Беларусь пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович твердо намерен прийти первым в этом году.

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» выведет на старт два грузовика капотной компоновки. Эти спортивные болиды показали себя достойно во многих испытаниях и теперь отправятся покорять новые трассы ралли «Шелковый путь», проложенные через Кавказ.

Экипажи «синей армады» не дадут расслабиться соперникам в грузовой категории. Эдуард Николаев и Андрей Каргинов уже поднимались на победный подиум «Шелкового пути», поэтому настроены на лидерство не меньше других опытных пилотов. Сергей Куприянов, управляющий газодизельным «КАМАЗом» намерен в очередной раз доказать эффективность экологичных технологий в автомобилестроении.

Сразу три «ГАЗ Садко NEXT» бесстрашно рвутся в бой. Пилоты Алексей Хлебов, Михаил Шкляев и Александр Лагута считают, что соревноваться нужно с сильнейшими. Одной из важных задач для них будет возможность протестировать в экстремальных условиях ралли заводские узлы и агрегаты, работая в плотной связке с инженерами и конструкторами.

Новый зачет Гранд тур «Дорогами Петра» и беспрецедентное предложение команды «КАМАЗ-мастер» по аренде спортивного грузовика подарят новые ощущения любителям автоспорта. Два «КАМАЗа» с экипажами из Китая и Монголии отправятся в путь в любительской категории параллельно основному маршруту ралли, следуя указаниям собственных дорожных книг и выполняя специальные задания. Пилотом и штурманом одного из «КАМАЗов» станет знаменитый китайский экипаж «Один пояс – один путь» Хоу Хуннина и Шень Синя – участники трансконтинентального ралли «Шелковый путь» 2016 года. Ассистировать им будет знаменитый российский штурман Роберт Аматыч. Эмоциями от такого необычного приключения участники смогут поделиться на бивуаке, где они будут жить вместе со всеми участниками многонационального каравана ралли.

Отважные одиночки

На старт Международного ралли «Шелковый путь» выйдут девять мотогонщиков и три квадроциклиста. В прошлом году в рамках Международного ралли «Шелковый путь» впервые проведен зачет G-Moto Challenge – для мотоциклистов без поддержки технического персонала. В этом году заявки на него подали три участника. В том числе новичок Дмитрий Калинин на квадроцикле.

Источник фото: пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Новых имен в этом зачете немало. «Шелковый путь» рад приветствовать дебютантов и ждет новых рекордов.