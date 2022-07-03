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Дамир Идиятулин одержал вторую победу на этапе RDS GP-2022

На трассе ADM Raceway в Подмосковье завершился третий этап Гран При Российской Дрифт Серии. Спортивный уик-энд в первые выходные июля выдался жарким во всех смыслах слова — жару на улице дополнили жаркие парные заезды.
Дамир Идиятулин одержал вторую победу на этапе RDS GP-2022
03 июля 2022 22:11
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP
  • Дамир Идиятулин стал первым пилотом, одержавшим две победы в сезоне-2022
  • 18-летний Леонид Шнайдер впервые в своей дрифт-карьере поднялся на подиум главных соревнований страны по дрифту
  • Георгий Чивчян вновь занял место в топ-3 после выхода в полуфинал

Достаточно быстро команды, которые вышли в полном составе в топ-16, начали терять своих пилотов. Сначала выбыл из борьбы Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), уступив Роману Тиводару из «Форвард Авто». Затем в LUKOIL Racing Drift Team лишились Андрея Астапова, который после зрелищного контакта уступил Никите Шикову (Carville Racing), а потом технические проблемы вывели из борьбы Григория Гусева (LUKOIL Racing Drift Team).

Магомед Омаров единственный из LUKOIL Racing Drift Team вышел в топ-8, но через bye run в OMT-заезде — дорогу дальше по сетке заездов ему открыл сход по техническим причинам Владислава Шубадерова. Но в итоге технические проблемы подвели и Магомеда — в очередном для себя OMT-заезде Омаров уступил Леониду Шнайдеру («Форвард Авто») из-за поломки автомобиля.

SINTEC FRESH AUTO DRIFT потеряла в топ-8 Евгения Лосева. Сетка заездов свела его с Георгием Чивчяном. Лосев совершил досадную ошибку, которая позволила лидеру «Форвард Авто» одержать победу в заезде. Но затем Гоча уступил своему ученику — в дуэли напарников по команде судьи назвали сильнейшим Леонида Шнайдера. В итоге трехкратный чемпион RDS GP оказался участником сражения за «бронзу», а недавний дебютант дрифт-серии — вышел в финал.

Соперником Гочи по борьбе за место на подиуме стал Аркадий Цареградцев — пилот «FailCrew Дарксайд» после контактной дуэли с Романом Тиводаром («Форвард Авто») вышел в полуфинал. Через OMT-заезд третье место на трассе ADM Raceway завоевал Георгий Чивчян, чем продолжил свою выдающуюся серию — каждый раз, когда Гоча выходит в полуфинал, он неизменно занимает место в тройке призеров. Цареградцев же в очередной раз стал четвертым.

В финале встретились Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и неожиданно для многих Леонид Шнайдер («Форвард Авто»). В этой дуэли хладнокровие и опыт взяли верх над молодостью и горячностью — в первом же заезде Леонид сразу после постановки вылетел с трассы. Машина практически не пострадала, но использованный на стадии топ-8 разрешенный 5-минутный перерыв не позволил ему вернуться в борьбу. В итоге Дамир Идиятулин через успешный bye run одержал уже вторую победу в сезоне RDS GP-2022. А Леонид Шнайдер поставил рекорд скорости на постановке — в финале молодой пилот отправил свою машину в занос на 182 км/ч.

Пресс-служба RDS GP

GP-2022. ADM Raceway. Личный зачет. Топ-3:

1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)

2. Леонид Шнайдер («Форвард Авто»)

3. Георгий Чивчян («Форвард Авто»)

RDS GP-2022. ADM Raceway. Командный зачет. Топ-3:

1. «Форвард Авто» — 361 балл

2. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 356 баллов

3. «FailCrew Дарксайд» — 226 баллов

Пресс-служба RDS GP

По итогам дрифт-уикэнда в Мячково сменился лидер личного зачета — вторая победа позволила Дамиру Идиятулину вернуться на первую строчку протоколов. Следом идут Георгий Чивчян и Роман Тиводар, так что пилоты «Форвард Авто» всерьез намерены бороться за титул с лидером SINTEC FRESH AUTO DRIFT.

В командном зачете «Форвард Авто» только укрепила свое лидерство над SINTEC FRESH AUTO DRIFT, а вот «FailCrew Дарксайд» опередила BY Motorsport и вернулась на место в первой тройке RDS GP.

RDS GP-2022. Личный зачет после трех этапов. Топ-3:

1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 589 баллов

2. Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 578 баллов

3. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 498 баллов

RDS GP-2022. Командный зачет после трех этапов. Топ-3:

1. «Форвард Авто» — 1130 баллов

2. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 977 баллов

3. «FailCrew Дарксайд» — 669 баллов

В рамках RDS GP-2022 на ADM Raceway дебютировал новый формат – битва молодых пилотов RDS Wild Card, в которой сразились Денис Сорокопуд и Данила Воробьев, выступающие в межрегиональной серии RDS Europe. Сильнейшим стал Денис Сорокопуд, представляющий команду «Московский спорт», — он победил и в квалификации, и в парных заездах с Данилой Воробьевым. В награду за свой успех в RDS Wild Card юный пилот получил денежный приз 100 000 рублей от компании Aimol.

Вместе с тысячами зрителей на трибунах за заездами третьего этапа RDS GP-2022 следили юные подопечные фонда «Жизнь в радость».

Следующий этап Гран При Российской Дрифт Серии состоится уже через три недели — главные соревнования страны по дрифту отправляются в Сибирь. Культовая трасса «Красное кольцо» в Красноярске 23-24 июля примет четвертый этап RDS GP сезона-2022.

источник: «Советский спорт»
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