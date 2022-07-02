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Роман Тиводар выиграл квалификацию RDS GP на ADM Raceway

Длительный летний перерыв в календаре Гран При Российской Дрифт Серии завершился в первый уик-энд июля в Москве — трасса ADM Raceway в Мячково принимает третий этап RDS GP-2022, который по традиции стартовал с квалификаций и парных заездов топ-32
Роман Тиводар выиграл квалификацию RDS GP на ADM Raceway
02 июля 2022 22:25
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP

· Роман Тиводар с результатом 95 баллов стал лучшим в квалификации третьего этапа сезона-2022
· 90 баллов и больше по итогам квалификации набрали сразу 6 пилотов
· Три команды в полном составе вышли в топ-16 этапа на ADM Raceway

Главными героями первой половины субботы стали пилоты сразу трех разных команд, между которыми развернулась основная битва за победу в квалификации.

Первым заветную отметку «90+» баллов покорил Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team, в своей попытке проехавший на 92 балла. Затем его результат повторил Георгий Чивчян, и казалось, что лидер «Форвард Авто» будет одним из претендентов на первое место. Однако технические проблемы не позволили лидеру сезона-2022 провести вторую попытку. Не смог проехать второй раз в квалификации и Дмитрий Ермохин — пилота BY Motorsport тоже подвела машина.В итоге Георгий Чивчян опустился на шестую строчку протоколов квалификации. Два пилота SINTEC FRESH AUTO DRIFT, Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, проехали на 92 и 93 балла соответственно. Защищающий цвета LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев набрал 93 балла, а напарник Гочи по команде Роман Тиводар в своей второй попытке получил от судей 95 баллов и снял все вопросы о том, кто будет победителем квалификации третьего этапа RDS GP в Мячково.

Чудесным спасением можно назвать результаты Анатолия Щербака и Федора Дзежица («Московский спорт»), которые из-за технических проблем вынуждены были проводить свою квалификацию после всех соперников. Оба пилота не допустили критичных ошибок, а техника выдержала заезд — единственная попытка в квалификации позволила Щербаку и Дзежицу обеспечить себе место в топ-32.

Заставил поволноваться своих болельщиков и Аркадий Цареградцев. В первой же квалификационной попытке у пилота «Fail Crew Дарксайд» вспыхнула задняя покрышка — к счастью, из прошлогодних пожаров команда сделала выводы. Внесенных в межсезонье доработок хватило, чтобы огонь от шины не перекинулся на весь автомобиль. Подарив фотографам немало ярких кадров, Царь квалификацию благополучно преодолел, пусть и в шаге от клуба «90+».

RDS GP-2022. ADM Raceway. Квалификация. Топ-3:

1. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 95 баллов

2. Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) — 93 балла

3. Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 93 балла

Но не всем везло так, как Цареградцеву. Технические проблемы не позволили Антону Клямко (Carville Racing) и пилотам STAR PЁR STARS AIMOL Сергею Кабаргину и Борису Абрамову даже побороться за места в парных заездах – все трое объявили технический сход. Таким образом, пилоты из топ-6 в квалификации гарантировали себе участие в топ-16 через обязательный «bye run».

В топ-32 не обошлось без OMT-заездов, причем один подарила первая же пара соперников — победителя в дуэли Дениса Мигаля (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Сергея Сака (BY Motorsport) судьи выявили только после второго проезда пилотов. Точно так же дело обстояло в дуэли Леонида Шнайдера («Форвард Авто») и Дмитрия Ермохина (BY Motorsport), где судьба места в топ-16 решилась через дополнительный заезд.

Автор фото: Пресс-служба RDS GP

В сражении Чарльза НГа (STAR PЁR STARS AIMOL) и Степана Азарова OMT не было, зато случился контакт и даже вылет в гравий, но в итоге команда STAR PЁR STARS AIMOL вывела своего единственного на этапе представителя в топ-16. Еще одной аварией запомнилась дуэль Ивана Никулина («Fail Crew Дарксайд») и Анатолия Щербака, которые столкнулись еще на разгоне — даже до того, как машины перешли в занос.

В итоге в топ-16 в полном составе прошли три команды: «Форвард Авто», LUKOIL Racing Drift Team и SINTEC FRESH AUTO DRIFT, и судьба воскресных дуэлей повлияет не только на расстановку сил в личном зачете чемпионата, но и на положение коллективов в командном противостоянии.

RDS GP-2022. ADM Raceway. Топ-16:

· Роман Тиводар — Денис Мигаль

· Аркадий Цареградцев — Чарльз НГ

· Дамир Идиятулин — Иван Никулин

· Андрей Астапов — Никита Шиков

· Григорий Гусев — Леонид Шнайдер

· Магомед Омаров — Владислав Шубадеров

· Евгений Лосев — Федор Воробьев

· Георгий Чивчян — Илья Федоров

В воскресенье в RDS GP также дебютирует новый формат — заезд RDS Wild Card, в котором выступят пилоты межрегиональной серии RDS Europe Денис Сорокопуд и Данила Воробьев. Сражение участников младшей серии пройдет между дуэлями за третье место и финалом этапа RDS GP в Мячково. На кону у участников RDS Wild Card крупный денежный приз от компании Aimol.

Борьба за победу на третьем этапе Гран При Российской Дрифт Серии сезона-2022 продолжится на трассе ADM Raceway завтра, 3 июля — парные заезды топ-16 стартуют в 12:30.

источник: «Советский спорт»
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