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Wild Card на ADM Raceway: третий этап Российской Дрифт Серии пройдет в Москве 2-3 июля

На трассе в Мячково дебютирует новый формат заездов молодых пилотов RDS Wild Card
Wild Card на ADM Raceway: третий этап Российской Дрифт Серии пройдет в Москве 2-3 июля
30 июня 2022 12:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP

Третий этап Гран При Российской Дрифт Серии в 2022 году примет Москва

На трассе ADM Raceway выступят несколько десятков пилотов из России, Беларуси и Китая

В рамках этапа RDS GP впервые пройдут заезды пилотов младшей серии RDS

Участники Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) возвращаются в борьбу за места на подиуме и зачетные очки после месячного перерыва. Третий этап сезона-2022 пройдет в Москве на трассе ADM Raceway в Мячково. Автодром после своей масштабной реконструкции неизменно принимает уик-энды главного чемпионата страны по дрифту.

В первые выходные июля болельщики на трибунах ADM Raceway и у экранов прямых трансляций на RDS TV смогут насладиться сражением пилотов мирового уровня и новым для RDS GP форматом Wild Card, который дебютирует в Мячково.

RDS Wild Card: пилоты RDS Europe устроят битву на RDS GP

У пилотов, которые выступают в межрегиональной серии RDS Europe, в 2022 году появилась новая возможность громко заявить о себе в дрифте. На этапе RDS GP в Москве впервые состоится заезд двух представителей младшей серии.

По ходу второго этапа RDS Europe болельщики выбрали пару пилотов, которые получили шанс провести дуэль в Гран При РДС. Участниками первого в истории RDS Wild Card стали Денис Сорокопуд и Данила Воробьев.

Пресс-служба RDS GP

Битва молодых дрифт-талантов пройдет в финале уикенда, в воскресенье, 3 июля, между дуэлями за третье место и за победу на третьем этапе RDS GP. На кону у участников RDS Wild Card – крупный денежный приз от компании Aimol.

Кто станет главным героем уик-энда на ADM Raceway

Лидер «Форвард Авто» Георгий Чивчян после своей рекордной победы на втором этапе в Нижнем Новгороде уик-энд в Москве начнет в статусе действующего победителя. Его главными соперниками будут пилоты SITNEC FRESH AUTO DRIFT Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, лидер «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев и собственные напарники по команде, Роман Тиводар и Леонид Шнайдер. Тем более, что последний вместе с Царем совсем недавно принял участие в RDS Europe, прошедшем на этой же трассе в Мячково, и отлично готов к сражению за подиум в RDS GP.

Серьезным претендентом на место в топ-3 по итогам уик-энда будет и Дмитрий Ермохин из BY Motorsport. После триумфального выхода в финал на «Нижегородском кольце» пилот явно настроен повторить свой успех в Москве, тем более что на подиуме в Мячково он уже бывал и хорошо знает эту трассу.

Сюрприз может преподнести каждый участник этапа

Впрочем, ни одного участника RDS GP списывать со счетов не стоит. Дрифт – это непредсказуемость, одним из факторов которой могут стать ошибки фаворитов и приятные сюрпризы от тех, от кого этого не ждали. Наверняка, очень ярко покажут себя пилоты команд STAR PËR STARS AIMOL, Carville Racing, BY Motorsport и команды «Московский спорт».

Пресс-служба RDS GP

На многое способны Федор Воробьев и его «Жигацарь», Илья Федоров, вернувшийся за руль Nissan Silvia, потренировавшийся на этапе младшей серии в Мячково Степан Азаров, а также Владислав Шубадеров и Анатолий Щербак. Третий этап Гран При Российской Дрифт Серии на ADM Raceway обещает быть интересным, начиная с квалификации до самого финала.

Судейская бригада RDS GP-2022

Состав судейской коллегии на третьем этапе RDS GP-2022 не изменится – на судейскую вышку вновь поднимутся руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский, вице-чемпион RDS Запад 2021 Антон Новиков и руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал Максим Ахтямов.

Расписание 3-го этапа RDS GP-2022 на ADM Raceway:

2 июля, суббота

9:00-10:00 — тренировки

10:30-13:00 — квалификация

14:00-15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-18:00 — парные заезды Топ-32

3 июля, воскресенье

9:00-10:30 — тренировки

11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

12:30-14:00 — парные заезды Топ-16

15:00-17:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал

17:30-18:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет на трибунах ADM Raceway, а также в прямом эфире на платформе RDS TV — весь уик-энд Гран При Российской Дрифт Серии в Москве

источник: «Советский спорт»
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